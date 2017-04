Ultima ora

16:42Nigeriano aggredito, ha avuto il permesso soggiorno

(ANSA) - RIMINI, 28 APR - Emmanuel Nnumani, il 25enne nigeriano richiedente asilo, aggredito e investito lo scorso 22 marzo a Rimini, ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di un anno, rilasciato dal questore di Rimini Maurizio Improta. Il documento gli è stato consegnato ieri, nella casa di cura dove sta seguendo il percorso di riabilitazione. Al termine del periodo di convalescenza, con il permesso di soggiorno potrà cercare lavoro e regolarizzarsi stabilmente sul territorio nazionale. Il giovane nigeriano era stato picchiato e investito con l'auto da un 39enne italiano fuori da un supermercato cittadino, in uno scatto d'ira irrazionale con epiteti razzisti. Aveva riportato lesioni molto gravi che gli sono costate un lungo periodo di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Infermi di Rimini. Un paio di giorni fa, ormai fuori pericolo, è stato trasferito nella casa di cura.

16:38Boldrini, da irresponsabili gettare ombre su Ong

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Andare a buttare questa ombra su chi salva vite umane, senza avere evidenze, è una cosa grave ed irresponsabile". Lo scrive la presidente della Camera Laura Boldrini ritwittando un'intervista a un Giorno da Pecora. "Ong finanziate da trafficanti? Salvare le vite in mare - dice ancora - è un dovere, chi non lo fa commette un reato".

16:36Usa inviano altri 1500 soldati in Afghanistan

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - Gli Stati Uniti inviano altri 1.500 soldati in Afghanistan, che verranno dispiegati nel corso dell'estate. Lo ha detto ai media statunitensi l'ufficio dell'Army's Public Affairs. Nel comunicato si afferma che circa 1.500 soldati della Prima Brigata del contingente operativo in zone di battaglia, 82/ma Divisione aviotrasportata, di base a Fort Bragg, in North Carolina, si recheranno nel paese quest'estate, nell'ambito dell'operazione Freedom's Sentinel.

16:30Indagato nuovo presidente Front National

(ANSA) - PARIGI, 28 APR - Dopo Jean-Francois Jalkh, che ha rinunciato stamattina alla presidenza ad interim del Front National per le polemiche su sue presunte frasi negazioniste, un'inchiesta giudiziaria investe Steeve Briois, sindaco di Henin-Beaumont che lo ha appena sostituito. Su di lui e su David Rachline, direttore della campagna di Marine Le Pen, è stata aperta un'inchiesta per incitamento all'odio.

16:26Lega: difesa Renzo Bossi, laurea Albania non è mai esistita

(ANSA) - MILANO, 28 APR - L'ormai famosa laurea in Albania contestata a Renzo Bossi "non è mai esistita, è una stupidaggine, e lo stesso consulente della Procura ha detto in aula di non aver trovato tracce di pagamenti in relazione a quel presunto titolo di studio". Lo ha sostenuto, davanti al giudice dell'ottava sezione penale di Milano, l'avvocato Carlo Beltrani, difensore del 'Trota' nel processo con al centro una presunta appropriazione indebita dei fondi della Lega e che vede imputati anche il fondatore del Carroccio e padre dell'ex consigliere lombardo, Umberto Bossi, e l'ex tesoriere del partito, Francesco Belsito. Nella scorsa udienza il pm Paolo Filippini ha chiesto condanne a 2 anni e 3 mesi per il 'senatur', a 1 anno e 6 mesi per il figlio Renzo e a 2 anni e mezzo per Belsito. Il difensore ha chiesto l'assoluzione per Renzo Bossi. "Questo processo è una pozza di fango - ha detto - una pozza dove Belsito ha sguazzato e dove Renzo è stato buttato senza avere il pelo sullo stomaco del padre".

16:25Papa in Egitto, “viaggio di unità e fratellanza”

(ANSA) - IL CAIRO, 28 APR - "Questo è un viaggio di unità, di fratellanza. Vi ringrazio per il vostro lavoro, che in meno di due giorni sarà abbastanza intenso". Così Papa Francesco si è rivolto ai giornalisti al seguito, nel suo saluto durante il volo che lo ha condotto al Cairo. "Questo viaggio ha un'aspettativa speciale - ha aggiunto - perché è stato fatto per l'invito del presidente della Repubblica, del Papa Tawadros II, patriarca di Alessandria dei Copti, dal Patriarca dei Copti cattolici, e del Grande Imam di Al Azhar". Papa Francesco, giunto poi al Cairo, è stato accolto al palazzo presidenziale di Ittihadiya dal presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.

16:21F1: Russia, Ferrari domina seconde prove libere

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Dominio Ferrari nella seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Russia a Sochi. Sebastian Vettel con il miglior tempo di 1'34''120 ha preceduto l'altra Rossa di Kimi Raikkonen (1'34''383), mentre la Mercedes di Valtteri Bottas (1'34''790) ha chiuso con il terzo crono davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton (1'34''829). Più indietro le Red Bull con Max Verstappen quinto ben oltre un secondo di ritardo da Vettel in 1'35''540 e Daniel Ricciardo sesto in 1'35''910.