Ultima ora

19:13Olimpiadi: Stoccolma rinuncia a candidatura giochi 2026

(ANSA) - STOCCOLMA, 26 APR - Stoccolma rinuncia a candidarsi per l'Olimpiade invernale del 2026. L'annuncio è stato dato dalla sindaca della capitale svedese, Karin Wanngard, che ha motivato la decisione con il fatto che "il Cio non ci ha ancora fatto sapere di quanto sarebbe stato il suo eventuale contributo economico". C'era quindi il rischio di costi eccessivi "e troppo poco tempo - ha aggiunto la Wanngard - per fare un'approfondita analisi della situazione. Noi del partito socialdemocratico abbiamo sempre pensato che l'Olimpiade sarebbe stata una grande occasione per la crescita e lo sviluppo di Stoccolma, ma sfortunatamente siamo gli unici ad avere questa posizione".

19:07Ciclismo: Giro Romandia, prima tappa ad Albasini

(ANSA) - CHAMPERY (SVIZZERA), 26 APR - Lo svizzero Michael Albasini ha vinto in volata la prima tappa del Giro di Romandia, mentre il torinese Fabio Felline - primo nel prologo di ieri - è giunto 13/o, ma ha conservato la vetta della classifica generale. Albasini, 36 anni, ha prevalso sul traguardo al termine dei 168 chilometri della frazione, disputata sotto la pioggia e con a tratti una leggera nebbia. Al secondo posto un altro italiano, Diego Ulissi. Terzo lo spagnolo Jesus Herrada. Quinto il britannico Chris Froome, vincitore di due edizioni del Romandia. Nella generale Felline precede di 8 secondi il tedesco Max Schachmann e lo stesso Herrada.

19:03Calcio: Torino, per De Silvestri 15-20 giorni di stop

(ANSA) - TORINO, 26 APR - E' meno grave del previsto l'infortunio muscolare subito da Lorenzo De Silvestri in occasione della vittoria sul Chievo. Il difensore del Torino, sottoposto in giornata agli esami di rito, ha riportato una lesione di minima entità al bicipite femorale della coscia destra che verrà nuovamente rivalutata tra circa una decina di giorni. La prognosi attuale è stimabile in 15-20 giorni. Potrebbe quindi rientrare per le ultime gare della stagione. Prosegue intanto la preparazione della squadra in vista dell'impegno casalingo contro la Sampdoria. Assente Benassi, che ha usufruito di un giorno di permesso per la nascita del secondogenito, hanno svolto lavoro personalizzato gli altri infortunati, Ajeti, Iturbe, Molinaro e Obi. Contro i blucerchiati si candida a una nuova maglia da titolare Danilo Avelar, tornato in campo dal primo minuto 14 mesi dopo l'infortunio a un ginocchio.

18:53Tiro: Issf, il 25/6 assemblea straordinaria

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Per il Double Trap non è ancora arrivata la cancellazione dal programma olimpico. A dare nuova speranza la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte della Federazione Internazionale del Tiro (Issf) per discutere del futuro del Double e di quello delle specialità dei 50 metri prone di carabina e dei 50 pistola. Gran parte del merito di questa convocazione spetta a Luciano Rossi. Il presidente della federazione italiana Tiro a Volo, e vicepresidente della Issf, si è fatto portavoce del malcontento scaturito all'indomani dell'approvazione di un documento con cui il Comitato della Federazione Internazionale suggeriva al Cio l'eliminazione delle tre specialità dal Programma Olimpico a partire da Tokyo 2020. Raccolte le lettere ufficiali di richiesta d'Assemblea Straordinaria redatte da 57 federazioni nazionali Rossi aveva inoltrato formale richiesta lo scorso 29 marzo. Dopo un sondaggio tra le federazioni la Issf ha dovuto indire l'Assemblea per il 25 giugno a Monaco di Baviera.

18:49Turchia: esplosione bus studenti a Istanbul, 7 feriti

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 APR - Almeno 7 persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta su un minibus che trasportava alcuni studenti dell'università Okan nel quartiere di Pendik, sulla sponda asiatica di Istanbul. Secondo Haberturk, a seguito della detonazione l'autista ha perso il controllo del mezzo ma è riuscito a fermarlo sul ciglio della strada nei pressi di un guard rail, evitando lo schianto. Le cause dell'esplosione sono al momento ignote. La polizia turca non esclude alcuna pista, compresa quella di un attentato dinamitardo. La zona dell'incidente è stata messa in sicurezza.

18:39Basket: Bulleri si ritira a fine stagione

(ANSA) - VARESE, 26 APR - Massimo Bulleri ha deciso: a 39 anni lascerà il basket giocato. Le ultime due partite della fase regolare di campionato che la Openjobmetis Varese disputerà in casa contro la Vanoli Cremona e poi sul campo della Fiat Torino saranno le ultime per il playmaker che è tra i giocatori più longevi e vincenti del basket italiano. Bulleri, nel corso della sua lunghissima carriera, ha infatti conquistato due scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, tutti con la maglia di Treviso, mentre con la maglia della Nazionale ha vinto uno storico argento all'Olimpiade di Atene 2004, un bronzo all'Europeo di Svezia 2003 e un bronzo ai Giochi del Mediterraneo a Tunisi nel 2001. In questa stagione, dopo avere disputato due campionati di serie A2, Bulleri era giunto a Varese solo per dare una mano in allenamento nella fase di precampionato, ma poi è stato tesserato dalla società varesina ed è sceso in campo in 22 partite, con una media di 2,4 minuti a gara, realizzando in tutto 53 punti.

18:33Tennis: Amelie Mauresmo di nuovo mamma

(ANSA) - PARIGI, 26 APR - Amelie Mauresmo è di nuovo mamma. L'ex tennista francese ha infatti annunciato la nascita della sua seconda figlia. Aveva lasciato lo scorso anno l'incarico di capitano di Fed Cup perché incinta. Mauresmo ha postato sui social network la foto delle mani dei suoi bambini con la scritta "Aron (il suo primogenito nato 2 anni fa, ndr) e Ayla si sono finalmente incontrati il 20 aprile". Mauresmo, che aveva rivelato nel 1999 di essere omosessuale, ha vinto in carriera due titoli del Grande Slam, Wimbledon e Australian Open nel 2006. E' stata n.1 del ranking mondiale per 39 settimane, diventando la prima francese a riuscire nell'impresa da quando è stata introdotta la classifica con il computer.