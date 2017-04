Ultima ora

20:16Calcio: Novara-Brescia 2-3

(ANSA) - NOVARA, 30 APR - Terza sconfitta consecutiva per il Novara, superato in casa 3-2 dal Brescia che esce così dalla zona Play-out. E' Coly, difensore ospite, l'eroe di giornata, per la sua doppietta e, soprattutto, per il gol del 3-2 un attimo dopo che il Novara si era portato sul 2-2. Nel primo tempo la partita è stata molto equilibrata, con il Brescia avanti con un colpo di testa di Ferrante e il Novara a pareggiare con una identica azione conclusa da Galabinov. Nella ripresa i lombardi hanno accentuato la loro pressione e trovato il gol, sempre di testa, con Coly. Al 33' Chiosa ha riportato di testa il Novara sul 2-2 ma un minuto dopo ecco il definitivo 3-2 di Coly, con un gran destro a giro. All'ultimo istante Adorjan ha avuto la palla del 3-3, ma ha tirato letteralmente in faccia al portiere ospite Minelli.

20:15Auto: il Reventino incorona Scola su Osella

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Domenico Scola su Osella FA 30 Zytek, la prototipo monoposto di gruppo E2SS con gomme Avon, con il miglior tempo di 2'51"10 ottenuto in grande rimonta in gara 2, ha vinto la 19/a Cronoscalata del Reventino, la competizione calabrese organizzata da Racing Team Lamezia e Lamezia Motorsport con il patrocinio dell'AC Catanzaro, che sul bagnato ha inaugurato il calendario del Campionato Italiano Velocità Montagna 2017. La pioggia è arrivata sul finire della prima salita di gara e da quel momento ha accompagnato ed allungato tutto lo svolgimento della corsa. Sul podio di una gara imprevedibile sono saliti il sardo di CST Sport Omar Magliona su Norma M20 Fc Zytek, biposto di gruppo E2SC, dotata di gomme Pirelli e Christian Merli, vincitore di gara 2 sulla ufficiale monoposto prototipo Osella FA 30 EVO Fortech equipaggiata con pneumatici Avon, ma sul trentino di Vimotorport ha pesato una penalità di 10 secondi per via di un ritardo allo start di gara 1.

20:06Lasciato agonizzante in auto dopo incidente,arrestato pirata

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Un automobilista di 55 anni è stato lasciato agonizzante nella sua auto a Milano dopo essere stato investito frontalmente da un'altra auto, un suv nero, condotta da un automobilista che è poi fuggito a piedi. L'uomo intrappolato nell'auto è poi morto poco dopo essere giunto in ospedale. L'incidente è avvenuto all'alba in viale Monza. L'uomo è rimasto intrappolato a bordo della sua vettura e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dall'abitacolo. In serata è stato arrestato un uomo, un italiano, con l'accusa di omicidio stradale.

20:06Calcio: forfait di Miranda, difensore Inter out col Napoli

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Joao Miranda dà forfait. Il difensore dell'Inter non sarà a disposizione per la sfida contro il Napoli di stasera per un risentimento muscolare al retto anteriore della gamba destra. L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, dovrebbe quindi sostituirlo con Murillo, che andrà a formare la coppia di centrali con Medel.

20:02Champions: inglese Atkinson arbitra derby Real-Atletico

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Sarà l'inglese Martin Atkinson a dirigere la semifinale di andata di Champions tra Real Madrid e Atletico Madrid, in programma il 2 maggio al Bernabeu. Lo ha stabilito l'Uefa.

19:59Calcio: vincono Chelsea e Tottenham, prosegue duello Premier

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Continua il duello ravvicinato in Premier fra il Chelsea capolista e il Tottenham, che insegue in classifica a 4 punti (81 punti contro 77). Entrambe le pretendenti al titolo oggi, nella 35/a giornata, hanno vinto: i 'Blues' sono passati a Liverpool, contro l'Everton, per 3-0; gli 'Spurs' si sono imposti in casa in uno dei tanti derby londinesi per 2-0 sull'Arsenal. Per la squadra di Pochettino hanno risolto il match le reti firmate nel secondo tempo da Alli al 10' e da Kane, su calcio di rigore, al 13'. Tris del Chelsea sul campo dell'Everton, maturato sempre nel secondo tempo: ha aperto le marcature Pedro all'11', ha raddoppiato il centrale difensivo Cahill al 34' e ha chiuso i conti Willian al 41', su assist di Fabregas. Il Tottenham tornerà in campo venerdì 5 maggio, alle 21, per affrontare l'ennesimo derby di Londra, sul campo del West Ham; il Chelsea sarà chiamato a replicare lunedì 8, in casa, contro il Middlesbrough, penultimo in classifica e con -4 dal terz'ultimo posto dei gallesi dello Swansea.(ANSA).

19:52Arabia Saudita:46 arresti per attacco moschea Medina in 2016

(ANSA) - RIAD, 30 APR - Le forze della sicurezza saudite hanno reso noto di avere arrestato 46 persone sospettate di appartenere ad una cellula terrorista responsabile dell'attacco alla moschea del Profeta Maometto a Medina avvenuto il 4 luglio dello scorso anno. Il portavoce del ministero dell'Interno, il generale Mansour al-Turki, ha precisato che il gruppo sarebbe responsabile anche dell'attacco suicida vicino al consolato Usa a Gedda, avvenuto il giorno prima. Nell'assalto a Medina, condotto da un kamikaze saudita, rimasero uccisi quattro ufficiali della sicurezza. Trentadue delle persone arrestate oggi sono saudite, mentre gli altri provengono da Egitto, Pakistan, Yemen, Afghanistan, Sudan e Giordania. Il kamikaze responsabile dell'attacco vicino al Consolato Usa a Gedda è stato identificato invece come un pachistano.