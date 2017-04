Ultima ora

10:29Merkel, Gb non avrà diritti come stato Ue,no illusioni

(ANSA) - BERLINO, 27 APR - "Un terzo Stato, quale sarà la Gran Bretagna, non potrà avere gli stessi diritti di uno stato europeo". Lo ha detto Angela Merkel al Bundestag, in vista del consiglio europeo sulla Brexit. La cancelliera ha specificato di "dovere esprimere anche concetti che sembrano scontati". "Ho infatti la sensazione che qualcuno in Gran Bretagna si faccia delle illusioni, e deve essere detto chiaramente che questo è tempo sprecato", ha aggiunto.

10:27Turchia: purghe post-golpe, sospesi altri 9.103 agenti

(ANSAmed) - ISTANBUL, 27 APR - Nuove purghe di massa in Turchia per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Galen. Altri 9.103 agenti di polizia sono stati sospesi dalle loro funzioni nell'ambito della maxi-inchiesta avviata dopo il fallito colpo di stato del 15 luglio. Ieri, un'operazione a livello nazionale aveva portato all'arresto di almeno 1.120 sospetti 'gulenisti' su oltre 3.200 ricercati. Dal putsch, le persone arrestate sono oltre 47 mila e i dipendenti pubblici epurati più di 130 mila.

10:25Siria: esplosione e incendio vicino aeroporto Damasco

(ANSA) - BEIRUT, 27 APR - E' stata provocata "probabilmente" da un attacco di aerei israeliani la gigantesca esplosione avvenuta stamane nella zona dell'aeroporto di Damasco, secondo quanto afferma la televisione Al Manar del movimento sciita libanese Hezbollah, che partecipa alla guerra civile siriana al fianco delle truppe governative. In passato Israele ha compiuto altri raid su depositi di armi nell'area, che sospettava fossero destinate allo stesso Hezbollah. Ma non ha mai nè confermato nè smentito tali operazioni.

10:14Gentiloni, Brexit non è stata miccia implosione Ue

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Credo che si possa dire di questi giorni e di queste settimane che ci separano dalle celebrazioni di Roma, dal tempo trascorso da Brexit e dalla formale decisione di Londra di attivare il processo, che coloro che temevano o speravano che Brexit sarebbe stata una miccia per l'implosione dell'Ue si sono sbagliati". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parlando alla Camera in vista del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile 2017 sulla Brexit.

10:14Brexit: Gentiloni, non rinnegheremo amicizia con Londra

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Noi ci muoviamo nei negoziati su Brexit con alcuni principi ispiratori: noi siamo e restiamo amici e alleati del Regno Unito, non confondiamo le dinamiche che si sono aperte con Brexit, con un negoziato che tutti sanno molto complicato" con "un punto che deve essere fuori discussione: sarebbe un errore trascurare e rinnegare la radicata e antica amicizia geopolitica" con Londra. Lo afferma il premier Paolo Gentiloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile. "Siamo interessati al fatto che tra le priorità del negoziato, già nella prima fase, ci sia il destino dei cittadini dei diversi Paesi europei che risiedono nel regno Unito" il 15% dei quali sono italiani. "Noi abbiamo il dovere e diritto di pretendere per i nostri concittadini tutele e diritti amministrativi certi, immediatamente applicabili e non discriminatori e basati sul principio di reciprocità" con britannici residenti in Italia.

10:13Brexit: Gentiloni, “vendetta esemplare” sarebbe un errore

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Sarebbe un errore pensare che la posizione inglese debba essere in qualche modo punita con una vendetta esemplare". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni parlando alla Camera in occasione del dibattito sul consiglio straordinario di sabato prossimo dedicato alla Brexit. Gentiloni parla di un rapporto "giusto ed equo" con Londra e ribadisce con forza il no del'Italia a qualsiasi ipotesi di mettere in minoranza con atteggiamenti "aggressivi" chi pensi di uscire dall'Unione. "L'unica strada è quella del confronto".

10:00Pugilato: sabato sfida mondiale massimi Joshua vs Klitschko

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Grande pugilato sabato a Londra. Sul ring del Wembley Stadium si sfideranno per la corona mondiale dei pesi massimi il britannico Anthony Joshua, campione in carica Wba e Ibf, e lo sfidante ucraino Wladimir Klitschko. In palio c'è anche il titolo Ibo, vacante dopo la squalifica di Tyson Fury. Il match è di quelli destinati a restare negli annali della boxe, perchè vedrà di fronte il 27enne britannico che uno score impressionante di 18 vittorie per ko in altrettanti incontri disputati, e il 41enne ucraino ormai a fine corsa dopo una carriera entusiasmante che lo ha visto a lungo campione del mondo della specialità, con 64 vittorie e solo 4 sconfitte da professionista. (ANSA).