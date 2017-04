Ultima ora

07:39Terrorismo: contatti con Amri, un arresto

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Operazione antiterrorismo della Polizia: un cittadino congolese, in passato ospite del Centro per rifugiati di Brindisi, è stato arrestato mentre un marocchino, risultato in contatto con Anis Amri, l'autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, è stato espulso dall'Italia. Dall'indagine della Digos di Brindisi, coordinata dalla Dda di Lecce e dalla Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo, è emerso che i due facevano parte di una cellula salafita operante a Berlino e avevano aderito all'Isis. In manette, con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale, è finito Lutumba Nkanga, congolese di 27 anni e residente in Germania, mentre il marocchino Soufiane Amri, il ventiduenne che era in contatto con l'attentatore di Berlino, è stato espulso dall'Italia. Entrambi, dicono gli investigatori, avevano aderito all'Isis ed erano pronti a compiere azioni violente, fino al martirio, in diversi scenari operativi.

07:16Droga: spaccio sul darkweb, arresti in tutta Italia

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La Polizia sta eseguendo arresti e perquisizioni in 25 province nei confronti di soggetti che, a vario titolo, avrebbero gestito il traffico e lo spaccio di droga sul darknet, la parte nascosta e anonima di internet dove si può trovare merce di ogni tipo. L'indagine, condotta dal Servizio centrale operativo e dalla squadra mobile di Lecco coordinati dalle procure di Lecco, Bergamo e Pisa, sono durate 15 mesi, con gli agenti che hanno operato sotto copertura, riuscendo così a monitorare molti degli arrestati. Tra loro c'era anche chi pubblicizzava la propria attività con dei video nei quali si vede la droga nascosta all'interno di oggetti di uso comune, come statuine o cellulari. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma in questura a Lecco alle 11.

06:30Papa va in Egitto, oggi ad Al-Azhar per forum della pace

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Papa Francesco parte questa mattina per l'Egitto, per il suo diciottesimo viaggio internazionale: una visita di due giorni, interamente al Cairo, in cui si sommeranno le dimensioni interreligiose, per gli importanti incontri col mondo islamico, ecumeniche, per l'abbraccio alla Chiesa copto ortodossa recentemente bersaglio degli attentati dell'Isis, e pastorali, per l'incoraggiamento che il Pontefice porterà alla piccola comunità copto-cattolica. Francesco partirà alle 10.45 da Roma-Fiumicino per atterrare al Cairo alle 14.00. Dopo l'accoglienza ufficiale all'aeroporto internazionale della capitale egiziana, la cerimonia di benvenuto vera e propria si svolgerà nel Palazzo presidenziale a Heliopolis. Qui il Papa renderà la sua visita di cortesia al presidente della Repubblica, Abdal Fattah Al-Sisi. Quindi andrà in visita ad Al-Azhar, la maggiore università dell'Islam sunnita, e al grande imam Ahmad Al-Tayyeb, partecipando anche alla Conferenza internazionale sulla Pace organizzata dal grande ateneo islamico.

06:09Terremoto: scossa del 3.4 in provincia dell’Aquila

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato alle 3.42 di questa notte con epicentro tre chilometri a nordest dell'abitato di Pizzoli (L'Aquila), a una profondità di 13 chilometri. Lo rileva il sito dell' Ingv. Ieri sera altre tre scosse, due delle quali di magnitudo 4 e 4.1 hanno interessato la zona dei monti Sibillini, al confine tra Marche e Umbria.

06:03Corea Nord: Tillerson, Cina fa pressione su Pyongyang

(ANSA) - WASHINGTON, 28 APR - Il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha affermato che la Cina ha minacciato la Corea del Nord di imporre sanzioni nei suoi confronti in caso di altri test nucleari. "Sappiamo che la Cina è in comunicazione con il regime di Pyongyang. Ci hanno confermato di aver chiesto di non condurre altri test nucleari", ha detto il segretario di Stato parlando con Fox News, aggiungendo che Pechino ha inoltre informato gli Usa di aver riferito a Pyongyang che se continuerà con i test nucleari "la Cina imporrà sue sanzioni".

06:00Macedonia: completato sgombero parlamento, polizia presidia

(ANSA) - SKOPJE, 28 APR - La polizia macedone ha completato ieri sera tardi lo sgombero del parlamento a Skopje con l'evacuazione di tutti i deputati e dei manifestanti che avevano fatto irruzione nell'edificio in segno di protesta per l'elezione alla presidenza dell'Assemblea di un esponente della minoranza albanese. I feriti nei tafferugli e nelle violenze avvenute in parlamento sono stati almeno 45, compresi numerosi deputati e tre poliziotti. Tutti gli ingressi dell'edificio sono presidiati da agenti mentre a difesa del parlamento sono state erette barriere metalliche. Il presidente Gjorgje Ivanov ha convocato per oggi i leader di tutti i partiti per cercare di risolvere la situazione di profonda crisi. In un breve intervento in tarda serata ha lanciato un invito alla calma e alla moderazione affermando che solo il popolo macedone può risolvere i suoi problemi. Inviti al dialogo e alla fine delle violenze sono venuti da numerosi ambasciatori esteri e dal commissario Ue all'allargamento Johannes Hahn.

00:40Terremoto: tre scosse nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 28 APR - Tre scosse di terremoto si sono susseguite nel giro di mezz'ora nelle Marche. La prima, di magnitudo 3.5 é stata registrata con epicentro a Preci alle 23.09 dai sismografi dell'Ingv. Successivamente sono stati registrati altri due eventi di magnitudo 4 e 4.1 sempre nel Maceratese ma con epicentro a Visso, rispettivamente alle 23.16 e 23.19. Le scosse sono state distintamente avvertite dalla popolazione.