10:48Anti depressivi e integratori in vendita in bazar cinesi

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Anti infiammatori, anti depressivi e integratori in vendita in due bazar cinesi a Napoli: a scoprirlo i finanzieri del comando provinciale di Napoli che hanno sequestrato oltre 36 mila tra pasticche e compresse di farmaci venduti senza la prescritta autorizzazione. I militari hanno scoperto due attività commerciali che vendevano svariati prodotti medici oltre che senza l'autorizzazione anche in assenza di un farmacista al banco. Sequestrate 500 scatole di farmaci, 2.100 fiale orosolubili, pomate ed integratori delle più svariate marche e tecnologie. E' scattata la denuncia per due cinesi per esercizio abusivo della professione.(ANSA).

10:41Terremoto:sindaco Visso, stanotte abbiamo avuto compagnia…

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 28 APR - "La scorsa notte abbiamo avuto compagnia...". Il sindaco di Visso Giuliano Pazzaglini ironizza sulle due scosse di terremoto di magnitudo 4 e 4.1 che sono state nettamente avvertite dalla popolazione. "Non ho completato ancora tutte le verifiche - spiega all'ANSA - ma credo di potere escludere che ci siano stati ulteriori danni". Quanto alle reazioni della gente, "qui sono rimasti circa 200 abitanti su 1100 e hanno sistemazioni di fortuna in camper e roulotte". (ANSA).

10:23Morto Guazzaloca: aperta camera ardente in Comune Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - E' stata aperta la camera ardente per Giorgio Guazzaloca, l'ex sindaco di Bologna morto mercoledì a 73 anni dopo una lunga malattia. Ad accogliere il feretro, nella Sala Rossa di Palazzo D'Accursio, sede del Comune, il sindaco Virginio Merola - che per domani, giorno dei funerali in Cattedrale, ha proclamato il lutto cittadino - e, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti. Galletti, che fu assessore della giunta Guazzaloca, la prima e unica non di sinistra nella storia della città, ha composto insieme ad altri tre ex assessori (l'ex vicesindaco, Giovanni Salizzoni, Paolo Foschini e Enzo Raisi) il primo picchetto d'onore. "Non sono le vittorie che contano nella vita, ma le cause per cui ci si batte" la frase scelta sulla foto ricordo dell'ex sindaco. Tra i primi a visitare la camera ardente, il suo predecessore a Palazzo d'Accursio, Walter Vitali, e la candidata del centrosinistra da lui sconfitta nel 1999, Silvia Bartolini. (ANSA).

10:11Finta bomba davanti al bar di un sindaco nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 28 APR - Atto intimidatorio, nella notte, nei confronti del sindaco di Siniscola (Nuoro), Gian Luigi Farris. Un finto pacco bomba è stato posizionato davanti all'ingresso del bar di sua proprietà, il "Teo bar caffetteria" in via De Gasperi. Il primo cittadino ha trovato il finto ordigno stamattina all'apertura del locale, intorno alle cinque, e trattandosi di un pacco sospetto ha dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Siniscola e l'artificiere antisabotaggio del Comando provinciale di Nuoro. I militari hanno accertato che si trattava di un finto ordigno confezionato con due detonatori e una sostanza non esplosiva. Un gesto che secondo gli inquirenti vuole essere una chiara intimidazione nei confronti del sindaco. I Carabinieri di Siniscola, al comando del capitano Andrea Leacche, hanno avviato le indagini per risalire all'autore del gesto. (ANSA).

10:04‘Ndrangheta: smantellata rete protezione boss Pesce, arresti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 28 APR - La squadra mobile di Reggio Calabria e lo Sco hanno condotto un'operazione per l'esecuzione di 19 arresti nei confronti di presunti elementi di vertice, affiliati e prestanome della cosca Pesce di Rosarno. L'operazione, coordinata dalla Dda reggina, rappresenta la prosecuzione dell'inchiesta Recherche che, il 4 aprile scorso, aveva portato al fermo di 11 persone. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione mafiosa e favoreggiamento nei confronti del boss latitante Marcello Pesce, arrestato dalla polizia il primo dicembre del 2016, oltre che di traffico di droga ed intestazione fittizia di beni. Grazie alla rete di protezione, Pesce, anche durante la latitanza, riusciva ad amministrare le risorse incamerate dalla cosca. Il boss, secondo l'accusa, assegnava le risorse ai componenti ed ai loro familiari, gestiva in regime di sostanziale monopolio l'attività di trasporto merci su gomma grazie ad una rete di aziende messe in piedi con dei prestanome e curava i rapporti con le altre cosche.

09:58Agguato nel Foggiano, ucciso un netturbino

(ANSA) - TORREMAGGIORE (FOGGIA), 28 APR - Un netturbino di 37 anni, Pasquale Maiellaro, pregiudicato, è stato ucciso stamani in un agguato compiuto con colpi di pistola a Torremaggiore, nel Foggiano. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri del comando provinciale di Foggia, la vittima si trovava per strada quando è stata colpita da almeno 5-6 colpi di pistola, probabilmente cal.7,65 che lo hanno raggiunto in varie parti del corpo. (ANSA).

09:58Calcio: Totti a Edicola Fiore, Roma-Lazio ? finisce 2-0

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "C'è il derby? Ah, sì? Un pronostico? Finisce 2-0": un assonnato Francesco Totti, a colazione con i tre figli e la moglie Ilary Blasi, scherza con Fiorello e Stefano Meloccaro in collegamento via iPad con Edicola Fiore da casa, stamattina su SkyUno HD e Tv8. ( Una torta con la scritta "Auguri mamma" ricorda che oggi è il compleanno di Ilary, che riceve gli auguri anche da Gigi D'Alessio, ospite della trasmissione, e da Matteo Renzi, al telefono per un divertente siparietto a due giorni dal voto per le Primarie del Pd. La telefonata con l'ex premier è il pretesto per scherzare su Samantha Fox e gli altri miti adolescenziali citati in occasione del confronto su Sky con Andrea Orlando e Michele Emiliano. Il poster che avevano in camera da ragazzini Totti e Blasi? "Quello dei Take that" è la risposta di Ilary. Con l'esclamazione "Cicciolina" Totti regala l'ultima risata. Il programma tornerà a Edicola Fiore su SkyUno e Tv8 alle 20.30 con la replica e contenuti inediti. (ANSA).