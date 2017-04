Ultima ora

11:34Istat: in Italia 58.6 mln nel 2045, 53.7 mln nel 2065

(ANSA) - ROMA, 26 APR - La popolazione residente in Italia sarà pari a 58,6 milioni nel 2045 e a 53,7 milioni nel 2065. La stima è resa nota dall'Istat nel report "Il futuro demografico del Paese". La perdita rispetto al 2016 (60,7 milioni) sarebbe di 2,1 milioni di residenti nel 2025 e di 7 milioni nel 2065. Tenendo conto della variabilità associata agli eventi demografici - precisa Istat - la stima della popolazione al 2065 oscilla da un minimo di 46,1 milioni a un massimo di 61,5. La probabilità di un aumento della popolazione al 2065 è pari al 7%. Le future nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri decessi. Nello scenario mediano, dopo pochi anni di previsione il saldo naturale raggiunge quota -200mila, per poi passare la soglia -300 e -400mila unità in meno nel medio e lungo termine. L'età media della popolazione passerà dagli attuali 44,7 a oltre 50 anni del 2065. Secondo il report, "il processo di invecchiamento della popolazione è da ritenersi certo e intenso". (ANSA).

11:23Rubano auto e sfondano casello autostrada, tre arrestati

(ANSA) - PORDENONE, 26 APR - Tre cittadini moldavi sono stati arrestati dopo un inseguimento lungo l'autostrada A28, intorno alle ore 4.30. All'altezza di Pordenone è stata segnalata la presenza di una vettura rubata poco prima in città. La Squadra Volante della Questura ha iniziato l'inseguimento mentre la Polizia Stradale provvedeva alla chiusura del casello di Portogruaro. Nonostante le sbarre abbassate, i tre stranieri hanno forzato il casello ma la vettura ha rimediato gravi danni e i malviventi l'hanno abbandonata poco dopo dentro un ricovero di mezzi per la manutenzione autostradale, proseguendo la fuga a piedi. In zona sono state fatte affluire anche due auto del Nucleo radiomobile dei Carabinieri. I quattro equipaggi delle forze dell'ordine hanno accerchiato l'area ma i tre moldavi non si sono dati per vinti e ne è nata una colluttazione, tanto che Polizia e Carabinieri sarebbero stati costretti a sparare alcuni colpi di pistola in aria per convincere i fuggitivi ad arrendersi. (ANSA).

11:23Siria: Parigi, ‘Damasco dietro attacco con sarin’

(ANSA) - PARIGI, 26 APR - Damasco è responsabile dell'attacco chimico del 4 aprile contro la città di Khan Sheikhun in Siria, secondo i servizi di informazione francesi. "Non ci sono dubbi sull'uso di gas sarin - ha detto il ministro degli Esteri, Jean-Marc Ayrault - e non ci sono dubbi neppure sulla responsabilità del regime siriano, tenendo conto del procedimento di fabbricazione del sarin utilizzato". Una settimana fa Ayrault aveva annunciato di avere "le prove" della responsabilità di Damasco nell'attacco che ha provocato oltre 80 morti.

11:18Calcio: Psg, Cavani prolunga il contratto fino al 2020

(ANSA) - ROMA, 26 APR - In attesa dei colpi di mercato annunciati per l'estate, il Paris Saint-Germain consolida l'esistente con il prolungamento del contratto di Edinson Cavani fino al 2020. Lo comunica il club parigino sul proprio sito internet. "Ho sempre detto che la mia volontà è quella di legare la mia carriera e la mia storia a quella del Psg - fa sapere il 30enne attaccante uruguayano - Credo fortemente nelle capacità del club di perseguire gli obiettivi che si è prefissato e insieme possiamo condividere molte ambizioni per i prossimi anni". "Questo prolungamento di contratto - osserva da parte sua il presidente Nasser Al-Khelaifi - conferma la grande fiducia di Edinson nel nostro progetto. E lui, al momento, è semplicemente il miglior attaccante del mondo". Cavani, al Psg dall'estate del 2013 e il cui contratto sarebbe scaduto nel 2018, ha segnato 125 reti in 192 presenze in gare ufficiali e insegue il record di Zlatan Ibrahimovic (156 gol in 180 partite), che è il miglior marcatore di tutti i tempi del club.

11:15Calcio: Conte, lo scudetto? Testa bassa e pedalare

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Questa partita l'abbiamo preparata a lungo perché sapevamo che non era una gara facile, contro una squadra molto forte e con giovani di talento. C'è voluto un grande sforzo e questo è un ottimo risultato, ma mancano ancora 5 partite, quindi testa bassa e pedalare". Così Antonio Conte dopo il 4-2 del suo Chelsea sul Southampton, ieri nell'anticipo di Premier League che ha portato i Blues a +7 sul Tottenham nella classifica provvisoria (oggi gli Hotspurs sono in trasferta sul campo del Crystal Palace). "Finora - ha aggiunto il tecnico - è stata una stagione straordinaria, soprattutto per quelle che erano le premesse e per il fatto che siamo rimasti gli stessi; anzi, abbiamo perso qualche pedina storica. Questo ci deve dare grande determinazione per fare qualcosa di straordinario. Per quanto riguarda me, resto orgoglioso del mio passato, soprattutto per quello che ho fatto con la Juventus: dopo due settimi posti, abbiamo vinto e costruito qualcosa d'importante e oggi il club bianconero sta dove deve stare".

11:05Maltempo: torna alta marea a Venezia,stasera previsti +110cm

(ANSA) - VENEZIA, 26 APR - Torna il fenomeno dell'alta marea a Venezia, influenzato dalle particolari condizioni meteorologiche. Per questa sera alle 23.30 il Centro maree del Comune ha previsto un picco di massima di 110 centimetri (codice arancio), mentre il 28 aprile alle 00.05 la massima raggiungerà i 95 centimetri.

10:55Afghanistan: attacco caserma, ‘soldati morti almeno 256’

(ANSA) - KABUL, 26 APR - Sarebbe di almeno 256 soldati morti il bilancio dell'attacco sferrato venerdì scorso da un commando di talebani ad una caserma del 209/o Corpo d'armata afghano nella provincia settentrionale di Balkh. Lo sostiene oggi Tolo tv di Kabul. Finora, di fronte alla cautela del ministero della Difesa, fonti amministrative locali avevano fissato a 150 il numero delle vittime, e a 160 quello dei feriti. Ma ora l'emittente sostiene che sulla base di cifre raccolte da varie fonti "è stato possibile risalire all'identità di almeno 256 militari deceduti". L'ex capo dello Stato maggiore dell'esercito, Qadam Shah Shaheem, esonerato lunedì dal presidente Ashraf Ghani, ha cercato di spiegare la situazione sostenendo che "il decesso di molti feriti ha provocato l'incremento del numero delle vittime fatali". Nella loro rivendicazione per bocca del portavoce Zabihullah Mujahid, i talebani avevano sostenuto che "almeno 500 ufficiali e soldati afghani sono stati uccisi o feriti".