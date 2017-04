Ultima ora

17:39Calcio: Moggi riparte da Tirana, sarà consulente Partizani

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Radiato dal calcio italiano, Luciano Moggi riparte dall'Albania. L'ex direttore generale della Juventus sarà, infatti, il consulente del Partizani Tirana, uno dei club di punta del Paese balcanico, che ha pubblicato la notizia sul sito. Ottanta anni a luglio, l'ex dirigente anche di Lazio, Torino, Napoli e Roma è stato scelto, spiega la società, per la sua esperienza e le proprie competenze, grazie alle quali il club potrà raggiungere i massimi livelli non soltanto in patria, ma anche in campo internazionale". Moggi è stato presentato nell'hotel Villa Park, dove si trova in ritiro la squadra in vista del derby in programma domani contro il Tirana, dal presidente Demi e dai più alti dirigenti del club. "Sono contento di essere qui oggi con voi - ha detto Moggi -. Attraverso i miei collaboratori ho abbastanza informazioni sulla squadra e i giocatori. Conosco il clima dei derby, queste sono partite in cui devi dare l'anima e vi auguro di cuore di vincere domani".

17:37Uccisi due soldati Usa in Afghanistan

(ANSA) - NEW YORK, 27 APR - Due soldati americani sono rimasti uccisi nel corso di operazioni contro l'Isis nell'est dell'Afghanistan. Lo rende noto il Pentagono. I due militari uccisi erano impegnati in un'operazione nel distretto di Achin, nella provincia orientale di Nangarhar, ha spiegato il portavoce del Dipartimento alla difesa Jeff Davis. Si tratta della stessa regione dove un altro militare Usa è stato ucciso all'inizio di aprile e su cui due settimane fa è stata sganciata dagli americani la cosiddetta "madre di tutte le bombe", l'arma convenzionale più potente che esiste.

17:34Russia: perquisizione in sede ‘Russia Aperta’ a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 27 APR - Le forze dell'ordine russe stanno perquisendo a Mosca la sede della Fondazione Russia Aperta dell'oppositore ed ex magnate del petrolio Mikhail Khodorkovski: lo riferisce Rbk citando la coordinatrice del movimento, Maria Baronova. Le perquisizioni sono confermate su Twitter dallo stesso Khodorkovski: "Sono arrivati nel quartier generale di Russia Aperta. L'autoritarismo di faccia e di profilo", ha scritto il dissidente pubblicando una foto della polizia e delle teste di cuoio russe nella sede di Russia Aperta.

17:25Trump: nuova inchiesta su Flynn, aperta da Difesa

(ANSA) - WASHINGTON, 27 APR - Secondo documenti diffusi da membri del Congresso americano, l'ex consigliere per la sicurezza di Donald Trump, Mike Flynn, era stato messo in guardia sul non accettare pagamenti stranieri previa approvazione del Pentagono, al momento del suo ritiro dal ruolo di Generale nel 2014. Il dipartimento della Difesa ha confermato l'apertura di un'inchiesta all'inizio di questo mese per verificare se Flynn avesse ottenuto o meno tali approvazioni. E' emerso nei giorni scorsi che Flynn ha ricevuto compensi da Turchia e Russia.

17:23Germania: polizia spara in ospedale Berlino, un ferito

(ANSA) - BERLINO, 27 APR - La polizia ha sparato a un uomo nei pressi del pronto soccorso di un ospedale nel quartiere di Kreuzberg a Berlino e l'ha ferito ad una gamba. Non sono chiari al momento i motivi, né se a sparare siano stati uno o più agenti.

17:23Uomo fermato con coltelli vicino Westminster, ‘è terrorismo’

(ANSA) - LONDRA, 27 APR - La polizia ha arrestato per terrorismo un uomo con due grossi coltelli da cucina in Parliament Street, nel centro di Londra, fra il palazzo di Westminster, sede del parlamento, e i principali edifici governativi dell'area di Whitehall, a Londra, dove c'è anche Downing Street. Lo riportano i media sulla base delle prime informazioni. Una nota di Scotland Yard conferma intanto che non ci sono stati feriti e che "l'incidente" viene considerato chiuso. L'uomo arrestato è accusato di aver progettato "un'azione terroristica", riferisce ancora Scotland Yard, senza precisare per ora quali fossero esattamente le sue intenzioni e il suo obiettivo.

17:05Papa proroga card. Bassetti vescovo di Perugia

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Papa Francesco ha disposto la proroga del mandato dell'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il cardinale Gualtiero Bassetti, con la formula "donec aliter provideatur" (fino a nuova decisione). Lo ha fatto con una lettera personale giunta al porporato. Il cardinale Bassetti, arcivescovo del capoluogo umbro dal luglio 2009, ha superato il 7 aprile la soglia dei 75 anni, età in cui è prevista la rinuncia alla guida della diocesi. "E' vero il Papa mi ha prorogato", ha detto Bassetti al telefono con l'ANSA. La lettera è stata subito colta come un segnale da parte del Papa in vista della nomina del nuovo presidente della Cei, che sarà scelto dal Papa stesso dopo le votazioni nell'assemblea dei vescovi di fine maggio. Alla domanda se si tratti in effetti di una indicazione del Pontefice per la presidenza Cei, Bassetti ha risposto con un "no comment". Attuale vicepresidente della Cei per l'Italia centrale, è stato fatto cardinale dallo stesso papa Francesco nel concistoro del febbraio 2014.