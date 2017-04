Ultima ora

10:55Brexit: Tusk, rimanere uniti per concludere i negoziati

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - "Dobbiamo restare uniti come Ue a 27, solo così saremo in grado di concludere i negoziati, e la nostra unità è anche nell'interesse della Gran Bretagna". E' il messaggio lanciato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al suo arrivo al vertice Ue, dicendosi "fiducioso che non cambierà" il "sostegno" attuale che al momento c'è a questo approccio da parte dei 27 e delle altre istituzioni Ue. Tusk ha quindi ribadito che l'approccio è quello di chiudere prima con il passato per poi definire il futuro: "non c'è dubbio che tutti vogliamo una futura relazione stretta e forte con la Gran Bretagna, ma prima dobbiamo sistemare il nostro passato, questo è l'unico modo per procedere". Il presidente Ue ha ricordato anche che "la prima priorità per l'Ue e la Gran Bretagna" è garantire i diritti ai cittadini "da entrambe le parti".(ANSA)

10:52Francia: En Marche!, ‘Front National espella Le Pen padre’

(ANSA) - PARIGI, 29 APR - "En Marche! esige che Jean-Marie Le Pen sia sollevato dalle sue funzioni in seno al Front National" per le "frasi ignobili" pronunciate dopo l'omaggio a Xavier Jugelé, il poliziotto ucciso il 20 aprile da un terrorista a Parigi. Il movimento del candidato Emmanuel Macron si scaglia contro le frasi-shock di Le Pen senior, che ieri ha affermato che la cerimonia in memoria di Jugelé "rendeva omaggio più all'omosessuale che al poliziotto". "Se Marine Le Pen ha detto di essersi 'emozionata' per il discorso del compagno di Xavier Jugelé - continua En Marche! - non ha ancora, 24 ore dopo, condannato in modo fermo le frasi del padre, che è ancora presidente onorario del Front National e membro di diritto del comitato centrale del partito. Chiedo alla candidata del FN di condannare pubblicamente le affermazioni del padre e di mettere immediatamente fine alle funzioni ancora occupate da Jean-Marie Le Pen in seno al Front National".

10:20Scuola:a Milano d’ora in poi senza sale le mense degli asili

(ANSA) - MILANO, 29 APR - I bambini degli asili di Milano devono adeguarsi, per quanto possano trovare la pasta insipida: d'ora in poi le mense forniranno solo piatti senza sale. E' la conseguenza di una direttiva dell'Ats, che è stata pienamente accolta da Milano Ristorazione, la società partecipata del Comune che gestisce le mense in questione. In base alla direttiva è stato eliminato il "sale aggiunto" in modo tale da "abituare al gusto naturale degli alimenti e ridurre la propensione verso cibi troppo salati". Secondo i nutrizionisti, il sale fa male alla salute, e se i bambini si abituano a non assumerlo ne beneficeranno in salute. Ecco allora che dalle mense degli asili arrivano per loro paste e risotti perfettamente insipidi (anche l'acqua della bollitura non viene salata). I genitori dei bambini, accogliendo le perplessità dei figli, hanno espresso la loro contrarietà.

10:19Tennis: Atp Budapest, Lorenzi si gioca la finale

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Paolo Lorenzi oggi in campo nelle semifinali del torneo di Budapest (Atp 250 con montepremi di 482.060 euro, campi in terra rossa), in Ungheria. Il 35enne azzurro, numero 38 del mondo e sesto favorito del seeding, sfida il 23enne francese Lucas Pouille, numero 14 e primo favorito del seeding, con quest'ultimo avanti per 2-0 nei precedenti (l'ultimo giusto la scorsa settimana a Montecarlo). Lorenzi ieri ha superato il russo Andrey Kuznetsov con un doppio 6-4; Pouille si è sbarazzato dello slovacco Martin Klizan (6-4, 6-3). Tornando ad oggi, nell'altro match di semifinale saranno di fronte due qualificati: il serbo Laslo Djere, numero 184, che ha eliminato lo spagnolo Fernando Verdasco, e il britannico Aljaz Bedene, numero 68, che ha estromesso il croato Ivo Karlovic.

10:17Cellulari non sicuri, 5.000 dispositivi sequestrati a Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Circa cinquemila dispositivi elettronici contraffatti e non sicuri, tra cui telefoni cellulari, che venivano messi in vendita on-line attraverso le più popolari piattaforme di e-commerce, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un'attività commerciale di Ischia (Napoli). Due persone sono state denunciate. Nell'attività commerciale i finanzieri hanno trovato una postazione informatica e numerosi pacchi postali pronti per la spedizione ai clienti. Trovati e sequestrati touch-screen, back cover, batterie e cavi lightning usb delle più note marche di telefonia e di informatica e dispositivi elettronici risultati non rispondenti alle regole e agli standard di sicurezza nazionali ed europei. (ANSA).

10:02Calcio: Allegri, ci fa bene non sentirci invulnerabili

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Con il pari di Bergamo la Juventus rallenta il passo scudetto, ma Allegri vede il lato positivo, a quattro giorni dalla semifinale di Champions con il Monaco: "Non sentirci invulnerabili - commenta via social il tecnico bianconero - ci darà la spinta per migliorarci in vista di mercoledì, dove dobbiamo tornare la Juve concentrata per 95 minuti". Per Dybala il 2-2 con l'Atalanta è soprattutto un altro passo verso il Tricolore: "Avanziamo verso il nostro obiettivo - scrive il trequartista argentino - Ora c'è una semifinale da vincere". Mentre Bonucci non risparmia le critiche: "Partita a due facce - osserva il difensore bianconero - Primo tempo non da Juve. Peccato non aver portato a casa la vittoria. Ora testa, cuore e gambe verso la partita di mercoledì".

08:59Scoperta cellula neonazista a Spezia, tre misure restrittive

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 APR - Sgominata una cellula neonazista alla Spezia. I carabinieri hanno compiuto sei perquisizioni. Nei confronti di tre indagati è stato disposto l'obbligo di l'obbligo di dimora nel comune di residenza con il divieto di allontanamento dall'abitazione nelle ore notturne. Secondo i carabinieri, il gruppo pensava a ronde 'punitive' nei confronti di cittadini extracomunitari, e ha compiuto azioni incendiarie. Il gruppo aveva anche una base: una roulotte parcheggiata in una zona boschiva di Follo (La Spezia), dove i carabinieri hanno trovato istruzioni per fabbricare ordigni rudimentali, realizzabili con componenti di uso comune normalmente in vendita. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata all'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e nazionali e a vario titolo di danneggiamento aggravato con incendio. L'indagine denominata Aurora è scattata nel maggio scorso dopo che era stata imbrattata con simboli nazisti la sede del Pd di Ceparana. (ANSA).