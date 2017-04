Ultima ora

13:42Calcio: Argentina, la Federazione insiste per Sampaoli ct

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Jorge Sampaoli è l'unico candidato per la carica di ct dell'Argentina, ma dobbiamo rispettare il Siviglia". Lo ha detto ad Espn il presidente della Federcalcio Claudio Tapia, aggiungendo una nuova puntata alla polemica a distanza con il club spagnolo che, nei giorni scorsi, aveva reagito con fermezza alle prime voci che volevano il tecnico destinato a prendere il posto dell'esonerato Edgardo Bauza. "Tratteremo la sua partenza dal Siviglia, ma a tempo debito - ha assicurato Tapia - Parleremo della sua clausola di rescissione, rispettando i tempi contrattuali con il club". Il contratto di Sampaoli con la società andalusa scadrà nel giugno 2018, ma il tecnico potrebbe liberarsi già quest'estate dietro pagamento della clausola, che è pari alla cifra non mostruosa di 1,5 milioni di euro. La settimana scorsa lo stesso allenatore aveva ammesso di sapere dell'interesse della Federazione nei suoi confronti, ma aveva precisato che avrebbe preso in considerazione la cosa solo alla fine della stagione in corso.

13:40Chiesa: dopo mille anni reliquia San Nicola in Russia

(ANSA) - BARI, 28 APR - Dopo circa mille anni dall'arrivo a Bari (la traslazione è datata 1087), una reliquia di San Nicola, il patrono del capoluogo pugliese, andrà in Russia dove rimarrà - prima a Mosca quindi a San Pietroburgo - dal 21 maggio al 28 luglio. Si tratta di un frammento di 13 centimetri di una costa sinistra ("dalla parte del cuore", hanno sottolineato i padri domenicani che la custodiscono) che, dopo essere stata sottoposta ad un trattamento medico-scientifico particolare, sarà conservata in una teca allestita in Russia e trasferita con un aereo privato messo a disposizione dalla Federazione russa. La notizia è stata data stamattina - alla presenza del sindaco di Bari, Antonio Decaro - dell'arcivescovo di Bari, mons. Francesco Cacucci, che farà parte della delegazione che accompagnerà la reliquia. L'accordo fu raggiunto durante lo storico incontro tra Papa Francesco e il Patriarca della chiesa Ortodossa, Kirill, a Cuba, il 12 febbraio 2016.

13:34Difesa: protesta pacifisti a Quirra contro basi militari

(ANSA) - CAGLIARI, 28 APR - E' cominciato il raduno dei pacifisti al km 78 della vecchia Statale 125, vicino al Poligono militare interforze di Quirra, in Ogliastra, per dire No all'occupazione militare della Sardegna e chiedere la chiusura di tutte le basi, le bonifiche e la restituzione delle terre. Nel punto di incontro, presidiato da camionette delle forze dell'ordine, sono già arrivati circa duecento manifestanti. Davanti ai pacifisti che dovrebbero far partire il corteo verso il poligono sono schierati gli agenti in tenuta antisommossa. L'iniziativa, organizzata da "A Foras - Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna" (comprende comitati, collettivi, associazioni antimilitaristi) si tiene in occasione de "Sa die de sa Sardigna" perché, hanno annunciato nei giorni scorsi i portavoce di A Foras, "vogliamo dare a questa giornata una connotazione diversa dalla semplice celebrazione attraverso rituali, vogliamo che diventi un momento di protagonismo attivo. una giornata di lotta che sia davvero di liberazione". L'intenzione è quella di entrare nel poligono e bloccare le esercitazioni. Tra i manifesti più curiosi, quello sullo zaino di una ragazza: "Siamo venute già menate, caricatevi il cellulare".

13:32Brexit:se Irlanda si unisse,accesso automatico per Nord a Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - Ci si attende che nel corso del summit dei 27 leader sulla Brexit, domani a Bruxelles, il premier irlandese Enda Kenny chieda "l'aggiunta di una dichiarazione alle minute della riunione" in cui sostanzialmente si dice che nel caso ci fosse una riunificazione dell'Irlanda, l'Irlanda del nord avrà accesso automatico all'Unione europea, "così come avvenuto nel caso della Germania". Si apprende da fonti del consiglio europee.

13:29Stamina: Vannoni al gip, ‘in Georgia tutto legale, no reati’

(ANSA) - TORINO, 28 APR - "Le attività di Stamina si sono svolte interamente in Georgia, dove la terapia era legale". E' quanto avrebbe detto Davide Vannoni al gip Francesca Christillin nell'udienza di convalida del fermo svoltasi nel carcere torinese delle Vallette. Vannoni, indagato per associazione per delinquere, ha respinto la tesi della Procura secondo cui avrebbe "reclutato" pazienti in Italia. I pm hanno chiesto la convalida del fermo e la custodia in carcere. La loro intenzione è di interrogarlo di nuovo nei prossimi giorni.(ANSA).

13:28Beve da bottiglia e muore, anche ipotesi atto volontario

(ANSA) - RIMINI, 28 APR - Stefano Amadori, l'idraulico di 54 anni di San Clemente, morto dopo aver ingerito una sostanza corrosiva, potrebbe aver fatto tutto da solo. E' solo un'ipotesi al momento, che il medico legale Donatella Fedeli ha comunicato al procuratore capo, Paolo Giovagnoli e al sostituto che coordina le indagini dei carabinieri, Paola Bonetti. Amadori, stando al medico, avrebbe ingerito una tale quantità e in una tale concentrazione di sostanza corrosiva, non diluita quindi, che potrebbe far pensare ad un gesto volontario. Insomma le indagini, a parte il sabotaggio, non escludono nulla neanche il suicidio. "Il sabotaggio è da escludere" ha detto all'ANSA il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Mario Conio. Come ha confermato il procuratore Giovagnoli si indaga con "l'ipotesi di reato di avvelenamento di alimenti e di morte conseguente ad altro reato". Il ritiro della partita di aranciata e l'intervento del Nas è stato un atto proprio per escludere l'ipotesi di contaminazione delle bevande in vendita.

13:26Renzi, partiti socialisti devono investire anche sul centro

(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - I partiti socialisti in Europa "devono sì investire nei diritti sociali" e sui temi più tipici della sinistra "ma dobbiamo investire anche nel centro" perché "con i radicali si vincono le primarie ma poi si perdono le elezioni". E' il ragionamento di Matteo Renzi prendendo spunto dalla situazione in Francia, dove nel partito socialista dopo il ritiro di Hollande le primarie sono state vinte da Hamon, "ma anche in Gran Bretagna con Corbyn". (