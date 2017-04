Ultima ora

15:12M5s chiede audizione di Zuccaro al Copasir

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Abbiamo notificato la richiesta da parte del Movimento 5 Stelle per audire al Copasir il procuratore di Catania Zuccaro". Così il deputato M5s Angelo Tofalo su Twitter che si riferisce alla inchiesta aperta dalla Procura di Catania su eventuali interessi delle Ong nel trasbordo dei migranti in Italia.

15:06Calcio: Mihajlovic, ‘altro prestito Hart? Non credo….’

(ANSA) - TORINO, 28 APR - "Non credo che il City voglia dare Hart ancora in prestito, lui per primo non vuole più il prestito, e il Torino non si può permettere di comprare il giocatore". Sinisa Mihajlovic parla così del futuro del portiere della Nazionale inglese, quest'anno in prestito al Toro, che dovrà quindi scegliere un nuovo numero 1 per la prossima stagione. "Dobbiamo decidere se Milinkovic, che è bravo, farà il titolare", dice il tecnico granata del giovane portiere croato già acquistato per la prossima stagione. Quello che è certo è l'addio di Padelli, finito in panchina dopo che con Ventura aveva raggiunto la convocazione in Nazionale. "Non rinnova - dice Mihajlovic -.Glielo abbiamo proposto ma ha fatto altre scelte, e bisogna rispettarle...".

15:04F1: Villeneuve in ricordi figlio ‘per me era solo mio padre’

(ANSA) - ROMA, 28 APR - ''Una mostra celebrativa a 35 dalla morte di mio padre? Ne sono felice, ma non è certo una sorpresa...''. Jacques Villeneuve, classe 1971, ex pilota di Formula 1 e campione del mondo esattamente vent'anni fa, nel 1997, quando suo padre Gilles Villeneuve, leggenda del Circus, volò via per sempre - a 32 anni - in seguito al tragico impatto a 227 km/h durante le qualifiche per il GP del Belgio, aveva appena 11 anni. Oggi Villeneuve jr è papà di 4 figli, viaggia al seguito dei GP e lavora come commentatore tv. Andrà a Milano a vedere la mostra? ''Non lo so, dipende dal tempo a disposizione dai miei impegni...Sinceramente non mi piace guardare al passato, sono proiettato nel futuro. Mi fa piacere che l'abbiano fatta, sono felice se tanti tifosi andranno a vederla e a ricordare mio padre, Gilles. Ecco, per tanti una leggenda e un eroe, per me solo mio padre, uno che quando feci tardi a scuola venne a prendermi e si arrabbiò con gli insegnanti: sa, dovevamo andare a una gara...''.

14:55Emiliano, non credo che Zuccaro sbagli, ha lanciato allarme

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Non credo che Zuccaro abbia sbagliato. Ha lanciato un allarme. Va aiutato a cercare la verità". Lo ha detto Michele Emiliano del Pd a 'L'aria che tira' riferendosi all'allarme sulle Ong in materia di migranti lanciato dal procuratore della Repubblica di Catania.

14:53Migranti: Salvini, lo attaccano, ma io sto con Zuccaro

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Finalmente un giudice che ha il coraggio di indagare sul business dell'immigrazione. Governo e giornalisti lo attaccano, #iostoconZuccaro". Così il segretario della Lega Matteo Salvini su Facebook lancia l'hashtag in favore del procuratore il cui caso è stato portato di fronte al Csm.

14:52Egitto: Amnesty, Sisi potrà scegliere capi magistratura

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il parlamento egiziano ha approvato una legge che permette al presidente, Abdel Fattah Al Sisi, di nominare i più alti esponenti del sistema giudiziario: uno sviluppo che "potrebbe indebolire ulteriormente l'indipendenza della magistratura" egiziana. Lo segnala Amnesty International in una nota. L'agenzia Mena scrive che oggi Sisi ha ratificato la legge, la numero 13 di quest'anno. Amnesty nel comunicato diffuso ieri affermava che la ratifica avrebbe garantito al presidente "il potere di scegliere i capi degli organismi giudiziari" inclusi la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e due altre rilevanti authority.

14:49Calcio: Giampaolo, Torino si può domare col collettivo

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Ci stiamo giocando la possibilità di essere la migliore dopo le grandi. Questo può essere uno stimolo importante per vedere dalla squadra una partita intensa, giusta, caratteriale". Marco Giampaolo carica così la Samp alla vigilia della sfida con il Torino, il cui pericolo numero uno si chiama Belotti: "Silvestre e Skriniar hanno le caratteristiche giuste per arginarlo. Serve un gioco collettivo. Lui è molto forte sia di testa che per le caratteristiche, è un 'vecchio' attaccante da area di rigore, è coraggioso. Avremo bisogno di attenzione e di mestiere".