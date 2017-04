Ultima ora

13:06Gentiloni giunto nel Sannio, visita ad aziende

(ANSA) - AIROLA (BENEVENTO), 26 APR - Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è giunto in elicottero ad Airola, nel Sannio, dove visiterà lo stabilimento Adler, considerata una delle eccellenze produttive della Campania nell'automotive e nell'aerospazio. Ad accoglierlo, tra gli altri, il presidente di Adler Group, Paolo Scudieri, il sindaco di Airola, Michele Napoletano, il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro. Successivamente il premier si recherà in visita nel Pastificio Rummo a Benevento.

13:01Tennis: Wta Istanbul, Errani contro Mertens

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Sarà Elise Mertens, numero 65 del mondo, l'avversaria di Sara Errani domani, nel secondo turno del torneo Wta di Istanbul (montepremi di 250mila dollari, campi in cemento): la belga, infatti, ha sconfitto per 6-4, 6-1 l'ucraina Kateryna Kozlova. Da parte sua, l'azzurra (n. 110) si era imposta ieri sulla giocatrice di Taipei Su-Wei Hsieh (n. 101) per 6-0, 6-1, in 55 minuti di gioco.

12:41Tennis: Roland Garros, 2,1 mln ai vincitori in singolare

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Cresce il montepremi del Roland Garros, che quest'anno vedrà i vincitori dei tornei singolari maschile e femminile portarsi a casa 2,1 milioni di euro ciascuno, con un aumento di 100mila euro pari al 12% rispetto alla scorsa edizione. Il montepremi complessivo, ha precisato il direttore degli Open di Francia Guy Forget, sarà di circa 36 milioni, con un incremento di circa 4 milioni sul 2016. In particolare, l'aumento maggiore (+16%) andrà a beneficio dei giocatori eliminati fra il primo turno e i quarti di finale. Il torneo parigino si disputerà fra il 28 maggio e l'11 giugno; campioni in carica sono il serbo Novak Djokovic e la spagnola Garbine Muguruza.

12:37Calcio: maxi-retata in Inghilterra per frode fiscale

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Numerosi arresti, oltre 180 agenti in azione tra Inghilterra e Francia, le sedi dei club West Ham e Newcastle perquisite: il calcio inglese è travolto da un nuovo scandalo, il sospetto è una maxi-frode fiscale. L'operazione di polizia è cominciata all'alba di oggi, dopo settimane di indagini e ricerche. Gli inquirenti hanno sequestrato decine di pc, cellulari e registri per trovare prove e riscontri su una sistematica evasione delle tasse da parte di personaggi, per ora non meglio specificati, attivi nel mondo del calcio.

12:33Terremoto: Pirozzi, zone franche risposta a nostre ragioni

(ANSA) - RIETI, 26 APR - "Abbiamo combattuto tanto, sapevamo dal 7 novembre che senza esenzione dei contributi e delle tasse (non sospensione) il centro Italia sarebbe scomparso. Abbiamo studiato il decreto pubblicato in gazzetta e tutto questo c'è". E' quanto scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, riferendosi all'istituzione, da parte del Governo, delle zone franche urbane (Zfu) nell'area del cratere. "Le nostre ragioni - prosegue il sindaco del comune reatino colpito dal sisma della scorsa estate - hanno trovato risposta. Ora indico un'altra via: prevedere la misura per almeno 4 anni e non 2. Soddisfatto mi rimetto al lavoro".

12:29Terrorismo: indagine Torino, 12 mila jihadisti su chat Zello

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Sono 12 mila gli iscritti alla chat 'Lo Stato del Califfato islamico', il canale sulla piattaforma social Zello di cui uno dei "massimi esponenti" era Mouner El Aoual, il marocchino arrestato a Torino per terrorismo. E' quanto si ricava dall'esito di indagini svolte dai carabinieri del Ros e, negli Stati Uniti, dall'Fbi. Gli iscritti, rigorosamente selezionati, ascoltano e si scambiano informazioni e notizie sull'Isis "partecipando al processo di radicalizzazione". El Aoual era stato intercettato dall'Fbi intorno al 25 febbraio 2016 mentre riferiva a un suo contatto che, se l'Isis gli avesse chiesto di compiere un attentato in Italia, gli sarebbe servito l'aiuto di "tre uomini", con i quali, grazie al materiale di cui disponeva, poteva raggiungere "la potenza di 15 persone".(ANSA).

12:27Migranti: Ue raddoppia concessioni asilo nel 2016

(ANSA) - BRUXELLES, 26 APR - I 28 Paesi Ue hanno concesso protezione internazionale a 710.400 richiedenti asilo nel 2016, più del doppio del 2015. In aggiunta sono stati reinsediati oltre 14mila profughi. Lo comunica Eurostat. Oltre il 60% delle decisioni positive si registrano in Germania, (445.210, tre volte il numero del 2015). Seguono la Svezia, (69.350, il doppio rispetto all'anno precedente); l'Italia, (35.450, +20%); la Francia (35.170, +35%); Austria, (31.750, +79%) e Olanda, (21.825, +28%).