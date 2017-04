Ultima ora

14:11Calcio: veleni fra Barcellona e Malaga, denunciato Al-Thani

(ANSA) - MADRID, 27 APR - Polemiche, accuse e veleni, a quattro giornate dalla fine della Liga. A far discutere sono le dichiarazioni dell'allenatore del Malaga, Michel Gonzalez, ex ala di punta del Real Madrid, che affronterà la 'sua' ex squadra proprio nella 38/a e ultima giocata di campionato, in casa. Il tecnico ha dichiarato, senza tanti giri di parole: "Preferirei che, prima dell'ultima giornata, fosse tutto deciso. Preferisco fare lo sparring partner della 'mia' ex squadra. Ma sono un professionista". Parole forse anche ingenue, che hanno acceso la miccia. Nelle prossime ore, il Barcellona denuncerà il presidente Abdullah Al-Thani, al Comitato anti-violenza del Consiglio supremo per lo sport, in relazione a un suo che ha rincarato la dose. "Con l'aiuto di Dio, vinceremo sul campo. Ma, dopo le bugie su Michel, la feccia della Catalogna non sentirà l'odore del campionato". La replica del Barca non si è fatta attendere: "Il club esprime rifiuto e indignazione per il contenuto del tweet".

14:06Criminalità: latitante arrestato aveva libro Messina Denaro

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Il latitante arrestato oggi nel Milanese dalla Polizia di Stato, mentre si nascondeva, leggeva la biografia di uno dei più noti 'fantasmi' della criminalità organizzata, quella di Matteo Messina Denaro. Quando gli investigatori milanesi sono entrati nell' appartamento dove Giuseppe Grillo si nascondeva, a Buccinasco, al quarto piano di un condominio, hanno trovato una valigia già pronta. Grillo ha atteso qualche minuto prima di aprire la porta, il tempo necessario per gettare il proprio cellulare dalla finestra. Sul suo comodino però c'era il libro "L'invisibile" di Giacomo Di Girolamo, sulla vita di Matteo Messina Denaro.

14:05Processo Antinori: teste, per embrioni voleva 28mila euro

(ANSA) - MILANO, 27 APR - "Antinori mi disse: 'se non paghi, i tuoi embrioni li rivedi tra 20 anni'". E' la testimonianza di una paziente che si era sottoposta ad alcune terapie in vista di un intervento di impianto di embrioni, sentita come teste questa mattina nel processo in corso a Milano a carico del ginecologo e di altre tre persone con al centro il presunto prelievo forzato di ovuli a una infermiera. La donna, per altro anche psicologa alla clinica Matris di Antinori, ha raccontato di avere deciso un anno fa di sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita insieme al compagno, data la "fama" di Antinori. "C'era un rapporto di amicizia con il professore" ha aggiunto. La donna ha riferito che Antinori le avrebbe inizialmente chiesto tramite la sua segretaria Marilena Muzzolini (anche lei imputata) "la cifra di 6.000 euro" per poi mandarle un messaggio giorni dopo in cui si specificava che il prezzo "era aumentato fino a 10.800 euro". E poi a "28 mila euro".

14:03Busta con proiettile a sindaco foggiano, solidarietà giunta

(ANSA) - APRICENA (FOGGIA), 27 APR - Le forze dell'ordine hanno sequestrato nei giorni scorsi una busta contenente un proiettile destinata al sindaco di Apricena, Antonio Potenza (Lista civica). Lo rende noto con un comunicato il vice sindaco, Anna Maria Torelli. "L'amministrazione comunale e la città tutta - si legge nella nota - esprimono solidarietà al primo cittadino, che in questi anni si è sempre distinto nelle sue battaglie a favore della legalità e contro ogni atto intimidatorio". Potenza è stato eletto sindaco tre anni fa. Nel pomeriggio, alle 17.30 a Palazzo di città, il sindaco terrà una conferenza stampa sulla vicenda, insieme all'avv. Giacomo Grasso.

13:50Calcio: Cagliari, iniziati lavori stadio provvisorio

(ANSA) - CAGLIARI, 27 APR - Sì della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli al nuovo stadio provvisorio del Cagliari. L'organismo che ha sede in Prefettura ha esaminato questa il progetto: l'esito è stato favorevole. Ora il conto alla rovescia può davvero iniziare: l'area del cantiere, nella zona dei parcheggi davanti al settore Distinti, è già stata consegnata al Cagliari calcio per l'inizio dei lavori e sono state sistemate le prime recinzioni. L'obiettivo è quello di realizzare, possibilmente entro l'inizio del campionato, un impianto in grado di ospitare le partite casalinghe dei rossoblù quando accanto inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo stadio che manderà in pensione il S.Elia. Lo 'stadio a tempo' ospiterà la vecchia tribuna di Is Arenas (Quartu) e gli spalti presi dallo smantellamento del S.Elia: avrà una capienza di 16mila spettatori. Tutto dovrà essere pronto per agosto-settembre, avvio nuova stagione 2017-2018. I lavori invece per l'erede del S.Elia dovrebbero iniziare la prossima estate. Per il Cagliari calcio si tratta di un investimento di circa 55 milioni di euro: lo stadio nato dalle ceneri dell'impianto inaugurato nel 1970 dovrebbe essere pronto nel 2019. La capienza prevista è di 21mila spettatori, tutte tribune coperte.

13:48Gb: Johnson attacca Corbyn, ‘vecchia testa dura neutralista

(ANSA) - LONDRA, 27 APR - Pesante attacco personale al leader dell'opposizione laburista britannico, Jeremy Corbyn, da parte del ministro degli Esteri conservatore, Boris Johnson, intervenuto nelle ultime ore in una campagna elettorale che lo ha visto per ora in seconda fila nel partito della May con varie considerazioni di politica estera. Sul Sun, tabloid di Murdoch, Johnson ha in particolare bollato Corbyn come "una vecchia testa dura neutralista" che, se fosse a capo del governo, produrrebbe "enormi danni alla sicurezza del Paese": di fronte "a una Russia sempre più assertiva", a un "regime nordcoreano semi folle" e a un Isis dedito "al malvagio culto di morte islamista". Replica Labour affidata a Emily Thornberry, ministro ombra degli Esteri, che ha accusato Boris di aver condotto con la sua idea di Brexit la Gran Bretagna "verso la più grande perdita d'influenza sulla scena mondiale nell'ultima generazione". E di "danneggiare le chance di un buon accordo" di divorzio dall'Ue con i suoi toni "offensivi e grossolani".

13:44Primo sì di un trans, scritta contro Alessia ad Aversa

(ANSA) - CASERTA, 27 APR - Una scritta omofoba contro Alessia Cinquegrana, la trans che oggi sposerà ad Aversa (Caserta) il compagno Michele Picone - primo matrimonio in Italia di una trans che ha ottenuto il riconoscimento del nuovo sesso senza passare per un intervento chirurgico - è apparsa questa mattina su un muro a poche decine di metri dal Municipio della città, dove si celebrerà la cerimonia con rito civile. Gli operai del Comune di Aversa hanno subito cancellato la scritta. In una nota, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico de Cristofaro condanna il gesto. "Aversa è una città aperta, libera da pregiudizi. Aversa non si riconosce in questa scritta". (ANSA).