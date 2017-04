Ultima ora

14:47Calcio: Inzaghi vogliamo aiutare Juve a vincere scudetto

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Sicuramente battere la Roma e aiutare così la Juve a vincere lo scudetto sarebbe una motivazione in più perché ci garantirebbe la possibilità di giocare un'altra finale, quella di Supercoppa". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby contro la Roma in programma alle 12:30. La quarta stracittadina tra le due squadre dopo il doppio confronto in Coppa Italia: "La Roma è sicuramente favorita, perché è fresca da una bruciante eliminazione in Coppa Italia, ha un ottimo allenatore che stimo moltissimo e sappiamo che dovremo fare una grande impresa. Conosco i miei ragazzi e so che hanno nelle corde determinate partite. Se sarà una rivincita? No, la Coppa Italia è un capitolo chiuso", conclude Inzaghi che al termine della conferenza stampa ha presentato la maglia con lo sponsor Seleco con cui scenderanno in campo i biancocelesti domani.

14:45Terremoto: a Norcia ha riaperto primo albergo dopo scosse

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 APR - A Norcia ha riaperto Palazzo Seneca, il primo albergo che torna ad ospitare turisti nel centro storico della città dopo il terremoto del 30 ottobre scorso. L'edificio, risalente al 1500, è stato oggetto di un lungo restauro e adeguamento sismico nel corso degli anni e questo ha consentito alla struttura di resistere all'ultimo terremoto. Palazzo Seneca è stato il primo albergo di Norcia e uno dei primi dell'Umbria già dai primi del Novecento. "Ripartiamo da questa struttura per dare un segnale di fiducia all'economia del territorio", dice Carlo Bianconi, che assieme ai figli Vincenzo e Federico, è il proprietario della struttura. Prima del sisma la catena del gruppo a Norcia contava 130 dipendenti, adesso ne ha riassorbiti 60. Tra loro, anche lo chef stellato Valentino Palmisano. Il cuoco ha lasciato il Giappone per raccogliere la sfida della famiglia Bianconi di continuare a investire sul territorio nursino. (ANSA).

14:42Francia: padre terrorista Champs-Elysées arrestato

(ANSA) - PARIGI, 29 APR - Il padre di Karim Cheurfi, il terrorista che ha ucciso un poliziotto il 20 aprile sugli Champs-Elysees prima di essere abbattuto dai colleghi della vittima, è stato arrestato ieri sera per aver minacciato dei poliziotti in banlieue di Parigi. Secondo la radio RTL, l'uomo - che sarebbe stato furioso contro il comune di Noisy-le-Grand che non gli ha dato il permesso per seppellire il figlio nel cimitero locale - si è presentato al commissariato ed ha gridato minacce contro i poliziotti presenti.

14:40Truffe online con 17 carte postepay, un arresto in Puglia

(ANSA) - SAN VITO DEI NORMANNI (BRINDISI), 29 APR - Ben 62 truffe online in mezza Italia per più di 14 mila euro, con 17 carte postepay intestate a persone estranee ai fatti, vittime a loro volta di un presunto furto d'identità: è il giro scoperto dai carabinieri di San Vito dei Normanni che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Cosimo Salvatore Maiorano, 30enne di Ostuni (Brindisi). L'uomo avrebbe posto in vendita a prezzi allettanti, su siti internet specializzati nell'e-commerce, smartphone e prodotti tecnologici. Gli acquirenti, una volta versata la somma prevista su carta postepay, non avrebbero però mai ricevuto nulla. Dalle indagini, coordinate dal pm Francesco Carluccio, è emerso che il 30enne, dopo essersi registrato sotto falso nome sul sito di Poste italiane, aveva attivato online 17 carte postepay intestate a un uomo e una donna ignari di tutto. A tradire il reale utilizzatore delle carte sarebbe stato il numero di telefono fornito al postino per ricevere le spedizioni.

14:39Calcio: Sarri, non credo a un’Inter in crisi

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - "Dobbiamo credere di poterle vincerle tutte, poi non succede, ma la nostra convinzione deve essere questa. Questo può anche non bastare per arrivare secondi, ma non deve condizionarci". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter. Il tecnico non si fida della crisi dei nerazzurri: "Mi aspetto una reazione forte dall'Inter che può tornare ai livelli delle undici partite precedenti, prima delle ultime cinque. Andare a San Siro contro di loro non può essere considerato semplice".

14:38++ Francia: Macron, Le Pen-Dupont-Aignan è ‘una combine’ ++

(ANSA) - PARIGI, 29 APR - In viaggio verso la Vienne, nel sud-est della Francia, per una visita dedicata agli agricoltori, il candidato centrista alle presidenziali francesi Emmanuel Macron ha definito l'alleanza a destra fra Nicolas Dupont-Aignan e Marine Le Pen "una combine di apparato, destinata a risolvere i problemi di credibilità di Le Pen e quelli di finanziamento di Dupont-Aignan".

14:36++ Brexit: Juncker, anche per me Londra si fa illusioni ++

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - "Anche io ho la stessa impressione". Così Jean-Claude Juncker, all'arrivo nella sede del vertice europeo straordinario sulle linee guida per il negoziato sulla Brexit, ha risposto a chi chiedeva se condivide le parole della cancelliera Angela Merkel secondo cui c'è "la sensazione che qualcuno in Gran Bretagna si faccia delle illusioni, e deve essere detto chiaramente che questo è tempo sprecato". (ANSA).