20:48Calcio: Coppa America 2019, Italia potrebbe essere invitata

(ANSA) - SAN PAOLO, 26 APR - L'Italia potrebbe partecipare alla prossima Coppa America, che si svolgerà in Brasile nel 2019. Tutto nasce dalla decisione della Conmebol, l'ente calcistico sudamericano, di allargare il format della manifestazione a 16 nazionali, decisione presa dal Consiglio della confederazione a Santiago. Così alle dieci federazioni che fanno parte della Conmebol (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile, Perù, Bolivia, Colombia, Ecuador e Venezuela) ne vanno aggiunte altre sei, che non saranno necessariamente, come successo in passato, provenienti dalla Concacaf, ovvero da Nord e Centroamerica. L'idea è di invitare anche i quattro paesi latini dell'Europa, ovvero Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Non rimane che vedere chi accetterà. In ogni caso quella del 2019, come riporta il sito 'Globoesporte', sarà l'ultima edizione della Coppa America disputata in anni dispari. L'edizione successiva si terrà nel 2020 negli Stati Uniti.

20:40Calcio: Milan, Locatelli suona la carica

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "Domenica dovremo avere più fame noi che il Crotone. Noi dobbiamo assolutamente tornare in Europa, sarà una gara difficile ma noi dobbiamo andare là per fare i tre punti". Manuel Locatelli, testimonial dell'evento dedicato alla Junior TIM Cup, presso la Comunità pastorale "Beato Luigi Monti" di Bovisio Masciago, carica il Milan in vista della trasferta a Crotone. Locatelli dovrebbe tornare titolare dopo due mesi e sostituire lo squalificato Sosa in mezzo al campo: "Abbiamo reagito bene alla sconfitta con l'Empoli, siamo un grande gruppo, allenato da un grande allenatore. Abbiamo già dimostrato di essere una squadra matura perché siamo stati in grado di raccogliere vittorie importanti. Vorrei giocare per essermi guadagnato il posto in allenamento e non per la squalifica di un compagno: ma se dovessi giocare darò il massimo come sempre".

20:32Vela: Cdm a Hyeres, bene gli azzurri

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Seconda giornata a Hyeres (Francia) per la tappa francese della Coppa del Mondo di Vela: dopo le regate di oggi, la nutrita flotta degli atleti azzurri in top ten comprende Mattia Camboni e Carlo Ciabatti (RS:X M), Silvia Zennaro (Radial), Berta-Carraro (470 F), Ferrari-Trani (470 M), Antonio Squizzato (2.4), Tita-Banti (Nacra 17), Crivelli Visconti-Togni (49er), Veronica Fanciulli (RS:X F) e Francesco Marrai (Standard). Pioggia, nuvole e vento medio-leggero, mai oltre i 10 nodi, conseguenza del passaggio di un paio di fronti depressionari, per i 541 atleti in acqua per le regate della Coppa del Mondo delle Classi Olimpiche. In attesa del Mistral previsto per i prossimi giorni, oggi gli equipaggi hanno dovuto dar sfoggio di pazienza e intuito, per azzeccare le rotazioni del vento.

20:30G7: sindaco, presidenti dormiranno a Taormina, anche Trump

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 26 APR - "Taormina sarà unica sede del prossimo G7, in tutti i sensi, anche nell'accoglienza. Tutti i presidenti, compreso Donald Trump, dormiranno nella nostra città, anche se non si può rendere noto di più per problemi di sicurezza". Lo afferma all'ANSA il sindaco della Perla dello Ionio, Eligio Giardina, sottolineano che "tutto sarà pronto per l'evento". Il sindaco intende "stigmatizzare le informazioni negative" che, sostiene, appaiono "diffuse in modo scientificamente inesistente" che "finiscono per dare un'immagine negativa di Taormina", mentre "in realtà tutto procede secondo i programmi stabiliti". "Non posso sopportare più - aggiunge Giardina - certi atteggiamenti: ho il dovere tutelare la città e lo farò in ogni modo e in ogni sede. Taormina sarà pronta e lo dimostrerà con i fatti, smentendo certe parole di questi giorni".

20:28Calcio: Fiorentina, domani ricorso su Kalinic

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - Sarà discusso domani a Roma il ricorso presentato dalla Fiorentina per ridurre le due giornate di squalifica comminate a Nikola Kalinic dopo l'espulsione rimediata per proteste al termine della partita persa con l'Empoli. La società viola spera di poter avere a disposizione l'attaccante croato, che ha già scontato una giornata sabato scorso contro l'Inter, per la prossima trasferta a Palermo per cui restano al momento in dubbio gli acciaccati Gonzalo Rodríguez e Nenad Tomovic. Intanto dalla Turchia voci parlano di un Besiktas pronto ad aprire un contenzioso con la Fiorentina per avere un indennizzo dalla cessione al Wolfsburg di Mario Gomez avvenuta l'estate scorsa.

20:14Bus contro scuola, comunità per tre minori fermati

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - Il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha convalidato i fermi e disposto il collocamento in comunità per il 17enne e i due 16enni accusati del furto di cinque mini bus in un deposito a Carpi, due dei quali fatti poi schiantare, la notte tra il 20 e il 21 aprile, contro una scuola, l'istituto tecnico superiore 'Meucci' della cittadina del Modenese. Si tratta di giovani di nazionalità italiana, due di origine tunisina e uno centroafricana. Due sono studenti del 'Meucci', mentre il terzo frequenta un altro istituto carpigiano. Sono stati fermati sabato dai Carabinieri e avevano detto in sostanza di aver agito per noia. Le indagini dei militari sono coordinate dalla Procura per i minori, guidata dal procuratore Silvia Marzocchi.(ANSA).

20:04Alpinismo: Moro in Nepal, ‘ho rischiato di morire per vento’

(ANSA) - BERGAMO, 26 APR - Partenza da brividi per la spedizione dell'alpinista bergamasco Simone Moro, che si trova da quattro giorni al campo base del Kanchenjunga in Nepal (a 5.500 metri). Insieme alla compagna di spedizione, l'altoatesina Tamara Lunger, si appresta ad affrontare la traversata più alta del pianeta. Nella notte tra sabato e domenica una violentissima bufera ha divelto la sua tenda, scaraventandola tra le rocce. Moro ha rischiato di morire a causa del vento. "Sono qui da pochissimo e quasi ci lascio la pelle - ha detto chiamando i familiari a Bergamo -. Le violentissime raffiche dell'altra notte hanno distrutto tutti i campi, risparmiando solo il nostro anche se a un certo punto la mia tenda è stata sollevata e io mi sono trovato per aria finché non sono atterrato sulla morena sottostante". La strada sulla quale dovrà cimentarsi la coppia di scalatori è ancora lunga. L'obiettivo è la cima sud (8.476 metri) della terza montagna della Terra per portare a termine la traversata più alta del pianeta. (ANSA).