13:4225 Aprile: ad Ascoli ricordo anche ‘caduti’ terremoto

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 25 APR - Il 25 Aprile di quest'anno la provincia di Ascoli Piceno vive nel ricordo di chi spese la propria vita per liberare il territorio dall'invasione tedesca, ma anche delle vittime del terremoto. Per l'Anpi è una ricorrenza particolare e per questo, dopo la cerimonia che si è svolta questa mattina a Colle San Marco sul monumento che ricorda i partigiani caduti, una delegazione si recherà in giornata ad Arquata del Tronto, uno dei comuni più colpiti dal sisma. "Vogliamo stare vicini anche a quei morti, perché se il 25 aprile rappresenta la rinascita della nostra Italia, vorremmo tanto rappresentasse anche la rinascita dei nostri luoghi devastati dal terremoto", ha detto il presidente dell'Anpi provinciale di Ascoli Pietro Perini, figlio del 'comandante' Spartaco. "I partigiani, se si sono salvati, se hanno vinto - ha aggiunto - lo devono anche a quella gente di montagna che li ha sfamati, mettendo a rischio la propria vita e quella delle loro famiglie. Agli eredi oggi vogliamo stare a nostra volta vicini".

13:33Voto Gb: Labour, se vinciamo subito diritti a cittadini Ue

(ANSA) - LONDRA, 25 APR - Garanzie unilaterali e immediate di tutela dei diritti acquisiti a tutti i cittadini Ue già residenti in Gran Bretagna (incluso centinaia di migliaia di italiani) fin dal "primo giorno" dopo il voto politico dell'8 giugno. E' la promessa per il dopo Brexit del Labour di Jeremy Corbyn, se mai dovesse vincere (a dispetto dei sondaggi per ora largamente favorevoli ai Conservatori) le elezioni anticipate. Lo ha detto il ministro ombra laburista Keir Starmer, ribadendo che il suo partito non intende mettere in discussione il voto referendario del 2016, ma vuole una linea negoziale più morbida sulla Brexit rispetto a Theresa May, con la disponibilità a "un accordo di transizione" con l'Ue e priorità a lavoro e lavoratori sull'immigrazione. Starmer ha promesso un'accelerazione pre negoziati sui cittadini Ue residenti nel regno e la rinuncia alla precondizione posta dalla premier Tory di un parallelo e contemporaneo riconoscimento da parte dei 27 dei diritti degli "expats" britannici residenti nel continente.

13:3225 aprile: Genova, da piazza una ovazione per sindaco Doria

(ANSA) - GENOVA, 25 APR - Una vera e propria ovazione, con due minuti di applausi ininterrotti, tanti 'Grazie' e 'Bravo' per il sindaco di Genova Marco Doria che ha pronunciato l'orazione durante i festeggiamenti per il 72^ della Liberazione dai nazifascisti. "La memoria non basta - ha detto Doria citando Piero Calamandrei - Come possiamo continuare a mantenere vivi i valori? Oggi c'è bisogno di dire ancora 'no' alla guerra e alle discriminazioni razziali. Gli unici muri che mi piacciono sono quelli che servono per costruire case. Anche dell'accoglienza". Ricordando chi "prese le armi contro la violenza" Doria ha poi affermato che oggi deve esistere una "discriminante valoriale: da una parte ci sono i fascisti - ha detto -, dall'altra parte gli antifascisti". Al termine del discorso di Doria dalla piazza è partito spontaneamente il canto partigiano 'Bella ciao'.

13:15Trovata morta in casa, un uomo condotto in caserma

(ANSA) - PALERMO, 25 APR - Una donna di 72 anni è stata trovata morta in casa, in una pozza di sangue, dai carabinieri. Il corpo era sul pavimento in un appartamento di via Salvator Rosa, a Bagheria (Palermo). Gli uomini dell'Arma sono intervenuti dopo aver ricevuto la telefonata di una donna, probabilmente una vicina di casa della vittima. I carabinieri hanno condotto in caserma un uomo.

12:49Corea Nord, pronti ad attacco contro Usa e Seul

(ANSA) - PECHINO, 25 APR - La Corea del Nord minaccia ancora un attacco senza preavvisi: un editoriale del Rodong Sinmun, in prima pagina, commemora gli 85 anni della nascita delle Forze armate quando "è finita l'era in cui gli Usa costituivano in via unilaterale una minaccia nucleare". Pyongyang possiede ora "la volontà e le capacità di rispondere a ogni tipo di guerra". Se Usa e Corea del Sud continuano "la preparazione incauta di un attacco preventivo", il Nord ne "lancerà uno senza preavvisi per punizione trasformando le loro terre in inferni ardenti".

12:38Sardegna: Doddore Meloni, “il 28 vado in carcere”

(ANSA) - ORISTANO, 25 APR - "Alle 11 di venerdì 28 aprile, giorno di Sa Die de sa Sardigna, mi presenterò davanti al carcere di Massama per cominciare la carcerazione delle condanne già passate in giudicato". E' l'annuncio del leader indipendentista sardo Salvatore "Doddore" Meloni, che spiegherà domani in una conferenza stampa le motivazioni che lo hanno spinto a questa decisione (alle 10,30 davanti al portone d'ingresso dell'ex Casa circondariale di Oristano, costruita sulle rovine di quella che fu la Reggia dei Giudici di Arborea in epoca medievale). Negli ultimi mesi Doddore Meloni, 74 anni di Terralba (Oristano), ha denunciato in diverse occasioni l'accanimento giudiziario che sarebbe stato scatenato nei suoi confronti da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, con l'obiettivo di stroncare la sua battaglia politica per l'indipendenza della Sardegna. Il movimento indipendentista Meris in domu nosta (Padroni in casa nostra), di cui è fondatore e presidente, parteciperà alle elezioni comunali di Oristano presentando come candidato a sindaco l'avvocata Cristina Puddu, che è anche la sua legale.(ANSA).

12:35Quindicenne tenta rapina a Taranto, bloccato da passanti

(ANSA) - TARANTO, 25 APR - Un ragazzino di poco più di 15 anni, armato di pistola e con il volto coperto, ieri sera ha tentato di compiere una rapina in una tabaccheria di via Oberdan a Taranto. Il minore è stato però affrontato all'esterno da alcuni passanti che lo hanno circondato e disarmato, bloccandolo nonostante il suo vano tentativo di divincolarsi e darsi alla fuga. Poco dopo sono giunti sul posto i poliziotti della sezione Falchi, che hanno preso in consegna il baby-rapinatore e hanno recuperato e sequestrato l'arma, risultata essere una pistola-giocattolo priva del tappo rosso, e una calza di colore grigio. Il 15enne è stato condotto negli uffici della Questura e dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, accompagnato al suo domicilio e affidato ai genitori in regime cautelare della permanenza in casa.