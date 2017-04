Ultima ora

21:20Angela Celentano, su stampa messicana raddoppio ricompensa

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 27 APR - Una ricompensa di tre milioni di pesos messicani a chi saprà fornite notizie utili sull'identità di Celeste Ruiz, la ragazza che potrebbe essere Angela Celentano, la bambina scomparsa nell'agosto del 1996 sul monte Faito, nel Napoletano, all'età di 3 anni. La notizia è presente sui principali quotidiani messicani e su alcuni siti internet del Paese sudamericano e conferma le voci circa una ricompensa da parte delle autorità locali a chi collaborerà alla ricerca della Ruiz; aumenta il valore complessivo della somma messa a disposizione visto che nell'agosto del 2016 si era parlato di un milione e mezzo di pesos (circa 70 mila euro). A confermare la notizia l'avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino. ''Sono due i fatti importanti delle ultime ore: la prima è che la stampa diffonde le notizie sul caso di Celeste Ruiz e questo permette di raggiungere quante più persone possibili. L'altra è che la ricompensa è allettante in un Paese con ampie sacche di povertà''.

21:11Danni da cellulare: sentenza Ivrea, è come Hiroshima

(ANSA) - TORINO, 27 APR - "Il rischio oncologico per i sopravvissuti alle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki è nella misura di 1,39 per tutti i tumori. Mentre il rischio per un uso massiccio e prolungato nel tempo di telefoni cellulari, secondo Interphone, è pari a 1,44". Lo si legge nelle motivazioni della sentenza, depositate oggi, con cui il Tribunale di Ivrea ha condannato l'Inail a riconoscere a Roberto Romeo, assistito dallo studio legale Ambrosio & Commodo, una rendita vitalizia da malattia professionale. "Se nessuno osa porre in dubbio un nesso quantomeno concausale tra esposizione alle radiazioni provenienti da un'esplosione atomica e patologie tumorali - scrive Fadda - non si vede perché non possa ritenersi analogamente sussistente questo medesimo nesso tra esposizione a radiofrequenze e tumori encefalici rari", come quello che ha colpito Romeo. La sentenza ha stabilito che esiste una correlazione tra il tumore al cervello, benigno ma invalidante di cui è affetto l'uomo, e l'uso "abnorme" del cellulare.(ANSA).

21:01Ferrari contro Biga,sfida presente-passato a Cinecittà World

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Una sfida senza precedenti tra passato e presente andrà in scena a Cinecittà World, il parco divertimenti di Roma. Nella suggestiva Arena che ha dato vita al Kolossal Ben Hur, una leggerissima Biga tirata da due purosangue da corsa, sfiderà una 'mandria' di cavalli rinchiusa in una 'Biga' Rossa e di alluminio. Cavalli di ieri contro cavalli di oggi: nell'ovale di sabbia del set serviranno 3 giri per determinare chi dei due piloti avrà vinto. La Ferrari 458 guidata dal pilota detentore di due record del Mondo di velocità Fabio Barone, preparata da Capristo e Leone Motors, scenderà nell'arena giovedì 11 maggio alle 11 a Cinecittà World-Castel Romano. Ben Hur è una delle 10 nuove attrazioni realizzate quest'anno a Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. "Si tratta una sfida sportiva mai avvenuta al mondo prima d'ora" afferma l'ad di Cinecittà World, Stefano Cigarini "dove l'agilità della biga si scontrerà con la potenza del mitico motore 8 cilindri Ferrari"

20:54Bulli rasano bambino di 10 anni mentre va a scuola

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Bambino di 10 anni bloccato in strada, strattonato e rasato sulla nuca con un rasoio in segno di sfregio da due bulli di qualche anno più grandi. Il fatto è accaduto nelle vie della Valbisagno mentre il bimbo stava andando a scuola. L'allarme è stato lanciato con una telefonata alla polizia dalla mamma dell'alunno avvertita del fatto dal preside dell'istituto. Gli agenti delle volanti hanno raggiunto le vie dove sono avvenuti i fatti per cercare di rintracciare immagini dei due ragazzini che hanno aggredito il bambino descritti come adolescenti di circa 15 anni. La mamma ha detto che il bambino stamane, eccezionalmente, si è recato a scuola da solo. Sull'episodio indaga la Squadra mobile.(ANSA).

20:49Alpinismo: Messner, l’impossibile è il motore dello sviluppo

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - "L'impossibile è il motore dello sviluppo dell'alpinismo. Ogni nuova generazione ha cercato di rendere possibile ciò che la precedente riteneva impossibile". Così l'alpinista Reinhold Messner, in vista dell'incontro pubblico-spettacolo in programma stasera a Trento, dal titolo 'Il fascino dell'impossibile', nell'ambito della prima giornata del Trento Film Festival. In questa serata porterà gli spettatori in quella che chiama la "quarta dimensione" della montagna, nel rapporto con l'uomo e le sue emozioni, con l'ausilio di esclusive immagini elaborate con rilevazioni satellitari, ripercorrendo la storia dell'alpinismo attraverso tredici cime leggendarie: dal Monte Bianco al Cervino, dall'Aconcagua all'Everest, dal K2 al Nanga Parbat, dall'Annapurna al Masherbrum. Messner porta inoltre a questa 65/a edizione del Festival il suo esordio alla regia, 'Still Alive-Dramma sul Monte Kenya', tratto da una storia vera, che sarà in sala a Trento nei prossimi giorni. (ANSA).

20:42Terremoto: domani Forum all’ANSA con Errani e Curcio

(ANSA) - ROMA, 26 APR - In programma domani alle ore 13 un forum in ANSA che sarà coordinato dal Direttore dell'Agenzia, Luigi Contu, e al quale parteciperanno il commissario straordinario del governo per la ricostruzione, Vasco Errani, e il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in occasione del lancio del portale dell'ANSA Sisma e Ricostruzione. Il sito è già on line e si propone di dar conto di tutte le attività successive ai terremoti che, a più riprese, hanno colpito l'Italia centrale. Attraverso il portale, oltre che sui suoi canali tradizionali, l'ANSA seguirà, in particolare, le attività della ricostruzione nelle quattro regioni colpite - Marche, Umbria Lazio e Abruzzo - in tutti i suoi aspetti. Il forum di domani sarà trasmesso a partire dalle ore 13 in diretta streaming sul sito Ansa.it e sulla pagina Facebook di Ansa (https://facebook.com/AgenziaANSA). Su Ansa.it sarà anche attivo un live blog sul quale i lettori potranno proporre domande per Errani e Curcio.

20:42L.elettorale: Renzi, no giochini, no a Provincellum

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Non facciano giochini. Sa cos'hanno in testa?". Lo chiede Matteo Renzi, nella registrazione di Porta a Porta. "Hanno in testa il Provincellum. Un sistema che non ha preferenze, che fa finta di avere i collegi, ma poi non si sa se passa il tuo candidato o no. Questo sistema giova a chi non ha un voto. A chi non ha la possibilità di tornare in Parlamento se non attraverso un colpo di fortuna. Facciano la legge elettorale che vogliono ma ci deve essere un sistema chiaro, per cui se io voto Renzi so che eleggo Renzi", sottolinea.