12:18F1: Raikkonen domina prime libere in Russia, poi le Mercedes

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Vola la Ferrari di Kimi Raikkonen nella prima sessione di prove libere in vista del gran premio di Russia di F1 che si correrà domenica sul circuito di Sochi. Il finlandese ha fermato il cronometro in 1:36.074 e si è lasciato alle spalle di soli 45millesimi il connazionale della Mercedes Valtteri Bottas, poi l'altro pilota Mercedes Lewis Hamilton, staccato di 607 millesimi. Quarto tempo per Max Verstappen della Red Bull distanziato di 1.1 secondi, quinto tempo per l'altro ferrarista Sebastian Vettel a 1.156. (ANSA).

12:14Terremoto: ultime scosse Visso collegate a terremoto ottobre

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Le due scosse di terremoto di magnitudo 4.0 registrate nelle Marche, a Nord Ovest di Visso (Macerata), alle 23.16 e alle 23.19 del 27 aprile, sono collegate ai terremoti che si sono verificati in autunno nella stessa zona. Interessano infatti lo stesso sistema di faglie responsabile del sisma del 26 ottobre tra Perugia e Macerata. ''La sequenza è rimasta particolarmente attiva e in questi ultimi mesi localizziamo più di 100 eventi sismici al giorno, di magnitudo inferiore a 3.0, in tutta la zona interessata'', ha spiegato la sismologa Lucia Margheriti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). ''Questa notte - ha spiegato l'esperta - ci sono state 3 scosse di magnitudo superiore a 3, la prima di magnitudo 3.5 alle 23.09 le altre due di magnitudo 4.0 alle 23.16 e alle 23.19, nella porzione Nord del sistema di faglie attivato dalla sequenza sismica che sta interessando l'Appennino centrale da agosto, e possiamo dire che tutte e tre sono collegate a quelle principali avvenute nella stessa zona in ottobre''. È sempre lo stesso sistema di faglie, ha aggiunto, e questi terremoti sono tutti dovuti al meccanismo di 'distensione' dell'Appennino. Vi è stata anche una quarta scossa di magnitudo 3.4, ha aggiunto Margheriti, è stata localizzata alle 3,42 del 28 aprile a Nord Est di Pizzoli (L'Aquila): ''questa scossa è avvenuta nella porzione meridionale del sistema di faglie attivato dalla sequenza cominciata ad agosto ed è stata causata da un meccanismo un po' diverso, cioè di un movimento orizzontale delle placche che accomoda la deformazione generale''. (ANSA).

12:07Indipendentista sardo arrestato poco prima di consegnarsi

(ANSA) - ORISTANO, 28 APR - Aveva annunciato l'intenzione di presentarsi in carcere, proprio oggi, 28 aprile, festa del popolo sardo (Sa die de sa Sardigna) per scontare, da "prigioniero politico" le condanne già passate in giudicato, ma Salvatore "Doddore" Meloni è stato fermato dai carabinieri, dopo un breve inseguimento a sirene spiegate, un chilometro prima che arrivasse nel carcere oristanese di Massama. E' successo pochi minuti fa, sulla strada provinciale 292. L'indipendentista di Terralba (Oristano), 74 anni, noto per le sue numerose battaglie per l'indipendenza della Sardegna, era alla guida della sua Fiat Punto rossa con l'insegna della Repubblica di Malu Entu, da lui fondata dopo aver occupato l'isola di Mal di Ventre, davanti alla costa di Oristano. Alcune pattuglie dell'Arma ne hanno fermato la corsa e Meloni è stato preso in consegna dai carabinieri.

12:06Sequestrati due centri per migranti nel Beneventano

(ANSA) - BENEVENTO, 28 APR - Due centri di accoglienza per immigrati, uno a Benevento e l'altro a Durazzano, sono stati sequestrati in via preventiva dalla Procura della Repubblica di Benevento per carenze igienico sanitarie e documenti falsi che consentivano l'agibilità delle strutture. I due centri ospitavano in totale 41 migranti che saranno destinati in altre strutture. Le indagini sono state coordinate dal procuratore Aldo Policastro e dall'aggiunto Giovanni Conzo.

11:55Tennis: Atp Budapest, Lorenzi contro Kuznetsov

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Proverà a "vendicare" Fabio Fognini, oggi, Paolo Lorenzi nei quarti del torneo di Budapest (Atp 250 con montepremi di 482.060 euro, campi in terra rossa), in Ungheria: il 35enne senese, numero 38 Atp e sesto favorito del seeding, sfiderà infatti il russo Andrey Kuznetsov, numero 87, che ieri, al secondo turno, ha battuto 6-3, 3-6, 7-6 il ligure, numero 29 del mondo e terza testa di serie, che aveva ricevuto una wild card. Sempre ieri, Lorenzi aveva invece prevalso sull'ucraino Sergiy Stakhovsky per 6-4, 3-6, 6-3. Un solo precedente tra Lorenzi e Kuznetsov, favorevole al 26enne di Tula che s'impose nella finale del challenger di Todi nel 2012 per il ritiro dell'azzurro all'inizio del secondo set.

11:55Macedonia: oltre cento feriti in scontri parlamento

(ANSA) - SKOPJE, 28 APR - A Skopje la situazione stamane e' calma ma ancora carica di tensione dopo i violenti scontri di ieri sera all'interno del parlamento nel quale manifestanti del fronte conservatore hanno fatto irruzione in segno di protesta per l'elezione alla presidenza dell'Assemblea di un membro del partito della minoranza albanese. Secondo fonti del ministero dell'interno, oltre cento persone sono rimaste ferite negli scontri, fra i quali diversi deputati e 22 poliziotti.

11:46Papa: partito per Egitto, al Cairo misure sicurezza massime

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Papa Francesco è partito questa mattina per l'Egitto, per il suo diciottesimo viaggio internazionale: una visita di due giorni, interamente al Cairo, in cui si sommeranno le dimensioni interreligiose, per gli importanti incontri col mondo islamico, ecumeniche, per l'abbraccio alla Chiesa copto ortodossa recentemente bersaglio degli attentati dell'Isis, e pastorali, per l'incoraggiamento che il Pontefice porterà alla piccola comunità copto-cattolica. Intanto in Egitto i livelli di sicurezza sono ai massimi livelli. Fonti aeroportuali del Cairo segnalano misure "senza precedenti". "E' stato decretato lo stato d'allerta massimo", ha precisato la fonte segnalando che "è stato aumentato il perimetro di sicurezza" attorno al settore dell'aeroporto riservato agli ospiti d'onore e proibita la presenza di vetture nell'area detta "della presidenza della repubblica".