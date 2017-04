Ultima ora

16:32Calcio: Spalletti, pronti a gustarci il derby

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Il derby dà grandi emozioni, è una cosa bella da giocare e vivere. È una cosa bellissima, da gustarsi e faremo così anche questa volta". Luciano Spalletti non vede l'ora di giocarsi la stracittadina con la Lazio, anche se l'orario del calcio d'inizio (12:30) non lo soddisfa particolarmente. "Sono d'accordo con Inzaghi, il derby meriterebbe la notturna, anche perché a mezzogiorno il livello dello spettacolo potrebbe calare a seconda della temperatura che ci sarà - spiega il tecnico della Roma -. Comunque giocare a questo orario non ci coglierà di sorpresa, non ci darà nessun disturbo. L'ultimo derby di Totti? "Non lo so perché non chiesto niente né alla società né a lui. Spero di no, se quello che vuole è continuare a giocare. Però poi considerando il suo passato e chi è Francesco, anche se facesse altro, anche se andasse a lavorare in un'altra realtà, sarà sempre emotivamente coinvolto nel derby di Roma. Parteciperà da qualsiasi ruolo e in qualsiasi luogo del mondo".

16:21Assessore veneto chiede espulsione Imam dopo intervista Tv

(ANSA) - VICENZA, 29 APR - L'assessore veneto Elena Donazzan (Fi) ha detto di auspicare l'espulsione di un imam, Nuhi Krasniqi, a capo dell'associazione islamica 'La Sunna' di Bassano del Grappa, che in un'intervista televisiva su La7 aveva "difeso i dogmi della legge islamica che, per la donna in particolare, 'prevede la sottomissione a Dio e al profeta'". "Se all'imam - dice Donazzan - non piace l'idea che una donna a Bassano, in Europa, in Occidente possa girare per le strade della sua città senza velo, può fare le valigie e tornarsene da dove è venuto. Non sentiremo di certo la sua mancanza, qui non è persona gradita e anzi mi auguro che venga espulsa dall'Italia".

16:12Calcio: Spalletti, fondamentale arrivare secondi

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Lo scudetto? Ci siamo fatti un bel mazzo finora e non lasceremo niente d'intentato proprio per la fatica fatta. Poi ovvio vanno valutati i punti di differenza, però c'è ancora margine per recuperare e proveremo a farlo vedendo di volta in volta a che distanza siamo". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia del derby. "Diventa fondamentale arrivare secondi, sarebbe tanta roba. La Juve ha fatto vedere di essere per certi versi imprendibile. E arrivare dietro a chi lotta per la Champions vorrebbe dire aver fatto un grandissimo risultato. Noi abbiamo in mano la chiave del secondo posto e non dobbiamo scambiarla con niente. Ora si arriva in fondo perché quella è la chiave giusta per aprire la porta del Paradiso. Pensiamo quindi a tenercela stretta. Diventa fondamentale arrivare secondi. La Roma non ha mai mollato. È stata sempre lì anche nei momenti di difficoltà", ha spiegato Spalletti aggiungendo di sperare che quello di domani "non sia l'ultimo derby" di Francesco Totti.

16:10Russia, protesta contro 4/o mandato Putin

(ANSA) - MOSCA, 29 APR - Decine di moscoviti stanno consegnando lettere presso gli uffici dell'amministrazione presidenziale nelle quali chiedono al presidente Vladimir Putin di non correre per un quarto mandato. La protesta - al grido di 'siamo stufi!' - è stata organizzata da Open Russia, il movimento fondato da Mikhail Khodorkovsky, ex oligarca e nemico giurato di Putin. Alla manifestazione, a due passi dal Cremlino, si sono presentate una manciata di persone. La polizia, presente in quantità massiccia e in assetto anti-sommossa ha ripetuto coi megafoni che la manifestazione non era autorizzata e di lasciar libero il passaggio. Intanto a San Pietroburgo la polizia ha effettuato diversi fermi nel corso di una manifestazione non autorizzata organizzata da Open Russia. Secondo il movimento i fermi sono stati una cinquantina. Una quindicina di fermi vengono segnalati inoltre anche a Kemerovo, centro minerario della Siberia occidentale.

16:07Calcio: Pioli, siamo tutti responsabili di questo momento

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "In ritiro abbiamo lavorato bene. Siamo tutti responsabili di questo momento negativo, ma siamo una famiglia. Ci siamo concentrati sulle situazioni che ci stanno penalizzando. Ho visto la voglia e l'attenzione giusta per superare un momento delicato. Le ultime prestazioni non sono state all'altezza, dobbiamo giocare con determinazione fino al fischio finale". L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro il Napoli, racconta così i giorni di ritiro ad Appiano Gentile, deciso dopo che la squadra ha messo insieme una striscia negativa di cinque gare e 2 soli punti. La distanza in classifica tra l'Inter e la squadra di Sarri, ammette il tecnico, "è ampia". Gli azzurri "hanno avuto più continuità, lavorano insieme da più di due anni e sono stati fatti innesti mirati per soddisfare le esigenze dell'allenatore". Ma l'Inter, secondo Pioli, "non è così lontana da quei numeri".

16:06Birmania: pullman cade in un burrone, 19 morti

(ANSA) - BANGKOK, 29 APR - Almeno 19 persone sono morte e 21 sono rimaste ferite ieri in Birmania quando un pullman carico di passeggeri è precipitato in un burrone vicino al confine con la Thailandia. Lo riportano oggi i media locali. L'incidente, vicino alla città di Myawaddy nello stato Kayin, secondo alcuni sopravvissuti sarebbe avvenuto per colpa della guida spericolata del conducente. Il mezzo stava trasportando 40 persone, di cui sei sono in gravi condizioni. La "Autostrada asiatica", come è chiamata la strada lungo cui stava viaggiando il pullman, fa parte del "Corridoio economico est-ovest", un'arteria inaugurata due anni fa che congiunge la città birmana di Mawlamyine, sull'Oceano Indiano, con la città costiera vietnamita di Danang, nel centro del Paese.

16:01Calcio: Roma-Lazio, via alle bonifiche in zona Olimpico

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Bonifiche dentro e fuori lo stadio, con rimozione di cassonetti e controlli fino agli argini del Tevere: è massima attenzione per il derby di Roma di domani all'Olimpico, dove sono attesi circa 50mila spettatori. L'area dell'impianto sarà suddivisa in due per evitare contatti fra le tifoserie: i supporter giallorossi affluiranno da ponte Duca d'Aosta, ponte della Musica e piazzale Clodio; i laziali, invece, da ponte Milvio e Colli della Farnesina. Sotto la lente, poi, saranno le tifoserie straniere gemellate. In particolare, è allerta per un gruppo di ultrà della squadra austriaca Unsterblich Vienna, gemellati con i biancocelesti. Potrebbero arrivare, inoltre, tifosi da Polonia, Svizzera, Bulgaria, Slovenia, Ungheria, Germania e Inghilterra. "Le misure organizzate e condivise con le società hanno portato alla decisione di svincolare la vendita dei biglietti dalla tessera del tifoso in tribuna Tevere: altra occasione per le tifoserie di dare segnali di discontinuità con il passato", spiega la Questura.