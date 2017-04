Ultima ora

06:56Corea Nord: Francia a Onu, linea dura Consiglio sicurezza

(ANSA) - NEW YORK, 29 APR - L' ambasciatore francese all' Onu, Francois Delattre, ha detto, dopo il fallito lancio di un missile a medio raggio da parte di Pyongyang, che il Consiglio di sicurezza è "mobilitato" e unanime sulla necessità di denuclearizzare la Corea del Nord. "Anche se ci sono delle 'sfumature' sulle politiche da attuare tra i membri del Consiglio - ha detto - c'è unanimità sulla necessità che la Corea del Nord rinunci alle sue armi nucleari!. "Il Consiglio - ha aggiunto - deve essere "molto fermo" nell'implementare sanzioni, adottarne di nuove se necessario e denunciando le violazioni dei diritti umani da parte della Corea del Nord".

06:52Corea Nord: Giappone in stato d’allerta dopo lancio missile

(ANSA) - TOKYO, 29 APR - Il governo giapponese rimane in stato di allerta dopo il fallito lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord. I ministri dell'esecutivo si sono riuniti urgentemente nella sede del Consiglio nazionale di sicurezza, nella mattinata di sabato, e hanno confermato che si sta analizzando ogni tipo di informazione, incluso il tipo di missile utilizzato nell'esperimento di Pyongyang, e il governo continuerà a tenere i cittadini informati, garantendo la sicurezza dello spazio aereo e i confini navali. Il capo di Gabinetto Yoshihide Suga ha affermato in una conferenza stampa che il Giappone è "preparato a rispondere a ulteriori provocazioni della Corea del Nord". Il sistema dei trasporti della metropolitana di Tokyo, per la prima volta ha interrotto i servizi per 10 minuti alle 6.07 del mattino, quando è stata rilasciata l'informazione del lancio del missile, così come il servizio dei treni veloci Shinkansen, lungo il versante occidentale dell'arcipelago, nella prefettura di Ishikawa.

06:45Filippine: ucciso in scontri noto esponente Abu Sayyaf

(ANSA) - MANILA, 29 APR - I marines filippini hanno ucciso un comandante del gruppo terrorista di Abu Sayyaf ritenuto responsabile di un gran numero di rapimenti nel sud del Paese. Il generale Eduardo Ano ha detto all'Ap che Alhabsy Misaya è stato ucciso durante uno scontro nella giungla tra le città di Indanan e Parang, nella provincia di Sulu. Misaya è accusato del rapimento di decine di ostalli malesi e indonesiani, due dei quali sono stati decapitati. Il suo corpo è stato identificato da alcuni militanti di Abu Sayyaf catturati. L' esercito filippino ha intrapreso una pesante offensiva contro l' organizzazione terroristica, nella lista nera di Stati Uniti e Filippine.

06:41Papa: conclude visita in Egitto

(ANSA) - IL CAIRO, 29 APR - Papa Francesco conclude oggi la sua visita in Egitto dedicandosi interamente, sempre al Cairo, all'aspetto pastorale, con l'abbraccio della piccola ma vivace comunità copto cattolica. Il programma prevede la messa del Pontefice alle 10.00 nello stadio dell'Aeronautica, in un contesto praticamente 'blindato'. Vi parteciperanno, oltre a rappresentanti governativi, anche molti musulmani e copto ortodossi. Alle 12.15 Francesco sarà poi a pranzo in Nunziatura con i 15 vescovi copto cattolici. Alle 15.15, nel seminario patriarcale, è invece in programma l'incontro di preghiera con il clero, i religiosi, le religiose e i seminaristi. Alle 16.45 la cerimonia di congedo all'aeroporto internazionale del Cairo e alle 17.00 la partenza del volo di ritorno per Roma, con arrivo previsto a Ciampino alle 20.30. Durante il volo, il Papa dovrebbe come sempre rispondere alle domande dei giornalisti.

02:22Corea Nord: Usa, missile esploso in volo, non era minaccia

(ANSA) - WASHINGTON, 28 APR - Il missile lanciato dalla Corea del Nord è esploso in volo sopra la terraferma, non è uscito dal territorio nordcoreano e quindi non ha rappresentato una minaccia per l'America del nord: lo afferma il comando Usa del Pacifico. Il lancio è avvenuto dalla base di Pukchang, nella Corea del nord e non ha neanche raggiunto il Mar del Giappone, secondo quanto riferiscono dirigenti Usa citati dalla Cnn. Secondo questi, il missile era probabilmente un vettore balistico di medio raggio del tipo Kn-17 il cui volo sarebbe durato solo 30-40 chilometri. ''La Corea del nord ha mancato di rispetto agli auspici della Cina e al suo altamente rispettato presidente lanciando oggi, anche se senza successo, un missile. Male!'': ha twittato Donald Trump subito dopo essere stato informato. Secondo alcuni media, che citano fonti della Casa Bianca, l'amministrazione Trump potrebbe comunque accelerare l'ipotesi di nuove sanzioni o decidere ulteriori esercitazioni navali o l'invio di aerei o navi come prova di forza.

01:14Spara ai Cc e si barrica in casa, poi anziano si arrende

(ANSA) - RAVENNA, 29 APR - Si è arreso l'uomo di 86 anni che nella serata di venerdì si era barricato con un fucile nella sua villetta a Bagnacavallo, nel ravennate, dopo avere sparato alcuni colpi contro i carabinieri che si erano recati all'abitazione per rintracciare la sua badante e che sono rimasti illesi. L'epilogo è giunto grazie all'intervento di un negoziatore del comando provinciale dell'Arma, che ha suggerito come comportarsi ad un parente che poi 'traduceva' in dialetto romagnolo all'anziano, in questo modo rassicurandolo. L'86enne a quel punto si è convinto a uscire e ad arrendersi ai militari. Sono ancora al vaglio le ragioni del suo gesto.

00:36Afghanistan: Pentagono, forse ucciso capo Isis locale

(ANSA) - WASHINGTON, 28 APR - Il Pentagono ritiene che Abdul Hasib, considerato il capo dell'Isis nel Paese, possa essere stato ucciso durante una operazione in Afghanistan nel quale sono morti anche due militari americani, probabilmente vittime di 'fuoco amico'. Insieme ad Hasib sarebbero stati uccisi "diversi alti responsabili dell'Isis e di Khorassan, la sua filiale locale'' e "sino a 35 militanti", secondo fonti del Pentagono.