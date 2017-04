Ultima ora

15:58Giovedì nozze per Alessia, prima trans a sposarsi

(ANSA) - CASERTA, 25 APR - Alessia Cinquegrana, ex Miss Trans, si sposerà giovedì 27 aprile presso il municipio del Comune di Aversa (Caserta) con il suo compagno Michele Picone. Si tratta, secondo quanto si è appreso, della prima volta in assoluto in Italia per una persona che, pur non sottoponendosi al cambio di sesso per via chirurgica, ha avuto il riconoscimento del suo nuovo genere nella carta di identità. A dare la notizia è stato il Corriere del Mezzogiorno dopo l'annuncio delle nozze dato dalla Associazione Trans Napoli. La coppia formata da Alessia Cinquegrana e Michele Picone vive insieme da 11 anni.

15:57Bimbo lanciato per incendio: proseguono indagini cause rogo

(ANSA) - GENOVA, 25 APR - Proseguono le indagini avviate da pompieri e carabinieri per fare luce sul rogo di Casella, nell'entroterra di Genova dove un uomo nella notte fra venerdì e sabato è stato costretto a lanciare il figlio di sei anni ai soccorritori e a buttarsi nel vuoto con la moglie per sfuggire dall'incendio nella propria abitazione. Il bimbo è morto in ospedale a seguito delle fratture riportate nella caduta. Al momento non ci sono indagati e la palazzina sventrata dall'incendio resta sotto sequestro. Mercoledì il magistrato titolare dell'indagine Paola Crispo che indaga per omicidio, incendio e lesioni plurime colpose darà l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del bambino che sarà svolta lo stesso giorno mentre giovedì pomeriggio alle 15 saranno celebrati i funerali nella parrocchia di Casella: una cerimonia senza i genitori del piccolo ancora ricoverati e le cui condizioni sono stabili. Il papà Alessio Fraietta è in rianimazione, in coma farmacologico, per ustioni e fratture mentre la madre Enza Sansone à fuori pericolo. La donna, sconvolta dalla morte del figlio, è in perenne stato di agitazione tanto che i medici hanno rinviato un'operazione chirurgica a un piede fratturato. (ANSA).

15:4625 aprile: Milano, corteo unitario per Europa e Pace

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Europa, Pace e Costituzione: questi i temi del corteo nazionale di Milano per il 25 aprile e per il 70/mo della Costituzione Italiana. Ad aprire la manifestazione, a cui partecipa il presidente del Senato Pietro Grasso, i gonfaloni di Milano e della Città Metropolitana con il sindaco Giuseppe Sala, seguiti dai medaglieri delle associazioni partigiane e del Comitato permanente antifascista, che a Milano raggruppa tutte le associazioni legate alla Resistenza. Presenti i segretari Cgil Susanna Camusso e Uil Carmelo Barbagallo, la Brigata Ebraica, 'protetta' dai City Angels, e seguita dallo spezzone di 'Noi patrioti d'Europa' composto dai militanti del Pd, e non solo, con magliette, cappellini e bandiere blu dedicate all'Ue. Con loro anche una delegazione di En Marche, il movimento di Emmanuel Macron. Numerosi i rappresentanti di Mdp, da Pierluigi Bersani a Massimo D'Alema, da Roberto Speranza a Enrico Rossi, che sfilano assieme a Giuliano Pisapia. In corteo anche il movimento palestinese Bds. (ANSA).

15:38Ciclismo: Lotti a 72/o Gp Liberazione, in ricordo Scarponi

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Questa è un'edizione triste perché il lutto che ha colpito il mondo del ciclismo è qui tra noi. Tutti questi ragazzi che oggi correranno avranno ancora Michele nel cuore, nella testa e nelle gambe. E' un giorno triste che vogliamo comunque onorare correndo". Così il ministro dello Sport, Luca Lotti, ha dato il via ufficiale alla gara maschile del 72/o Gran Premio della Liberazione alle Terme di Caracalla a Roma, manifestazione svolta nel ricordo di Michele Scarponi. Il ciclista morto sabato per un incidente stradale mentre si allenava nel 2000 e nel 2001 aveva preso parte a questa corsa riservata agli under 23. "E' un'occasione per parlare non solo del decreto salva-ciclisti - ha precisato Lotti - ma di quanto ancora dobbiamo fare e dobbiamo tenere alta l'attenzione per la sicurezza nelle nostre strade. C'è ancora molto da fare: piste ciclabili, maggiore attenzione e maggiore cultura per la sicurezza dei ciclisti".

15:21Calcio: serie B, Salernitana-Bari 0-0

(ANSA) - SALERNO, 25 APR - Si è chiusa 0-0 Salernitana-Bari, partita valida per la 38/a giornata di serie B e che lascia le due formazioni appaiate, a quota 51 punti, a ridosso della zona playoff. Dopo un inizio equilibrato, dove le squadre si sono studiate, i granata hanno gestito la prima parte della partita, mostrandosi spesso pericolosi senza però concretizzare mentre l'arbitro ha annullato una rete a Joao Silva per un precedente fallo di Rosina. Nel secondo tempo, la formazione ospite è riuscita a ricompattarsi e spesso a riconquistare palla ma senza mai pungere. Nel finale e nel lungo recupero, ben sette minuti, la Salernitana ha cercato invano la vittoria.

14:54Terrorismo: marocchino arrestato era stato espulso nel 2012

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Era stato espulso nel 2012 per iniziativa delle autorità di Trieste, il marocchino Mouner El Aoual, 29 anni, soprannominato 'Mido', arrestato ieri a Torino per terrorismo. E' quanto si ricava dall'ordinanza del giudice Edmondo Pio. El Aloual svolgeva attività di proselitismo dell'Isis su internet, attraverso un canale ricavato lungo la piattaforma 'Zello'. Il giudice rileva che era in Italia dal 2008 "in stato di assoluta clandestinità", sottolineandone la competenza informatica, il "rispetto" con cui veniva trattato all'interno del gruppo di internauti e l'"abilità a muoversi e comunicare senza lasciare tracce". "Un seminatore di odio": così in ambienti investigativi è stato definito l'uomo. A Torino era ospitato in un alloggio da due italiani, madre e figlio, di cui "aveva conquistato la fiducia" e che sono risultati all'oscuro delle sue pratiche. Sembra però che, almeno nelle ultime settimane, si fossero erano resi conto che aveva assunto atteggiamenti e opinioni "radicali" ed erano preoccupati.

14:54Papa: paga affitto per un anno a ‘spiaggia speciale’

(ANSA)-CITTA' DEL VATICANO, 25 APR - Papa Francesco ha deciso di dare un contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad una associazione che gestisce una spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino Roma. Il dono - riferisce l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato accolto con "entusiasmo e stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a consegnare il dono del Papa alla colonia marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle strutture al personale, tutto volontario, è stato pensato per accogliere tutti, anche i diversamente abili. La struttura garantisce fra l'altro un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è munita di passerelle e fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al mare.