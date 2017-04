Ultima ora

19:35Trump, orgoglioso di Ivanka per la sua leadership

(ANSA) - WASHINGTON, 25 APR - "Orgoglioso di @IvankaTrump per la sua leadership su questi importanti temi. Non vedo l'ora di sentirla parlare al W20!". Su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump manifesta il suo sostegno per la figlia e consigliera Ivanka Trump che si trova oggi a Berlino per partecipare a un forum sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro, organizzato nell'ambito del G20 a presidenza tedesca. Ad invitarla era stata la stessa cancelliera Angela Merkel durante la sua visita a Washington.

19:33Tump, non credete a ‘fake media’, non cambio idea su muro

(ANSA) - WASHINGTON, 25 APR - "Non lasciate che i 'fake media' vi dicano che ho cambiato la mia posizione sul muro. Sarà costruito e contribuirà a fermare droga, traffico di esseri umani ecc.". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter ribadisce la sua promessa elettorale sulla costruzione del muro, mentre montano le polemiche sulla legge di spesa al vaglio del Congresso che dovrebbe contenere disposizioni per lo stanziamento di fondi volti alla costruzione del muro, per la quale però Trump candidato aveva promesso che sarebbe stato il Messico a pagare.

19:33Vela: Cdm a Hyeres, positiva per azzurri la prima giornata

(ANS) - HYERES (FRANCIA), 25 APR - E' positiva la prima serie di risultati delle imbarcazioni italiane nella prova di Coppa del mondo di vela classi olimpiche cominciata oggi con le prime regate nella baia di Hyeres. La squadra azzurra del ct Michele Marchesini è presente in Francia con 30 equipaggi composti da 40 velisti in tutto, seguiti, oltre che dallo stesso Marchesini, da uno staff formato da nove tecnici e un Rule Advisor. Positiva la partenza nella Tavola RS:X, con Veronica Fanciulli, terza nella classifica femminile con i parziali 5-3-20, e il campione italiano in carica Mattia Camboni secondo in quella maschile (10-1-3), in cui il giovane Carlo Ciabatti è ottimo quinto (11-3-6). Bene anche il Doppio 470 femminile, con le campionesse italiane Elena Berta e Sveva Carraro: vincono la prima prova, chiudono seste la successiva e sono terze in classifica generale. Nel 470 maschile, Giacomo Ferrari-Andrea Trani sono invece 11/i.

19:29Venezuela: Procuratrice generale,26 morti da 4 aprile scorso

(ANSA) - CARACAS, 25 APR - La Procuratrice generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, ha informato oggi che sono 26 le persone morte nel paese dall'inizio dell'ondata di proteste anti-governative, lo scorso 4 aprile, promosse dall'opposizione. "Voglio chiarire che respingo tutti gli episodi di violenza che sono avvenuti nel paese, perché sono una donna di pace", ha detto Ortega Diaz, aggiungendo che "ci fa male la morte di qualsiasi persona, che sia del governo o dell'opposizione". La violenza, ha sottolineato la Procuratrice, deve essere eliminata in quanto arma politica, e il governo e l'opposizione di Caracas devono tornare al dialogo, interrotto alla fine dell'anno scorso.

19:18Scontro treni: simulazione su tratta Andria-Corato in Puglia

(ANSA) - BARI, 25 APR - La simulazione di uno scontro fra treni è stata effettuata questa mattina sulla tratta fra Andria e Corato nell'ambito dell'indagine della Procura di Trani sul disastro ferroviario che il 12 luglio 2016 causò 23 morti e 50 feriti. L'accertamento tecnico è stato disposto dalla magistratura tranese con l'obiettivo di riprodurre l'impatto fra due convogli identici a quelli che si scontrarono l'estate scorsa. Alla simulazione hanno partecipato i pm di Trani che indagano sul disastro, i consulenti tecnici nominati dalla Procura, agenti della Squadra Mobile di Bari e della Polizia ferroviaria. Sui due treni utilizzati per la simulazione, che hanno riprodotto l'avvicinamento fino a pochi chilometri prima dell'impatto, sono stati montati dispositivi gps per le verifiche tecniche. Dal tardo pomeriggio di ieri fino all'alba di domani la tratta è stata inibita a qualunque tipo di attività. I binari fra Andria e Corato, luogo dello scontro, sono comunque ancora sotto sequestro dal giorno dall'incidente.

19:18Casa Bianca nega documenti per indagine sul Russiagate

(ANSA) - WASHINGTON, 25 APR - La Casa Bianca si è rifiutata di fornire ai deputati che indagano sul Russiagate informazioni e documenti legati all'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, costretto a dimettersi per aver mentito al vice presidente Mike Pence di aver discusso di sanzioni con l'ambasciatore russo in Usa. Gli atti negati riguardano il nulla osta di sicurezza e pagamenti ricevuti da organizzazioni legate al governo russo e turco. Sei le richieste della commissione che indaga ma la Casa Bianca ha usato vari motivi per opporsi.

19:18Calcio: ad Spezia, arbitri come Pinzani vanno fermati

(ANSA) - GENOVA, 25 APR - "D'accordo con il presidente Stefano Chisoli abbiamo deciso il silenzio stampa per la squadra". Lo ha detto l'amministratore delegato dello Spezia Luigi Micheli riferendosi a quanto avvenuto al 'Matusa' dove i liguri hanno perso con il Frosinone. "Quello di oggi al 'Matusa' è il terzo episodio negativo in questa stagione - ha detto -: due gol non visti, uno qui e uno a Brescia e un gol annullato inspiegabilmente, proprio all'andata, sempre col Frosinone. Non chiediamo niente più di quello che ci spetta. La nostra società fa sacrifici e si comporta bene, è sana, però tutto questo impegno viene vanificato da episodi come questo. Non si può non vedere una palla dentro di mezzo metro. Se non c'è la malafede, allora c'è incompetenza e allora questi arbitri come Pinzani vanno fermati. Diamo rispetto e vogliamo rispetto. Chiediamo la massima attenzione, ora dovremmo essere a 61 punti".