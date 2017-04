Pubblicato il 26 aprile 2017 da ansa

BENEVENTO. – “L’acqua non ci ha mai rammollito”, recita con buona ironia lo slogan del pastificio Rummo con una pennetta in bella vista. Il premier Paolo Gentiloni, in visita a due imprese del Sannio di quelle che ce l’hanno fatta “nonostante le difficoltà che ci sono al Sud”, ci mette un attimo a farlo suo per dire che “anche al Mezzogiorno si può fare impresa di qualità” e che anche qui si possono creare posti di lavoro.

Due esempi vincenti, la Adler di Paolo Scudieri con sede ad Airola, che il premier visita per prima, e il pastificio Rummo, rimesso a nuovo dopo l’ondata di fango che lo travolse in occasione dell’alluvione dell’ottobre del 2015 che devastò il Sannio, che consentono a Gentiloni di rivolgersi a quel Sud che il posto di lavoro lo cerca ancora. E di rassicurarlo.

“Abbiamo – dice Gentiloni – come priorità ossessiva il lavoro e in particolare il lavoro per i giovani. Per il Governo è un impegno assoluto. In parte possiamo rispondere con l’impiego nella Pubblica Amministrazione, e infatti c’è stato lo sblocco del turn over. Ma l’occupazione strategica – osserva – è il riflesso del tessuto produttivo”.

Come a dire che l’utopia del posto fisso non può risolvere tutti i problemi se non c’è anche un’impresa in grado di fare la sua parte sul territorio. Gentiloni plaude alla capacità di rialzarsi del pastificio Rummo (“merito dei lavoratori più che mio” spiega il patron Cosimo Rummo) e lo cita a mo’ di esempio: “Ho visto le foto terribili dell’alluvione e in che condizioni era lo stabilimento e ora capisco il miracolo compiuto. Esperienze positive come la Adler e il pastificio Rummo sono un esempio per il Sud e per il Paese”.

Ecco perché “il messaggio importante che arriva dalla Campania e dal Mezzogiorno è che nonostante qualche lamentazione di troppo esistono esempi che dimostrano che è possibile anche al Sud fare impresa di qualità”. Anche perchè – fa presente il premier – mai come in questo momento ci sono in Italia condizioni speciali per investire nel Mezzogiorno. E cita le misure “sul credito d’imposta per il 2018-19, finalmente operativo, e la decontribuzione per il 2017 per l’assunzione dei giovani”.

“C’è un contesto senza precedenti e ci sono esempi come questi di oggi che dimostrano come anche in questo contesto si possa fare impresa e avere successo all’estero”. Come la Adler di Paolo Scudieri, azienda che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l’industria del trasporto. La TTA, inaugurata nel 2013, è il più grande stabilimento industriale italiano destinato alla produzione di componenti in fibra di carbonio per l’automotive e l’aerospazio. Gentiloni ha visitato l’impianto, facendosi spiegare da Scudieri i vari reparti che “producono delle eccellenze nel mondo”.

