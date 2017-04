Ultima ora

17:49Si impicca con la figlia di 11 mesi su Facebook

(ANSA) - BANGKOK, 25 APR - Un ventunenne thailandese ha impiccato la figlia di 11 mesi e poi sé stesso in diretta live su Facebook. E' successo ieri sera a Phuket, come riporta il Bangkok Post, in un hotel abbandonato che la popolazione locale già credeva infestato dai fantasmi. La polizia ha trovato i due cadaveri nell'ex hotel Peninsula, dopo che la moglie dell'uomo aveva denunciato l'esistenza del macabro video. L'omicidio- suicidio è avvenuto qualche ora dopo uno screzio tra i due coniugi. Il video è rimasto in rete diverse ore.

17:34Calcio: Corvino-Spalletti a Firenze, pranzo in stesso locale

(ANSA) - FIRENZE, 25 APR - E' bastato avvistarli a pranzo nello stesso ristorante, in un giorno peraltro di festa, per alimentare le voci di un incontro tra Pantaleo Corvino e Luciano Spalletti sul futuro viola. In realtà il contatto tra il dg dell'area tecnica della Fiorentina e l'allenatore della Roma è stato del tutto casuale. In quello stesso ristorante Corvino era a pranzo insieme al procuratore Antonio Caliendo mentre Spalletti con la famiglia. Dirigente viole e tecnico giallorosso, conoscendosi da tempo, si sono salutati tra sorrisi e scambi di battute, poi ognuno è tornato al suo posto. Il club viola ha aperto la caccia al nuovo allenatore ritenendo ormai conclusa l'esperienza di Paulo Sousa e al riguardo i nomi che circolano da tempo sono quelli di Di Francesco, Maran, Mazzarri e Pioli. Mentre i vari Sarri e Spalletti fanno parte dei sogni dei tifosi e pur stimatissimi dalla Fiorentina sono considerati fuori budget.

17:24Scarponi: Di Rocco “era grande, per noi lutto pesante”

(ANSA) - FILOTTRANO (ANCONA), 25 APR - "Oltre alla presenza di diverse migliaia di appassionati amici tifosi sono arrivate testimonianze di affetto da tutto il mondo per la morte di Michele Scarponi anche da paesi non abitualmente ciclistici come Sudafrica e il Marocco. Evidentemente era una figura grande, grande. Oggi per noi é una giornata di lutto, ma di quelle pesanti". Così il presidente della Federazione ciclistica Renato Di Rocco ai funerali di Scarponi.

17:22Scarponi: Mancini, abbiamo perso un grande uomo

(ANSA) - FILOTTRANO (ANCONA), 25 APR - "Abbiamo perso un grande uomo, una persona perbene, un marchigiano doc oltreché un grande ciclista". Lo ha detto poco prima della celebrazione l'ex allenatore dell'Inter Roberto Mancini, anche lui marchigiano, presente al funerale di Michele Scarponi.

17:19Scarponi: omelia card. Menichelli, esempio sacrificio

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - "Michele è esempio di sacrificio, non per primeggiare, ma per essere compagno; un esempio di collaborazione, dell'essere squadra". Così l'arcivescovo di Ancona-Osimo card. Edoardo Menichelli nell'omelia, concelebrata con altri 5 sacerdoti, ai funerali di Michele Scarponi. Menichelli ha fatto questa osservazione ricordando di aver incontrato il campione e che questi gli aveva confidato "la fatica che si fa" nel correre, nell'essere ciclista. Menichelli ha chiesto a tutti una preghiera per avere il dono della consolazione, per i familiari del campione, la moglie Anna e i due gemellini di neppure 5 anni, che erano presenti alla funzione religiosa, ma anche per i tanti amici e per la comunità di Filottrano. "Consolazione e pacificazione", ha aggiunto, chiedendo una preghiera anche per l'investitore che "porta nel cuore" il rimorso di aver "drammaticamente segnato la vita di Michele e della famiglia".

17:14Calcio: Bale fuori un mese, salta semifinali Champions

(ANSA) - MADRID, 25 APR - Gareth Bale salterà la doppia semifinale di Champions League che il Real Madrid giocherà contro i concittadini dell'Atletico. Lo ha reso noto il club campione del mondo in carica con una nota in cui si spiega che il gallese ha accusato contro il Barcellona "una lesione muscolare di secondo grado nel soleo dalla coscia sinistra". Dovrà quindi rimanere fuori almeno un mese, e per questo sarà indisponibile per la Champions. Del forfait del gallese ha parlato oggi in conferenza stampa Zinedine Zidane, al quale è stato chiesto perché lo abbia fatto giocare nel 'Clasico' visto che era reduce da uno stop per un altro infortunio. "Era al cento per cento, mi ha detto così - è stata la risposta del tecnico del Real -, spiegando di essere in perfetto stato. Del resto si era allenato normalmente. Sono cose che non si possono evitare, uno vuole giocare e quando hai avuto un infortunio serio è difficile, lo so per esperienza diretta. E' alle prese con vari fastidi, io spero che torni al più presto".

17:07Terremoto: Norcia invasa dai turisti per il 25 aprile

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - Norcia invasa di turisti per il 25 aprile. E la città è tornata ad essere visitabile da Porta Romana fino a Porta Ascolana, che sono di nuovo collegate grazie alla riapertura di via Anicia. Una strada interna del centro storico che da Porta Ascolana arriva in piazza del teatro e permette a chi la percorre anche di vedere il grado di distruzione provocato dal sisma. "Aver ricollegato le due porte è stato molto importante, ma il nostro obiettivo è collegarle al più presto passando accanto ai resti della Basilica di San Benedetto: speriamo che ciò accada entro i primi giorni di giugno", dice all'ANSA il sindaco, Nicola Alemanno. Ristoranti, bar e norcinerie le mete preferite dei visitatori, molti dei quali prima di lasciare Norcia non mancano di scattere foto e farsi selfie per portarsi via il ricordo della città ferita dal terremoto.