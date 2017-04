Ultima ora

13:37Primarie Pd: Renzi al voto, ‘E’ festa della democrazia’

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi ha votato stamani per le primarie al seggio allestito al circolo ricreativo e culturale di Pontassieve, la cittadina in cui vive in provincia di Firenze, accompagnato dalla moglie Agnese e dalla figlia minore. Quasi 25 minuti di fila per Renzi prima di poter votare. "Anche a Roma l'affluenza, per quello che mi dicono, è alta, ma lì - ha osservato Renzi - c'e anche il derby". "E' un segnale molto bello - ha aggiunto Renzi riferendosi all'affluenza alle primarie - speriamo le facciano le facciano anche gli altri partiti". "E' davvero una grande giornata, una grande festa per la democrazia", ha aggiunto, osservando che "c'è la gioia per il Pd per aver dato questa straordinaria opportunità di decidere, e non lasciarla agli addetti ai lavori".

13:33Kosovo: Haradinaj, Serbia richiama ambasciatore in Francia

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 APR - La Serbia ha richiamato in patria per consultazioni l'ambasciatore a Parigi Rajko Ristic e ha congelato per tre mesi i rapporti politici ed economici con la Francia in segno di protesta per la mancata estradizione in Serbia da parte della giustizia francese di Ramush Haradinaj, ex premier kosovaro ed ex leader dell'Uck accusato da Belgrado di crimini di guerra durante il conflitto armato in Kosovo di fine anni novanta. Parlando alla tv privata Pink, il ministro degli esteri Ivica Dacic ha detto oggi che per novanta giorni ministri e politici serbi come pure e rappresentanti di aziende serbe si asterranno dal partecipare a incontri riunioni o iniziative in Francia. Belgrado aveva reagito con estrema durezza subito dopo il no giovedì scorso dei giudici di Colmar all'estradizione di Haradinae, arrestato in territorio francese il 4 gennaio su un ordine di cattura emesso dalla Serbia nel 2004. Giovedì stesso all'ambasciatore francese a Belgrado Christine Moro era stata consegnata una nota di protesta.

13:24Schianto a Milano, uomo muore, investitore fugge a piedi

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Un automobilista di 55 anni è stato lasciato agonizzante nella sua auto da Milano dopo essere stato investito frontalmente da un'altra auto, un suv nero, condotta da un automobilista che è poi fuggito a piedi. L'uomo intrappolato nell'auto è poi morto poco dopo essere giunto in ospedale. L'incidente è avvenuto all'alba in viale Monza. L'uomo è rimasto intrappolato a bordo della sua vettura e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dall'abitacolo. I vigili stanno visionando le immagini delle telecamere della zona per cercare di individuare il pirata della strada, che è fuggito a piedi.

13:16Polonia: Tusk in uniforme nazista su Fb, sospeso console

(ANSA) - VARSAVIA, 30 APR - Il ministero degli Esteri polacco ha sospeso un suo console onorario negli Stati Uniti perché accusato di aver postato sui social media un fotomontaggio del presidente del Consiglio Ue Donald Tusk con una divisa delle Ss. Maria Szonert-Binienda, che era stata recentemente nominata console onorario in Ohio, si è difesa sostenendo che il suo profilo su Facebook è stato hackerato. In ogni caso, ogni altra decisione sul suo incarico sarà presa dopo il rientro a Varsavia del ministro degli Esteri Witold Waszczykowski. Il partito conservatore al potere in Polonia ed il suo leader, Jaroslaw Kaczynski, sono da tempo in rotta con Tusk, perché non difenderebbe abbastanza gli interessi nazionali a Bruxelles. Uno dei nonni del presidente del Consiglio Ue aveva servito per un breve periodo nelle forze armate naziste durante la Seconda Guerra Mondiale, e questa circostanza è stata usata contro Tusk dai suoi oppositori.

13:09Calcio: Roma, Baldissoni “programmazione procede”

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Vincere oggi significa conquistare tre punti che serviranno per mantenere il secondo posto e impensierire un pochino la Juve". Così il dg della Roma, Mauro Baldissoni, sull'importanza del derby contro la Lazio. Il dirigente si è soffermato anche sul futuro di Totti e Spalletti, entrambi in scadenza: "Francesco ha un contratto da calciatore che scade a giugno ma poi ha pronto un contratto di altri sei anni. Per il momento non lo vediamo in campo, ma sarà con noi per vivere molti altri derby. Il mister ha deciso di aspettare la fine del campionato per fare le valutazioni definitive, perché ora è concentrato a fare più punti possibili da qui alla fine. La società è da parecchio che ha iniziato a lavorare per il futuro che sarà programmato con o senza Spalletti" sottolinea quindi Baldissoni.

13:01Pd: a Norcia per le primarie si vota in un container

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 APR - Anche la vita politica non si ferma nella Norcia del dopo sisma. Il seggio per votare alle primarie del Partito democratico è stato infatti allestito in un container che è stato posizionato nel parcheggio di un hotel, in via XX Settembre, al di fuori delle mura cittadine e della cosiddetta 'zona rossa' (ultimamente ridimensionata rispetto a quella delimitata dopo la grande scossa del 30 ottobre scorso). Già poco dopo l'apertura del seggio alcuni cittadini si sono recati a votare.

13:00Pd: Emiliano al seggio senza carrozzina,’è di buon auspicio’

(ANSA) - BARI, 30 APR - Per la prima volta senza carrozzina dopo l'operazione al tendine di Achille, il governatore pugliese Michele Emiliano, candidato alla segreteria Pd, ha votato stamattina a Bari per le primarie del suo partito. "Questo è il primo giorno nel quale faccio a meno della carrozzella - ha detto ai cronisti - quindi è di buon auspicio". Al seggio c'erano molti elettori in coda ed Emiliano ha commentato che "c'è un grande entusiasmo, soprattutto a Bari e in Puglia: sono commosso da questa reazione democratica", ha rilevato il governatore aggiungendo che "i pugliesi hanno capito che quando si fanno le cose per bene, anche nel resto d'Italia ti viene riconosciuto". Emiliano ha poi ringraziato "tutti coloro che in queste ore stanno lavorando ai seggi dando vita alla più straordinaria festa della democrazia che si possa immaginare in Italia: nessuno in Italia è in grado, come il Pd - ha sottolineato - di organizzare elezioni primarie di questa dimensione, e questo mi riempie di orgoglio".