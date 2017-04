Ultima ora

13:00Brexit: Mogherini, non influenzerà nostro lavoro globale

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - "La Brexit non influenzerà il nostro lavoro globale", dove l'Ue è "primo donatore umanitario" e ha un ruolo "molto forte" nella sicurezza e nella difesa. Lo ha affermato l'Alto rappresentante Federica Mogherini al suo arrivo al vertice Ue sulla Brexit, ricordando che il contributo di Londra alle missioni Ue nel mondo è "solo del 3,5%, quindi l'impatto non sarà così rilevante". Mogherini ha quindi sottolineato che "discuteremo solo in una seconda fase delle nostre relazioni future", incluse quelle su politica estera, difesa e sicurezza.(ANSA)

12:58Brexit: Barnier, siamo pronti, unità Ue non è contro Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - "Noi siamo pronti, la mia squadra è pronta, e questa unità" dell'Ue nell'affrontare la Brexit "non è diretta contro la Gran Bretagna ma dimostra che stiamo insieme perché abbiamo delle ragioni per stare insieme". Lo ha dichiarato il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier al suo arrivo al vertice Ue che dovrà delineare il mandato negoziale dell'Ue per definire l'uscita della Gran Bretagna. (ANSA).

12:57Brexit: Gentiloni, priorità a diritti italiani in Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - Quello della Ue col Regno Unito "sappiamo che non sarà un negoziato facile e che dobbiamo avere un atteggiamento non di ostilità. E sappiamo, almeno da parte italiana, due cose molto precise. La prima è che non si può immaginare di scegliere dal mercato unico le cose piacciono e rifiutare quelle che non piacciono. La seconda è che noi daremo la priorità assoluta alla difesa dei diritti acquisti dei circa 500mila cittadini italiani che risiedono nel Regno Unito. Senza un accordo su questo non possono esserci accordi seri". Lo dice il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, all'arrivo al vertice straordinario sulla Brexit. (ANSA).

12:54Killer ricercato: pakistano racconta, ‘voleva rubarmi bici’

(ANSA) - FERRARA, 29 APR - Un pakistano ha raccontato agli inquirenti che nella prima mattinata di mercoledì, mentre percorreva in bici una strada tra Marmorta e Consandolo, una zona ricca di boscaglia che rientra nell'area delle ricerche di Norbert Feher alias Igor Vaclavic, si è visto venire incontro un uomo malconcio, con il visto in parte gonfio, macchie di sangue vecchio sui vestiti trasandati, con una mano dietro la schiena. Lo sconosciuto voleva forse rubare la bici allo straniero, che però è riuscito a fuggire pedalando in tutta fretta e a dare poi l'allarme. Lo riporta La Nuova Ferrara. Lo straniero è stato ascoltato a lungo, con l'aiuto di un interprete, dai carabinieri del Ros e vi sono state anche attività di riconoscimento fotografico della persona su cui vi sono dubbi. Norbert-Igor, braccato da settimane, potrebbe trovarsi ancora - solo e stremato - nella zona tra il Bolognese e il Ferrarese dove sono stati uccisi il barista Davide Fabbri e la guardia ecologica volontaria Valerio Verri. (ANSA).

12:52F1: Russia, le Ferrari dominano ultime libere, poi Mercedes

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Nel segno della Ferrari anche le terze prove libere in vista del Gran Premio di Russia di Formula 1 in programma domani a Sochi. Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo anche oggi fermando il cronometro a 1'34"001, seguito dal compagno di squadra Kimi Raikkonen a 337 millesimi. Terzo tempo per la Mercedes dell'altro finlandese Valtteri Bottas a 363 millesimi; quarto Lewis Hamilton a 541 millesimi. Mentre il quinto tempo è di Max Verstappen su Red Bull, a 1,451 secondi da Vettel. (ANSA).

12:39Francia: Hollande,’il 7 maggio è una scelta sull’Ue’

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - "I francesi hanno tutto da guadagnare a restare in Europa, è vero che in questo senso il voto del 7 maggio è una scelta sull'Ue". Lo ha detto il presidente francese François Hollande al suo arrivo al vertice Ue sulla Brexit. Tra i due candidati al ballottaggio per le presidenziali, Marine Le Pen propone un referendum sull'appartenenza all'Ue dopo un negoziato con i partner europei per "restituire alla Francia la sua sovranità nazionale".

12:29Brexit: Bettel, indispensabile accordo su diritti cittadini

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - "E' nell'interesse di tutti", Ue e Gran Bretagna, "trovare una soluzione" sui diritti dei cittadini che saranno toccati dalla Brexit, anche per "i funzionari" britannici "che lavorano" nelle istituzioni Ue, "per esempio chi pagherà le loro pensioni?". Lo ha detto al suo arrivo al vertice Ue il premier lussemburghese Xavier Bettel.