Ultima ora

18:13Papa termina visita al Cairo, sta rientrando a Roma

(ANSA) - ROMA, 29 APR - L'aereo che riporterà a Roma il Papa è decollato dall'aeroporto del Cairo. Il volo durerà circa tre ore e mezza. Papa Francesco è stato accompagnato ai piedi della scaletta dell'aereo dal presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. Fra i due strette di mano e sorrisi. E' così terminata la visita di due giorni di Francesco al Cairo.

17:57Brexit, ‘sarà difficile mantenere unità Ue su budget’

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - "Il negoziato" con Londra inizierà dopo l'8 giugno", cioè dopo le elezioni e "sarà difficile", come "difficile sarà anche mantenere l'unità raggiunta a 27". Perché "quando tratteremo delle questioni che riguardano il bilancio, ci saranno decisioni difficili. Ci sono quelli che non vogliono pagare un soldo in più e quelli che non vogliono perdere un soldo". Così il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker al termine del summit straordinario sulla Brexit.

17:54Calcio: serie B, Spal a +8 sul Verona

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Classifica del campionato di Serie B dopo la 39/a giornata: Spal 74; Verona 66; Frosinone 65; Perugia 60; Cittadella 57; Benevento(-1), Spezia e Carpi 55; Bari, V.Entella e Salernitana 51; Novara 50; Cesena 49; Pro Vercelli 47; Avellino (-3) e Ascoli 45; Trapani 44; Brescia 42; Vicenza 41; Ternana 40; Latina (-2) 35; Pisa (-4) 34. Novara-Brescia domani; Benevento-Avellino lunedì; Verona-Vicenza lunedì; Salernitana-Frosinone lunedì. Pisa quattro punti di penalizzazione per inadempienze Covisoc; Avellino tre punti di penalizzazione per calcioscommesse; Latina due punti di penalizzazione per violazioni Covisoc; Benevento un punto di penalizzazione per violazioni Covisoc.

17:46Migranti: Di Maio, da Grasso-Boldrini non accetto lezioncine

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Il Governo ha iniziato una crociata contro il Procuratore di Catania Zuccaro e ha chiesto di farsi spalleggiare dai due Presidenti delle Camere - Boldrini e Grasso - che dovrebbero essere due cariche al di sopra delle parti e che invece hanno deciso di prendere parte alla fiera dell'ipocrisia sulle ONG. Da queste persone non accetto lezioncine sulla responsabilità delle cariche istituzionali!". Lo scrive su facebook Luigi Di Maio, che aggiunge. "Perché la politica sta attaccando Zuccaro? Forse perché sta indagando sul CARA di Mineo? Il serbatoio di voti dei partiti siciliani e non solo". "La ridicola indignazione di questi giorni la ricordo, è la stessa di due anni fa, quando attaccavamo le cooperative che facevano business sull'immigrazione. Poi hanno dovuto chiederci scusa perché avevamo ragione. Faranno lo stesso sullo scandalo ONG. Vedrete", conclude.

17:42Calcio: serie B, la Spal pareggia con lo Spezia

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Risultati della 39/a giornata del campionato di Serie B: Bari-Pisa 0-0; Cittadella-Cesena 2-3; Latina-Ascoli 0-0; Pro Vercelli-Perugia 0-1; Spezia-Spal 0-0; Ternana-Carpi 0-0; Trapani-Virtus Entella 2-0; Novara-Brescia domani h.17.30; Benevento-Avellino lunedì h.12.30; Verona-Vicenza lunedì h.15; Salernitana-Frosinone 20.30.

17:39C.destra: Brunetta, unità è un obbligo

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Il centrodestra unito è un dato di fatto: governa Veneto, Lombardia e Liguria, cioè un pezzo importante dell'Italia. E a livello nazionale ha governato dieci degli ultimi venti anni, facendolo bene". Lo ha detto Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo alla trasmissione televisiva 'La voce del mattino' di Antennatre Nordest. "Abbiamo una storia di governo insieme - ha aggiunto - e avremo un futuro insieme. Il centrodestra unito, in questo momento, è il primo rassemblement in Italia con il 32 per cento, poi c'è il Movimento 5 Stelle e infine il Pd. Quindi, l'unità del centrodestra è un obbligo, perché se noi vogliamo rappresentare il nostro mondo, nelle sue varie anime, dobbiamo stare uniti".

17:38Pd: Orlando, con “uguaglianza” ricostruire alfabeto sinistra

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Andrea Orlando ha incontrato questa mattina, alla Casa del Cinema a Villa Borghese a Roma, un gruppo di operatori culturali, attori, registi, scrittori, agenti, giornalisti, fotografi, tra i quali Pippo Del Bono, Michela Cescon, Andrea Bosca, Paola Minaccioni, Simona Marchini, Ivan Silvestrini. Lo rende noto un comunicato. Durante l'incontro, promosso da Goffredo Bettini e Gianluca Giannelli, il candidato alle primarie del Pd ha affermato "il bisogno di ricostruire un alfabeto della sinistra. E' scomparsa la parola uguaglianza. Abbiamo un abuso di parole che ripetiamo come un mantra come il merito, senza pensare che senza uguali opportunità di partenza è un imbroglio". Orlando ha poi proseguito dicendosi "fortemente angosciato dal fatto che pieghiamo tutto alla rivincita di una persona anziché' al rilancio di un progetto". Orlando ha concluso ricordando come "Il 30 aprile inizia un cammino nuovo di ricostruzione di una comunità che sta insieme intorno a dei valori".