18:34Trump, ho fatto lavori più duri ma vi dirò tra 8 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 30 APR - Fare il presidente "è un lavoro duro ma ho fatto un sacco di lavori duri, ho fatto cose che erano più dure, anche se ve lo saprò dire meglio alla fine degli 8 anni. Forse 8 anni. Spero 8 anni": così Donald Trump in un'intervista alla Cbs in occasione dei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. In ogni caso, ha precisato, essere il presidente è "qualcosa che amo veramente, e penso di aver fatto un buonissimo lavoro finora". In una intervista a Reuters aveva detto che pensava fosse "più facile" fare il presidente.

18:33Tennis: altra ‘Decima’ per Nadal, che trionfa a Barcellona

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Un'altra 'Decima' per Rafa Nadal che dopo essersi portato a casa il decimo titolo a Montecarlo la scorsa settimana, fa altrettanto a Barcellona dove mette in bacheca la decima coppa. Il mancino spagnolo, numero 5 Atp e terzo favorito del seeding, sulla terra rossa della città catalana ha sconfitto in due set (6-4 6-1), in un'ora e mezzo di gioco, l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 Atp, che ieri in semifinale aveva eliminato lo scozzese Andy Murray, numero uno del mondo.

18:30Usa: tornado seminano morte e devastazione in Texas

(ANSA) - CANTON (TEXAS), 30 APR - Violenti temporali accompagnati da tornado hanno spazzato la notte scorsa diverse cittadine nella parte orientale del Texas, lasciando una lunga traccia di devastazioni con alberi sradicati, automobili rovesciate e abitazioni pesantemente danneggiate. Secondo le autorità locali, ci sono inoltre almeno cinque morti e decine di feriti. Il bilancio dei danni, disseminati su un area a circa 80 chilometri ad est di Dallas, non è ancora definitivo. Video trasmessi dalle emittenti televisive locali mostrano alberi sradicati, oltre ad automobili rovesciate lungo le strade rurali e ad almeno due case rase al suolo. I tornado hanno sollevato dei pickup di un rivenditore di auto e li hanno scagliati contro l'edificio. Almeno 56 persone sono state medicate in ospedale e due sono in condizioni critiche. Secondo il National Weather Service, sono almeno tre i tornado che hanno imperversato nella zona ieri sera.

18:18Carburanti, l’Iran ‘è autosufficiente’

(ANSA) - TEHERAN, 30 APR - Grazie alla nuova raffineria inaugurata oggi nei pressi di Bandar Abbas, "l'Iran raggiungerà l'autosufficienza nella produzione di carburanti e creerà migliaia di nuovi posti di lavoro per i giovani". Lo ha detto il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, che oggi ha inaugurato la prima fase della raffineria 'Persian Gulf Setareh'. Pur essendo tra i principali produttori mondiali di petrolio, infatti, l'Iran ha finora avuto bisogno di raffinare parte del prodotto all'estero per mancanza di impianti sufficienti sul suo territorio. La nuova raffineria avrà la capacità di 120.000 barili di condensati di gas al giorno e produrrà 12 milioni di litri di benzina Euro IV, 4,5 milioni di litri di gas Euro IV, un milione di litri di gasolio Euro IV e di 1,3 milioni di litri di Gpl al giorno. Allo stadio di piena operatività, la raffineria produrrà 36 milioni di litri di benzina, portando la produzione totale di benzina iraniana a 100 milioni di litri al giorno.

18:11Salvini,c’è dossier su ong,premier lo renda pubblico

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "A me risulta che ci sia un dossier dei servizi segreti italiani che certificano i contatti tra trafficanti, malavita, scafisti e alcune associazioni. Se esiste questo dossier, ed è in mano al presidente del Consiglio Gentiloni e il premier lo tiene nel cassetto, sarebbe una cosa gravissima. Se esiste lo renda pubblico a tutti gli italiani e lo dia al Procuratore capo di Catania". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a "In mezz'ora", su Raitre.

18:07Calcio: Montella “siamo ancora in corsa per l’Europa”

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Torniamo a casa con un punto in più ma con un po' di rammarico perché volevamo vincere. Per l'Europa non dobbiamo temere nessuno, ma guardare solo noi stessi. E poi adesso avremo due match facili contro Roma e Atalanta...". Il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, cerca di sdrammatizzare dopo l'1-1 di Crotone. "Abbiamo sofferto il primo quarto d'ora poi a livello agonistico abbiamo giocato alla pari con gli avversari e ci siamo calati nella partita. Il Crotone ha speso tantissimo nel primo tempo, poi era normale che classe nella ripresa e infatti abbiamo meritato il pareggio. Gigio ha fatto una grande parata sull'1-1 ma io sul piano dello spirito e della volontà non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Penso che abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, a livello tecnico potevamo fare meglio".

18:06Muntari lascia campo, Zeman “Ha sentito buu razzisti”

(ANSA) - CAGLIARI, 30 APR - Diverbio con i tifosi del Cagliari mentre va a raccogliere un pallone. E Muntari lascia il campo prima della fine della partita. È successo al Sant'Elia durante Cagliari-Pescara. Che cosa sia accaduto ancora è poco chiaro. L'ex Milan ha protestato a lungo con l'arbitro e con il quarto uomo. Ma, dopo l'ammonizione, ha lasciato il campo in segno di polemica. La spiegazione nel dopo gara l'ha data Zeman: "Muntari ha sentito cori razzisti e ha chiesto di intervenire. Facciamo tante chiacchiere e poi ci si passa sopra".