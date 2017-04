Ultima ora

17:40Barca su scogli: funerali di due vittime

(ANSA) - VERONA, 26 APR - Una folla commossa ha dato il saluto a Alessandro ed Alessia Fabbri, due delle quattro vittime del naufragio dello scorso 18 aprile nel porto di Rimini. Nella chiesa di San Bernardino, a Verona, sono stati celebrati i funerali del cardiologo Alessandro Fabbri, 67 anni, proprietario della barca da 15 metri che a causa del mare in tempesta si è schiantata contro i frangiflutti del porto romagnolo, e della figlia Alessia Fabbri, 37 anni, notaio. Amici e colleghi si sono stretti attorno alla moglie e al figlio del medico, e al fidanzato della figlia, il ristoratore Luca Nicolis, che era a bordo dell'imbarcazione ed è uno dei due superstiti della tragedia, costata la vita anche all'ex dirigente d'azienda, Enrico Martinelli, e all'imprenditore vicentino Ernesto Salin. Alla guida della barca c'era l'ex otorinolaringoiatra Carlo Calvelli, 68 anni, anche lui sopravvissuto al naufragio.

17:33Giro: album Panini per il n.100

(ANSA) - ROMA, 26 APR - La Panini celebra la 100/a edizione del Giro d'Italia con una novità assoluta. L'azienda modenese ha infatti realizzato, su licenza di RCS Sport e in collaborazione con "La Gazzetta dello Sport", la collezione ufficiale di figurine sui team e i protagonisti della Corsa Rosa, che prenderà il via venerdì 5 maggio da Alghero per concludersi a Milano il 28 maggio. Questa nuova raccolta "Panini Giro d'Italia 100" è articolata in 388 figurine adesive e 22 card. Le figurine potranno essere raccolte in un coloratissimo album da 64 pagine, mentre alle card è dedicato un astuccio-contenitore. La copertina vede in primo piano Vincenzo Nibali, vincitore della scorsa edizione del Giro, insieme ad alcuni dei grandi campioni - in figurina - che tra pochi giorni si contenderanno il "Trofeo senza fine". Nella raccolta è anche presente la figurina dedicata a Michele Scarponi, il capitano del team kazako Astana deceduto nei giorni scorsi in un incidente stradale mentre si allenava.

17:33Macron, ‘vi scongiuro,non credete a Le Pen su frontiere’

(ANSA) - PARIGI, 26 APR - La chiusura delle frontiere promessa dalla candidata del Front National, Marine Le Pen, "è una promessa menzognera. Vi scongiuro, non credetele": lo ha detto il candidato di En Marche, Emmanuel Macron, nel sorprendente duello a distanza contro la sfidante sul caso Whirlpool di Amiens. Il sito verrà delocalizzato in Polonia nel 2018.

17:15Calcio: Torino, fiocco azzurro in casa Benassi

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Fiocco azzurro in casa granata. E' nato Andrea Benassi, figlio del capitano del Torino Marco. Lo annuncia il sito Internet del club. Andrea è il secondogenito del centrocampista, capitano anche dell'Under 21. Il bambino e la mamma Giusy godono di ottima salute.

17:14Cuba: milioni di granchi ‘invadono’ la Baia dei Porci

(ANSA) - L'AVANA, 26 ABR - Nel 1961 la Baia dei Porci venne invasa da cubani anti-Fidel esuli e mercenari addestrati dalla Cia. In questi giorni, l'insenatura del sud dell'isola è stata sopraffatta da milioni di granchi: anche questa un'invasione, nera, gialla e rossa, il colore di questo tipo di crostaceo. "Marciano per giorni dalle foreste che si trovano alle spalle delle spiagge per deporre le uova", ricordano i media locali, sottolineando che il fenomeno si ripete di anno in anno, all'alba e alla sera, con le prime piogge che accompagnano l'arrivo della primavera. Nella loro corsa verso il mare attraversano strade e casa, suscitando la curiosità dei turisti che visitano la zona, dove si trova un importante parco nazionale, e provocando qualche problema. Con le loro chele riescono per esempio a danneggiare i pneumatici delle auto, che vengono riparate alla meglio, ricordano i media, spesso con profilattici. Anche in altri punti dell'isola ci sono migrazioni simili di granchi.

17:09Mafia: gup, Nastasi poteva ‘lavorare’ per Messina Denaro

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Giuseppe Nastasi, titolare di fatto di Dominus, il consorzio che ha lavorato "esclusivamente" con Nolostand, società controllata di Fiera Milano, fatturando in tre anni "oltre 20 milioni di euro", "ha volontariamente agito con la finalità di agevolare la mafia", prendendo pure in considerazione "la possibilità di porre tale attività a disposizione ed al servizio di un soggetto del calibro mafioso di Matteo Messina Denaro". E' un passaggio delle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 3 febbraio, il gup di Milano Alessandra Dal Corvo ha condannato Nastasi a 8 anni e 10 mesi di carcere nel processo con rito abbreviato sul caso delle presunte infiltrazione mafiose nella società fieristica.

17:04Calcio: Tavecchio, Totti? E’ arbitro del suo futuro

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Domenica l'ultimo derby di Totti? Io gli auguro che non sia l'ultimo, spero che la sua vita sportiva continui. Solo lui può giudicare se è in grado di continuare o no. Tutti possono dire quello che vogliono, ma l'arbitro della sua gestione è solo lui". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, parlando del futuro del capitano della Roma a margine della conferenza stampa di presentazione del Premio Bearzot-Us Acli, assegnato quest'anno al tecnico del Napoli Maurizio Sarri.