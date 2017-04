Ultima ora

18:12Doping: mezzofondista russa squalificata fino al 2022

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La mezzofondista russa Yekaterina Sharmina, già squalificata fino al 2018, ha ricevuto un ulteriore stop di quattro anni (fino al 2022), per essere nuovamente risultata positiva ad un test antidoping. Lo ha fatto sapere l'Agenzia anti-doping russa. La 30enne atleta si aggiudicò la medaglia di bronzo nei 1.500 metri agli Europei indoor del 2011. Squalifica di due anni, invece, per Yekaterina Doseikina, che ai Mondiali del 2015 gareggiò per la Russia nei 3.000 metri a ostacoli. Nel suo caso sono state sanzionate delle infrazioni agli "whereabouts", il regolamento che impone agli atleti di essere sempre rintracciabili per i test extra-competizione.

18:05Totoscommesse: Snai, Roma avanti nelle quote del derby

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Roma favorita, e anche piuttosto nettamente: questo il pronostico dei quotisti Snai che, per il quarto derby della Capitale, in programma domenica alle 12.30, offrono l'1 giallorosso a 1,85 e il '2' biancoceleste a 4,00. Una differenza che trova riscontro anche nei flussi delle giocate: il 68% degli scommettitori ha optato per la vittoria della Roma, il 19% ha detto Lazio. La parte residua, il 13%, sceglie il pareggio, quotato a 3,80. Nelle precedenti tre sfide la Roma non è mai andata all'intervallo in vantaggio, la relativa giocata ('1' al 45') è a 2,45. In questo quarto atto non dovrebbero mancare reti ed emozioni, a giudizio dei 'quotisti' Snai, che presentano 'Over' e 'Goal' a bassa quota, rispettivamente 1,42 e 1,40. Interessanti, di conseguenza, 'Under' e 'No Goal' (esito peraltro uscito due volte su tre nelle precedenti sfide stagionali), a 2,65 e 2,70.

18:03Fisco: Gdf Milano, Amazon ha evaso 130 milioni

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Il Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano ha accertato una presunta evasione fiscale da parte di Amazon per circa 130 milioni di euro nell'inchiesta della Procura milanese, aperta oramai più di un anno fa, quando si era saputo che un manager della filiale lussemburghese era finito nel registro degli indagati. La notizia è stata confermata da fonti qualificate. La Gdf, da quanto si è appreso, ha redatto un cosiddetto 'processo verbale di costatazione'. Nell'inchiesta sul colosso dell'e-commerce è stato ipotizzato il reato di omessa dichiarazione dei redditi. La cifra contestata come presunta evasione farebbe riferimento a cinque anni, tra il 2009 e il 2014, ed è stata accertata nell'ambito del cosiddetto 'processo verbale di costatazione', una sorta di relazione conclusiva della Gdf che è stata trasmessa in Procura nelle scorse settimane in vista di un eventuale chiusura della indagini, ma anche all'Agenzia delle Entrate che potrebbe poi emanare un avviso di accertamento fiscale.

17:58Venezia: writer francese imbratta statue città, denunciata

(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - Aveva ancora le mani sporche di vernice azzurra la writer francese colta in flagrante questa mattina dagli agenti della polizia municipale di Venezia, intervenuti su segnalazione di un cittadino nella zona di Rialto Campiello Rialto Novo. La donna, una quarantenne residente a Milano, aveva appena imbrattato un capitello ligneo ritraente una Madonna con una bomboletta spray. A pochi metri di distanza gli agenti hanno poi individuato un altro imbrattamento, una stella azzurra a cinque punte, sul muro di un'abitazione privata. Addosso alla donna, che è stata perquisita, gli agenti hanno trovato, oltre alla bomboletta spray, anche uno stencil in cartone rappresentante proprio la stella a cinque punte. Tra i manufatti danneggiati anche diverse colonne in pietra d'Istria e la statua del Cristo posta all'intersezione del rio di Noale con il Canal Grande. La donna è stata denunciata per imbrattamento e danneggiamento aggravato.

17:47Papa: terrorismo è falsificazione idolatrica di Dio

(ANSA) - IL CAIRO, 28 APR - "In quanto responsabili religiosi, siamo chiamati a smascherare la violenza che si traveste di presunta sacralità": Lo ha detto il Papa ad Al-Azhar. "Siamo tenuti a denunciare le violazioni contro la dignità umana e contro i diritti umani, a portare alla luce i tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome della religione e a condannarli come falsificazione idolatrica di Dio". "Solo la pace è santa - ha aggiunto - e nessuna violenza può essere perpetrata in nome di Dio, perché profanerebbe il suo Nome". Il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed Al Tayyib, parlando alla conferenza sulla pace al Cairo dove è presente Papa Francesco ha affermato che "l'islam non è una religione del terrorismo" come non lo sono il cristianesimo e l'ebraismo.

17:47Calcio: Serie B, ultima giornata anticipata a giovedì 18/5

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Le partite della 42/a e ultima giornata di Serie B (21/a di ritorno) sono state anticipate da venerdì 19 a giovedì 18 maggio, con orario confermato alle 20:30. Lo comunica la Lega di Serie B, precisando di aver raccolto il parere favorevole delle società. Con un'altra nota, sono state poi annunciate le date degli eventuali playoff e playout come segue. Playoff per l'ammissione in Serie A: Turno preliminare (gara unica) Lunedì 22 e martedì 23 maggio Semifinali (andata) Venerdì 26 e sabato 27 maggio Semifinali (ritorno) Lunedì 29 e martedì 30 maggio Finale (andata) Domenica 4 giugno Finale (ritorno) Giovedì 8 giugno Playout per la permanenza in Serie B: Giovedì 25 maggio (andata) e giovedì 1 giugno (ritorno) L'orario d'inizio per tutte le gare è 20:30.

17:32Migranti: Meloni, no ad intimidazioni a Zuccaro

(ANSA) - ROMA, 28 APR -"Inaccettabile l'intimidazione dei ministri Orlando e Minniti ai danni del procuratore di Catania Zuccaro. Se Orlando vuole "le prove" dei torbidi legami tra Ong e scafisti, legga i rapporti Frontex o dell'intelligence. Il Governo la finisca di attaccare i magistrati che con coraggio vogliono far luce su questa oscura vicenda e si schieri dalla parte della legalità, smettendola di spalleggiare i trafficanti di esseri umani e chi lucra sugli immigrati". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.