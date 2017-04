Ultima ora

21:16Calcio: Juve, Marotta “non sarà facile trovare nuovo Buffon”

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Alternative a Mandzukic per la prossima stagione? Questa è una rosa di altissimo livello e, nel corso della stagione, avremo molti impegni. Se ci saranno opportunità di mercato per migliorare la rosa, lo faremo. Interessati a Schick? Piace a tutti, è un giocatore giovane e interessante, ma non abbiamo mai fatto un incontro nè un'offerta: non c'è stato nessun approccio con la Sampdoria". Così l'ad della Juve, Beppe Marotta, parlando a Mediaset premium. "Investimento importante per un nuovo portiere quando lascerà Buffon? Intanto, ci godiamo ancora Buffon che è un eterno giovane - aggiunge -. E' il nostro capitano, l'uomo-spogliatoio, speriamo possa giocare a lungo. Non sarà facile trovare un campione come Buffon che è uno dei portieri più forti della storia del calcio italiano. Voto alla stagione della Juve? Meglio aspettare la fine. Siamo arrivati all'ultimo chilometro ma, per esprimere un voto positivo vogliamo vincere tutte le competizioni". "Rinnovo per Allegri? Quello verrà in automatico", conclude.

20:56Calcio: Torneo Nazioni, Under 16 femminile in finale

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La Nazionale Under 16 femminile è in finale nel Torneo delle Nazioni. Dopo il pareggio contro le campionesse in carica della Francia (0-0) e la bella vittoria contro la Germania (1-0), a Torviscosa, nella terza partita del torneo, le Azzurrine hanno conquistato contro il Belgio (1-1) il punto utile per raggiungere l'obiettivo. In svantaggio al 3' della ripresa su calcio di rigore, l'Under 16 Femminile ha pareggiato al 25' ancora con un gol dell'attaccante del Ligorna Teresa Fracas e domani a Gradisca d'Isonzo (ore 18,30), affronterà in finale gli Usa.

20:48Chiusero nomadi in gabbiotto, dipendenti licenziati

(ANSA) - GROSSETO, 28 APR - Sono stati licenziati i due dipendenti della Lidl di Follonica (Grosseto) che nel febbraio scorso rinchiusero due rom nel gabbiotto dei rifiuti che si trova nel piazzale del supermercato filmando poi la scena. Video che nel web divenne subito virale e provocò violente reazioni. I due dipendenti, che erano stati sospesi dopo il procedimento disciplinare, non lavoreranno più per la società. Un trentacinquenne, che aveva un contratto a tempo indeterminato, è stato licenziato mentre all'altro, di 25 anni, non è stato rinnovato il contratto. I due dipendenti, assistiti dall'avvocato Roberto Cerboni, valuteranno se impugnare o meno i licenziamenti.

20:35Attivista accecata, criticava ‘gran piano’ edilizio Mosca

(ANSA) - MOSCA, 28 APR - Resa cieca con uno spray: un'attivista dell'opposizione in Russia, Natalia Fiodorova, è stata vittima di un'aggressione, l'ennesima, mentre stava rientrando a casa: qualcuno le ha spruzzato in volto una sostanza chimica e ora - dice il partito in cui militava, ovvero Yabloko di Grigory Yavlisnky - avrebbe "perso la vista". Ieri era toccato ad Alexei Navalni, irrorato (nuovamente) con il disinfettante verde. L'attacco a Fiodorova potrebbe essere legato alle critiche verso il faraonico programma di 'bonifica edilizia' varato dal sindaco di Mosca, che suscita il più ampio malcontento. Yabloko (Mela) - principale partito di opposizione - sul suo sito ha descritto Fiodorova, insegnante di letteratura russa, come nemica implacabile dei "palazzinari incalliti", che sfruttano ogni mezzo, tra cui le mazzette, per impadronirsi di spazi pubblici nella vasta area metropolitana di Mosca e poi tirar su palazzine di scarsa qualità a spese spesso di edifici storici, come le case popolari dell'era di Krusciov.

20:32Ex marito stalker, ‘tenetelo in prigione o ammazzerà tutti’

(ANSA) - TORINO, 28 APR - "La mia cliente ha paura che l'ex marito l'ammazzi. L'ha minacciata più volte, anche facendole recapitare messaggi da terze persone. Una donna non può vivere con il terrore". Parla così Antonio Foti, avvocato di Elena Farina, torinese di 45 anni che, dopo aver denunciato quindici volte l'ex compagno, terrorizzata che possa passare dalle parole ai fatti, si è rivolta ai giudici chiedendo che venga tenuto in cella. "O ci ammazzerà tutti...". Lui, Luigi Garofalo, 46 anni, era stato arrestato lo scorso 8 marzo dalla polizia, perché aveva tentato di sparare al figlio di 19 anni, che, a suo dire, "prendeva le parti della madre". I giudici gli hanno vietato di avvicinarsi alla casa e al posto di lavoro dei familiari. Ma, uscito dal carcere mercoledì perché messo ai domiciliari, si è subito recato al bar gestito dalla donna. "Sono andato al mio bar, a Barriera di Milano, per prendere un medicinale e un cellulare", si difende l'uomo, che nega le minacce. Domani l'udienza di convalida dell'arresto.(ANSA).

20:10Gentiloni,non perdere spirito maggioritario Ulivo e Pd

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Il progetto del Pd non era dare uno sbocco ad ex democristiani di sinistra e ex comunisti, ma dare uno sbocco alla sinistra del nuovo secolo. Ora che i fatti ci danno ragione, guai a perdere lo spirito maggioritario che aveva animato l'Ulivo e ha animato fin dalla sua fondazione il Pd. E non sto parlando di leggi elettorali. Oggi dobbiamo restare fedeli all'idea maggioritaria che l'Ulivo aveva e che il Pd ha rilanciato poi la dobbiamo calare nella realtà di oggi, senza perdere l'ambizione riformista". Lo dice Paolo Gentiloni.

20:01Madre e figlia uccise: pena ridotta a conducente minicar

(ANSA) - AREZZO, 28 APR - Alla guida di una minicar investi' mamma e figlia uccidendole, in appello la sua pena è stata ridotta di 4 anni. "E' come se me le avessero uccise una seconda volta", ha detto il padre e marito delle vittime. Alexe Danute, romeno di 40 anni residente ad Arezzo, il 31 gennaio 2016 uccise Barbara Marzena Stiepen 50 anni e la figlia Letizia di 10 anni che stavano camminando sul marciapiede di ritorno a casa a San Leo frazione alle porte di Arezzo. In primo grado Alexe Danut era stato condannato per duplice omicidio colposo aggravato a nove anni e due mesi di reclusione. In appello ha ottenuto la riduzione di quattro anni per un totale di pena di 5 anni e 2 mesi.