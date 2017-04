Ultima ora

12:31Giro: Cairo,faremo qualcosa per ricordare e onorare Scarponi

(ANSA) - MILANO, 27 APR - "Faremo qualcosa sicuramente per ricordare Michele Scarponi, per onorarlo, qualcosa certamente faremo". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs, la società che tramite Rcs Sport organizza il Giro d'Italia, parlando del campione dell'Astana scomparso il 22 aprile. Cairo ne ha parlato durante l'assemblea degli azionisti Rcs.

12:10Stamina: pm chiede per Vannoni convalida fermo e custodia

(ANSA) - TORINO, 27 APR - La convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere: queste le richieste del pm Vincenzo Pacileo per Davide Vannoni. Il padre di Stamina è stato fermato ieri dai carabinieri del Nas nell'ambito di una nuova inchiesta sul tanto discusso metodo ed è indagato a Torino per associazione a delinquere. Il provvedimento è scattato perché, secondo gli inquirenti, Vannoni stava per fuggire a Santo Domingo dove intendeva riprendere la sua attività. .

12:03Migranti: Zuccaro, trafficanti finanziano alcune Ong

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - "A mio avviso alcune Ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga". Così Carmelo Zuccaro, procuratore di Catania, ai microfoni di Agorà (RaiTre), in merito alle polemiche sollevate in questi giorni dall'inchiesta aperta dal suo ufficio su questo tema. "Forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante - ha aggiunto Zuccaro - si perseguono da parte di alcune Ong finalità diverse: destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi". Alla domanda sui possibili allarmismi, Zuccaro risponde: "Se l'informazione è corretta questo corto circuito non si può creare salvo per effetto di persone che vogliono creare confusione".

11:59Francia:Le Pen,gita all’alba con pescatori. E attacca Macron

(ANSA) - PARIGI, 27 APR - Per l'alto mare aperto: Marine Le Pen è salpata all'alba su un peschereccio a Grau-du-Roy (Gard), insieme ad alcuni pescatori di questo dipartimento del sud della Francia dove al primo turno il Front National è arrivato primo con il 29,3% dei voti. All'indomani della visita a sorpresa alla Whirlpool di Amiens, la leader del Front National è tornata ad attaccare lo sfidante Emmanuel Macron. Non consegniamo il Paese "a un giovane trader", ha detto in un'intervista a Nice Matin, il grande quotidiano di Nizza, dove stasera terrà un altro comizio elettorale in vista del ballottaggio del 7 maggio. E ancora: "Emmanuel Macron ha la freddezza delle grandi aziende che licenziano senza scrupoli". Per lei queste elezioni presidenziali "sono una forma di referendum: pro o contro la Francia": Macron ha replicato su Twitter, prendendo come spunto la gita in barca di Le Pen. Uscire dall'Europa segnerebbe "la fine della pesca francese", ha avvertito.

11:56Siria: Sana, missili Israele vicino aeroporto

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 APR - Le esplosioni avvenute all'alba vicino all'aeroporto di Damasco sono state provocate da "un'aggressione israeliana compiuta con il lancio di missili contro installazioni militari" siriane. Lo afferma l'agenzia governativa Sana citando "fonti militari". L'agenzia aggiunge che i missili sono stati lanciati dai "territori occupati", presumibilmente dalla parte delle Alture del Golan occupate dall'esercito israeliano, e hanno provocato solo "danni materiali".

11:52Pianifica attentato, arrestato soldato tedesco

(ANSA) - BERLINO, 27 APR - Un soldato dell'esercito tedesco avrebbe programmato un attentato e per questo motivo è stato arrestato. Lo ha comunicato la Procura di Francoforte, secondo la Bild on line. Si tratta di un primo sottotenente di 28 anni, di Offenbach, che era stazionato a Illkrich, in Francia.

11:50Grillo, mercati non temono M5S ma situazione attuale

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Il M5S non è avversario del mercato finanziario piuttosto suo alleato nel contribuire a ridurre i rischi di oggi e le incertezze di domani proponendo un nuovo modello sostenibile per il futuro. La forza elettorale del M5S è una certezza e le sue ambizioni di governo una prospettiva di cui il mercato non ha paura. Ciò che il mercato teme è il protrarsi della situazione attuale". E' quanto scrive Beppe Grillo in un post sul blog dal titolo "Il mercato è populista e ama il voto popolare".