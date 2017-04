Ultima ora

19:44Carrozza d’epoca in via Fori, multato vetturino senza targa

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Appena sposati volevano fare un romantico giro nel centro di Roma, passando per il Colosseo, a bordo di un carrozza di fine '700 trainata da sei cavalli e condotta da due uomini in abiti storici. Ma il sogno di una coppia russa, evidentemente studiato nei minimi particolari da tempo, si è infranto contro il muro della burocrazia e soprattutto contro l'inefficienza del noleggiatore con sede in un quartiere periferico della Capitale. Fatto sta che mentre la carrozza tentava di entrare nell'area pedonale del Colosseo per andare a prendere la sposa russa, è stata fermata da una pattuglia del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (Gssu) della Polizia Locale in servizio di vigilanza in largo Corrado Ricci, all'angolo con via dei Fori Imperiali. Fatti tutti gli accertamenti, gli agenti hanno sanzionato con 40 euro il vetturino per mancanza della targa identificativa e lo hanno diffidato a proseguire verso l'Anfiteatro Flavio. Eliminato il Colosseo, la coppia ha fatto lo stesso il giro in carrozza verso Villa Borghese.

19:44Trump: Congresso proroga legge spesa per una settimana

(ANSA) - WASHINGTON, 28 APR - Il Congresso ha approvato a larga maggioranza (382 a 30) una legge provvisoria per proroga sino al 5 maggio il finanziamento delle attività dello stato federale evitando così lo shutdown che sarebbe scattato a mezzanotte. Il provvedimento passa ora alla Casa Bianca per la firma di Donald Trump. In questo modo i parlamentari avranno ancora una settimana di tempo per negoziare la legge di spesa e finanziare l'attività statale sino alla fine dell'anno fiscale, il 30 settembre.

19:41Macron in città martire 1944, non ripetiamo errori storia

(ANSA) - PARIGI, 28 APR - In visita nel villaggio di Oradour-sur-Glane, simbolo fra i più tragici della Seconda guerra mondiale in Francia, il candidato alle presidenziali Emmanuel Macron ha insistito sul dovere di memoria. "Dimenticare - ha detto Macron - può comportare il rischio di ripetere la storia". Nel giorno in cui il presidente ad interim del Front National, designato dalla sua avversaria Marine Le Pen, si è dovuto dimettere perché investito dalle polemiche per presunte frasi negazioniste, Macron ha detto che la volontà di rispettare questo dovere di memoria "è l'impegno di non dimenticare mai". (ANSA).

19:32Calcio: Juve vince anche nel design, riconoscimenti a Londra

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Doppio riconoscimento per la Juventus al Festival del Design di Londra. La società bianconera ha ricevuto due D&AD Professional Awards 2017: il Graphite Pencil nella categoria Branding Schemes Large Organisation, grazie al nuovo logo realizzato da Interbrand, mentre il nuovo font ha ricevuto il Wood Pencil per il Crafts for Design, Typefaces. Una grande soddisfazione per la Juventus: fin dal 1962, D&AD rappresenta l'eccellenza nell'ambito della creatività e del design e i suoi premi sono universalmente riconosciuti tra i più prestigiosi a livello internazionale.

19:30Corea nord: Tillerson, ‘minaccia nucleare è reale’

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - "E' solo questione di tempo prima che la Corea del Nord possa effettuare un attacco nucleare che raggiunga il continente americano, ma gli Usa non staranno a guardare. La minaccia è reale": lo ha detto il segretario di Stato Usa, rex Tillerson, presidendo una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Quindim, ha proseguito Tillerson, "tutte le opzioni restano sul tavolo". Tillerson ha sostenuto che al momento non ci sono motivi per pensare che Pyongyang cambi atteggiamento, ma ha anche precisato che l'obiettivo non è un cambio di regime. Quindi ha sollecitato il Consigli di sicurezza: "Dobbiamo imporre nuove sanzioni su entità ed individui che sostengono il programma nucleare e missilistico della Nord Corea". "Non agire immediatamente sulle questioni fondamentali della sicurezza nel mondo potrebbe portare conseguenze catastrofiche", ha aggiunto Tillerson.

19:25Calcio: Facchetti, positivo ritorno di Oriali ma non basta

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Oriali è una figura che rappresenta la storia dell'Inter e che ha avuto incarichi in anni felici. Un suo ritorno sarebbe positivo ma non credo basti a sistemare la situazione nerazzurra. Diciamo che sarebbe un buon inizio": lo dice Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex bandiera dell'Inter Giacinto, riguardo un possibile ritorno di Gabriele Oriali all'Inter. "Credo serva una nuova figura - aggiunge Facchetti - anche a livello amministrativo. Suning sta puntellando l'organigramma e ha scelto la continuità per la parte tecnica. Ora serve un manager che abbia conoscenza del calcio italiano e allo stesso tempo esperienza della cultura cinese e del loro modo di intendere gli affari".

19:17Calcio: Roma, El Shaarawy “pronti e fiduciosi per il derby”

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Il secondo posto sarebbe un traguardo giusto per il campionato che abbiamo fatto. Ci aspettano tre turni di seguito difficili, ma per noi è molto importante". Così Stephan El Shaarawy, nel 'match program' della Roma in vista della sfida contro la Lazio di domenica. "Per noi sarà la 50/a sfida stagionale, è un derby, la differenza la faranno gli episodi - sottolinea l'esterno -. Mi aspetto una partita sentita come sempre. Difficile e di intensità. Dovremo tenere alta la concentrazione per tutti i 90'. Loro difendono ma sanno ripartire bene. Siamo pronti e fiduciosi. Serve la vittoria per tenere a distanza il Napoli". L'obiettivo è anche quello di riscattare l'eliminazione di semifinale di Coppa Italia. "Soprattutto all'andata è mancato qualcosa, abbiamo subito due ripartenze che ci hanno fatto male. Al ritorno è normale che lasciassimo qualche spazio, dovevamo rimontare il risultato - ricorda El Shaarawy -. In partite così non si possono prendere troppi gol".