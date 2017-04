Ultima ora

16:02Papa: Chiesa è popolo di Dio, questo non è populismo

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il Papa ha esortato la Azione cattolica a offrire "spazi di accoglienza e di esperienza cristiana a quanti si sentono 'cristiani di second'ordine'" e di farlo "in mezzo al popolo, la gente, il popolo di Dio, che non è una categoria logica o ideologica, ma 'mitica', il popolo è il popolo, la gente, 'quando venne Gesù la gente lo seguiva, la folla, a cui Gesù piaceva perché guariva gli infermi e parlava con autorità". Tutto questo "non è populismo" e la Ac "non può stare in laboratorio, ma in mezzo al popolo santo di Dio". Il Papa lo ha detto ai partecipanti al Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac) ricevuti nell'aula nuova del sinodo. Provengono da 50 paesi, il gruppo italiano è guidato dal presidente, Matteo Truffelli. Presente anche il prefetto del dicastero per i laici, card. Kevin Farrell. Il Papa ha baciato una copia del vangelo trovato in un barcone naufragato a Lampedusa, i bimbi gli hanno donato un grande quaderno con i loro disegni che illustrano il suo documento "Evangelii gaudium".

15:52Guercino rubato, arrestato un quinto uomo a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - La Polizia di Modena, in esecuzione di mandato Interpol, ha arrestato un marocchino di 34 anni, ricercato dal suo Paese per la ricettazione della 'Madonna con i santi Giovanni Evangelista e Gregorio Taumaturgo' del Guercino, rubata ad agosto 2014 nella chiesa di San Vincenzo, nella città emiliana. Si tratta di un arresto che si aggiunge ai quattro eseguiti in Marocco dopo il ritrovamento della tela, seriamente danneggiata a seguito del furto. Il mandato di arresto è stato emesso dal tribunale di Casablanca e l'uomo è accusato di aver inviato l'opera in Marocco, nascosta in un tappeto. Alle 16.30 è prevista sul tema una conferenza stampa in Questura a Modena. (ANSA).

15:51Calcio: Juve, il Bayern ha riscattato Coman

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Il Bayern Monaco ha riscattato dalla Juventus, Kingsley Coman. Lo annuncia la società bavarese, attraverso il sito ufficiale. E' stata esercitata l'opzione di riscatto, in scadenza alla fine di aprile. L'avventura dell'attaccante francese al Bayern Monaco è iniziata ad agosto 2015, in prestito: "Un giocatore molto importante per il futuro - ha dichiarato, sul sito della società tedesca, l'amministratore delegato, Karl-Heinz Rumenigge - siamo sicuri che nei prossimi anni contribuirà alla nostra crescita".

15:50Migranti: assolto Félix Croft, il ‘passeur solidale’

(ANSA) - IMPERIA, 27 APR - L'attivista francese Félix Croft, il no border francese di 28 anni abitante a Nizza e arrestato nel luglio scorso alla barriera autostradale di Ventimiglia mentre tentava di portare in Francia una famiglia di migranti nigeriani è stato assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per il ragazzo, la procura aveva chiesto 3 anni e 4 mesi di reclusione, e il pagamento di 50 mila euro di ammenda.

15:48Tar: stop ordinanza divieto centurioni in centro a Roma

(ANSA) - ROMA, 27 APR - E' sospesa l'ordinanza con la quale il sindaco di Roma, Virginia Raggi, il primo dicembre scorso ha disposto, nel centro storico della Capitale, il divieto dell'attività dei centurioni. Il tribunale amministrativo ha accolto le richieste di un gruppo di centurioni romani e dell'associazione centurioni e artisti di strada. Il Tar ha rilevato che nel caso specifico contestato "gli episodi richiamati nelle relazioni depositate in atti, non appaiono di entità tale da configurare una vera e propria 'emergenza', non altrimenti fronteggiabile e non giustificano, pertanto, il divieto indiscriminato e più volte reiterato, di svolgere un'attività lecita e comunque avente caratteristiche analoghe a quella dei cosiddetti 'artisti di strada', oggetto di specifica regolamentazione da parte di Roma Capitale".

15:44Esplosione al McDonald’s di Grenoble

(ANSA) - PARIGI, 27 APR - Un'esplosione al McDonald's di Grenoble ha distrutto i bagni e provocato un inizio di incendio nel locale. I clienti sono stati fatti uscire, non ci sono feriti. La polizia sta facendo verifiche per determinare le cause dell'esplosione e controllando i McDonald's di tutta la regione.

15:40Turchia: nave militare russa affonda dopo collisione

(ANSA) - MOSCA, 27 APR - La nave militare russa 'Liman' è affondata dopo la collisione con un'altra nave nel Mar Nero: lo riporta la Tass citando la Guardia costiera turca. Sempre secondo la Guardia costiera di Ankara, tutti i 78 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo.