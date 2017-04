Ultima ora

21:31Schiaffi e minacce a bimbi 3 anni, sospese 2 maestre asilo

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 29 APR - Schiaffi, calci alle gambe, tirate di capelli e minacce di morte a bambini di 3 anni, alcuni dei quali chiusi per brevi periodi anche in un'aula buia: è quanto avrebbero fatto due maestre di un asilo statale alle quali i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno notificato la misura della sospensione dall'insegnamento fino al termine dell'anno scolastico emessa dal gip di Crotone su proposta della Procura. Le due avrebbero maltrattato ripetutamente i bimbi sottoponendoli a vessazioni e prevaricazioni continue. In alcuni casi i piccoli sarebbero anche stati graffiati e strattonati ed i loro oggetti, come zaini e scarpe, gettati fuori dall'aula. Le indagini hanno preso il via dalle dichiarazioni di diversi genitori. Gli investigatori hanno installato telecamere in vari punti della scuola trovando conferma delle vessazioni subite dai piccoli che, per l'accusa, avrebbero subito una involuzione della personalità con un diffuso senso di timore e di rifiuto della scuola.(ANSA).

21:25Militanti di destra in manifestazione al Campo X a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Alcune centinaia di militanti di destra si sono presentati questo pomeriggio al Campo X del Cimitero Maggiore di Milano per commemorare i caduti della Repubblica di Salò. Il Prefetto di Milano, in pieno accordo con il sindaco, Giuseppe Sala, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile aveva vietato che all'interno del cimitero venissero organizzate manifestazioni in qualche modo celebrative del fascismo. La Questura ha riferito che la manifestazione di oggi, durata circa un'ora, non era autorizzata. Una manifestazione analoga si è svolta a Cremona: una cinquantina di persone, comprese delegazioni provenienti dalla Spagna e dalla Francia, si sono radunate al cimitero per commemorare Roberto Farinacci, esibendosi con il saluto romano. Il sindaco, in accordo con la Prefettura, aveva vietato la manifestazione.

21:24Basket: Under 20, PMS Moncalieri è campione d’Italia

(ANSA) - TORINO, 29 APR - La PMS Moncalieri supera in finale la Virtus Bologna 58-69 e si laurea Campione d'Italia Under 20 Eccellenza. Un risultato storico per la società gialloblù, che riporta il tricolore a Torino 40 anni dopo l'ultimo successo, ottenuto dall'Auxilium Agnelli nel campionato Propaganda, stagione 1976/77. Percorso netto per la squadra allenata da Vincenzo Di Meglio, che ha iniziato le finali nazionali proprio contro gli avversari ritrovati in finale. Protagonisti l'estone Treier, che ha disputato un campionato nazionale impeccabile, e gli azzurrini Caruso, Zampini, Agbogan e Di Bonaventura. Per la Virtus non è bastata l'ottima prova di Pajola: il 43-27 della seconda metà di partita in favore dei torinesi ha pesato come un macigno. Ed è valso il primo tricolore della società di Moncalieri/San Mauro.

21:21Buffon,volevo ritirarmi,Agnelli mi ha fatto ripensare

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Buffon pensava di smettere di giocare a giugno dopo essere rimasto imbattuto nei 180' con il Barcellona, ma Andrea Agnelli l'ha convinto a cambiare idea. Lo ha rivelato il portiere in un'intervista a Sky Sport. "Per la seconda volta sono venuto meno alla mia parola d'onore - ha spiegato sorridendo -: avevo detto che se non avessi preso gol con il Barcellona sarebbe stato giusto smettere a giugno. L'ho dovuto dire al presidente e lui: 'Ogni tanto nella vita si dicono cavolate, non ti preoccupare, vai avanti'".

21:07Kirghizistan: frana su villaggio, morti

(ANSA) - ROMA, 29 APR - E' di almeno 24 morti, tra cui 9 bambini sotto i 14 anni di età, il bilancio di una enorme frana che si è abbattuta questa mattina su un villaggio in Kirghizistan travolgendo alcune case. Lo hanno reso noto le autorità del posto, precisando che ad essere colpito è stato il villaggio di Aiyu, nella regione di Osh, che ospita oltre mille persone. Un'ottantina di abitanti sono state evacuati. Sul posto sono state inviate varie unità di soccorso.

20:58Di Maio a Grasso, Pd prendeva soldi business migranti

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Continuano gli attacchi. Il Presidente del Senato Grasso dice che sul caso ONG ho qualche lacuna e ho bisogno di qualche lezione. Caro Grasso, io non smetto mai di imparare nella vita, ma dal suo partito che prendeva soldi dal business degli immigrati non ho proprio nulla da apprendere. Anni e anni di magistratura eppure le è sfuggito. #lacune". Questa la replica di Luigi Di Maio al Presidente del Senato Grasso, su Facebook.

20:57Truffa al supermercato, sagrestano arrestato a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 29 APR - Un uomo di 48 anni, di origine albanese, che di professione fa il sagrestano in una popolosa parrocchia di Piacenza, è stato arrestato dai carabinieri. Insieme alla moglie, anche lei finita in manette, sono stati sorpresi a rubare in un supermercato con un'ingegnosa truffa. Tramite una app sul loro smartphone creavano dei finti codici a barre che di nascosto appiccicavano alla spesa nel carrello: il tipo di prodotto e la marca corrispondevano, ma il prezzo era molto inferiore. In questo modo si sono presentati alla cassa con nel carrello una spesa effettiva di 640 euro, ma che in questo modo avrebbero pagato solo poche decine di euro. Il personale dell'Esselunga di Piacenza se ne è però accorto e ha chiamato il 112. (ANSA).