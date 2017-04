Ultima ora

14:43Aemilia: atti su Giovanardi al vaglio del Gip

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - Alcune intercettazioni e tabulati telefonici che riguardano Carlo Giovanardi, senatore di Idea, sono al vaglio del Gip del tribunale di Bologna Alberto Ziroldi che deve valutarli, decidendo se chiedere o meno al Senato l'autorizzazione ad utilizzarli. Giovanardi è indagato insieme ad altri dalla Dda di Bologna in uno dei filoni dell'inchiesta 'Aemilia' per presunte pressioni alla Prefettura di Modena per salvare dall'interdittiva antimafia una società di costruzioni, la Bianchini, il cui titolare è attualmente a processo. Le telefonate, quattro, furono intercettate in un diverso fascicolo di indagine, poi archiviata, ed erano con il responsabile di un'altra ditta. I tabulati furono invece chiesti, ma per altre persone, nel corso dell'indagine sulla prefettura. All'udienza erano presenti i Pm Marco Mescolini e Beatrice Ronchi e i difensori degli indagati, tra cui il figlio del parlamentare, avvocato Davide Giovanardi, e l'avvocato Alessandro Sivelli di Modena. Il parlamentare non era presente. (ANSA).

14:31Tennis: Serena Williams, gravidanza rivelata per errore

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Posata la racchetta per dedicarsi interamente alla propria gravidanza, Serena Williams continua ad essere protagonista delle cronache giornalistiche, anche se non in termini sportivi, né rosa. Precisando, ad esempio, che l'uscita una settimana fa della notizia della sua gravidanza è stata involontaria, poiché l'autoscatto e il commento "20 settimane" sarebbero stati pubblicati da lei stessa per errore. Oppure replicando a Ilie Nastase, capitano della Nazionale romena di Fed Cup, il quale venerdì si era con poca eleganza interrogato sul colore della pelle del nascituro (il futuro padre è il bianco Alexis Ohanian): la 35enne numero 1 del mondo ha definito le sue parole "razziste" e garantito pieno appoggio all'inchiesta avviata dalla Federtennis internazionale. Il fine settimana del 70enne Nastase, peraltro, è stato più che mai burrascoso, con la sua sospensione per le espressioni sessiste rivolte alle giocatrici britanniche avversarie di Fed Cup, Johanna Konta e Anne Keothavong, e ad un giudice di gara.

14:22Orrore allo zoo, orso sbrana braccio bambino

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 APR - Un bambino palestinese di nove anni, Waqqas Saif, e' stato assalito ieri durante una visita scolastica al giardino zoologico di Qalqilya (Cisgiordania) da un orso che ha sbranato il suo braccio destro. Lo riferisce il giornale palestinese al-Quds secondo cui in precedenza il bambino si era avvicinato alla gabbia dove l'orso era custodito. L'attacco, secondo il giornale, ha colto di sorpresa gli insegnanti che si trovavano con la scolaresca. Il piccolo ferito e' stato ricoverato in condizioni stabili nell'ospedale a-Najah di Nablus dove i chirurghi si sono prodigati per salvare quanto restava del braccio. Le autorita' locali hanno aperto un'inchiesta e hanno intanto chiuso lo zoo di Qalqilya a tempo indeterminato. Creato nel 1986, quello di Qalqilya e' l'unico zoo della Cisgiordania ed e' il frutto di una stretta cooperazione con lo zoo israeliano di Ramat Gan, presso Tel Aviv.

14:22‘Ndrangheta:confiscata villa pluripregiudicato nel varesotto

(ANSA) - VARESE, 26 APR - La Guardia di Finanza di Varese ha confiscato a Gerenzano (Varese) una villa bifamiliare con giardino del valore di circa 300.000 euro, di proprietà di Roberto Tripepi, pluripregiudicato attualmente detenuto nel carcere a Como, condannato in via definitiva a sei anni, perché ritenuto vicino ad una cosca di 'Ndrangheta attiva nella zona di Seminara (Reggio Calabria). Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Varese su richiesta della Procura di Busto Arsizio (Varese), fa seguito al sequestro preventivo dell'immobile operato dai finanzieri nel 2016, a chiusura di una maxi indagine sulla rete di malviventi dedita alle estorsioni ai danni di imprenditori, a corruzione, usura e spaccio di droga, nelle province di Varese, Como e Milano. A seguito delle indagini inoltre, considerata la sua pericolosità sociale, all'uomo è stata notificata anche una misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per un 1 anno e 6 mesi. (ANSA).

14:21Calcio: Nike celebra carriera Totti con scarpini d’oro

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Uno scarpino speciale per una carriera speciale: Nike lancia oggi i "Tiempo Totti x Roma", scarpini in edizione limitata per celebrare il 25/o anno di carriera del capitano giallorosso. Prodotti in 2.500 paia, con questi scarpini, il colosso dell'abbigliamento sportivo rende omaggio all'incredibile percorso di Francesco Totti nel mondo del calcio. "Quando ho pensato ad una scarpa che potesse rispecchiare i miei 25 anni di carriera - racconta Totti - ho subito pensato all'oro, prezioso e splendente come la mia squadra e la mia città. Questa scarpa doveva racchiudere tutti i miei valori: la famiglia, la Roma e Roma".

14:18Iraq:generale,verso stop avanzata a Mosul,si teme per civili

(ANSA) - BAGHDAD, 26 APR - L'esercito iracheno potrebbe decidere di sospendere la sua avanzata nei quartieri occidentali di Mosul e adottare invece "una strategia di accerchiamento" dei miliziani dell'Isis per costringerli alla resa, nel timore di provocare nuove ingenti perdite tra la popolazione civile. Lo ha detto il comandante delle forze anti-terrorismo, il generale Abdul Ghani al Asaadi, aggiungendo che non è possibile prevedere quanto tempo sarà ancora necessario per portare a termine l'offensiva, cominciata ormai più di sei mesi fa. Ieri le forze di Baghdad avevano detto di avere riconquistato anche il quartiere più grande di Mosul ovest, quello di Al Tanak. Ma i jihadisti - il cui numero non è noto - rimangono asserragliati nella città vecchia, fatta di vicoli ed edifici storici, tra cui la moschea di Al Nouri, nella quale nell'estate del 2014 Abu Bakr al Baghdadi proclamò la rinascita del Califfato.

14:17Calcio: De Laurentiis, Mertens vuole restare a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - ''Credo che Mertens abbia il desiderio di rimanere qui. Bisogna capire cosa pensa sua moglie. Se si risolveranno i problemi con sua moglie non c'è dubbio alcuno che Mertens rimarrà a Napoli e noi lo accoglieremo a braccia aperte''. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis ha parlato anche del futuro di Koulibaly. ''Il Chelsea - ha detto - offrì oltre 55 milioni di euro e dissi a Conte che non si poteva dare via uno come Koulibaly, a meno che Sarri non mi dica puoi cedere chi vuoi perché io ho Tizio, Caio e Sempronio che sono affidabilissimi''.