11:11Maltempo: in Piemonte pioggia e neve in montagna

(ANSA) - TORINO, 1 MAG - Pioggia e neve sul Primo Maggio in Piemonte, con vento e temperature in forte calo. Piove, anche intensamente, dalla scorsa notte e nevica in montagna - dieci i centimetri caduti al Sestriere - a causa della depressione atlantica che da ieri pomeriggio si è estesa dalla Francia sulle regioni nord occidentali. Nevica anche nel Cuneese, sopra Limone Piemonte, al Colle di Tenda. Al momento non si segnalano particolari disagi per la viabilità.(ANSA).

10:471 maggio: pioggia non ferma corteo,migliaia sfilano a Torino

(ANSA) - TORINO, 1 MAG - "Partecipo per la prima volta da sindaca al corteo del Primo Maggio. E' un momento importante, perché il lavoro scarseggia e deve essere una priorità". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che apre con i rappresentanti delle istituzioni il tradizionale corteo che sta attraversando il centro di Torino. "Come Città non abbiamo competenze dirette sulle politiche del lavoro - ricorda la prima cittadina in fascia tricolore - ma collaboriamo con la Regione Piemonte per potenziare l'occupazione nel settore industriale e non solo". Migliaia le persone che partecipano al corteo del Primo Maggio nonostante la fitta pioggia. In prima fila, accanto alla sindaca, il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Laus e Nino Poeti, numerosi sindaci della provincia del capoluogo piemontese. Presenti anche le rappresentanze dei lavoratori di alcune aziende, tra cui la Armani di Settimo Torinese che nelle scorse settimane ha annunciato un centinaio di esuberi.(ANSA).

10:26Incidenti stradali: auto si cappotta, due morti e 3 feriti

(ANSA) - LIVORNO, 1 MAG - Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani dopo le 5 in provincia di Livorno, lungo la variante Aurelia, tra Donoratico e la California in direzione nord. I cinque viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause in corso d'accertamento, ha cappottato: in seguito al ribaltamento uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto. La seconda vittima è deceduta dopo l'intervento dei soccorsi. Non risulterebbero altre vetture coinvolte. Sul posto sono intervenute le ambulanze inviate dal 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. In seguito all'incidente la variante Aurelia è stata chiusa al traffico.

09:47Isis: Pentagono, raid coalizione, in 3 anni 352 civili morti

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - I raid aerei anti-Isis in Iraq e Siria condotti dalla coalizione internazionale guidata dagli Usa hanno provocato la morte di almeno 352 civili sin dall'inizio delle operazioni, quasi tre anni fa. Lo rende noto il Pentagono, in un rapporto citato dalla Cnn online. "Ci rammarichiamo della perdita non intenzionale di civili causata dagli sforzi della coalizione per sconfiggere l'Isis in Iraq e Siria, ed esprimiamo la nostra più profonda partecipazione alle famiglie e agli altri colpiti da questi raid", si legge in una nota della 'Combined Joint Task Force Operation'. Il bilancio di 352 civili uccisi, nota la Cnn, segna un notevole incremento rispetto alle 229 vittime civili che erano state registrate fino alla fine del febbraio scorso.

09:36Corea Nord: unità giapponese scorta navi da guerra Usa

(ANSA) - TOKYO, 1 MAG - La Marina giapponese ha inviato il suo maggior cacciatorpediniere in mare con la missione di scortare le navi da guerra americane che incrociano al largo della costa del Giappone nell'ambito della crisi con la Corea del Nord. L'unità, la Izumo, ha lasciato questa mattina la base navale di Yokosuka. Secondo i media giapponesi, dovrà scortare in particolare una nave appoggio americana con i rifornimenti per la flotta Usa nella regione. Si tratta di una missione resa possibile da una legge approvata dal Giappone nel 2015 che consente alle forze armate nipponiche di intervenire a sostegno di un alleato sotto attacco, in base ad un concetto definito "autodifesa collettiva". La nave appoggio che dovrà scortare ha il compito di rifornire di carburante le navi da guerra americane nella zona, compresa la portaerei USS Carl Vinson. Il ministero della difesa giapponese ha reso noto solo che la Izumo ha salpato per partecipare eventualmente ad un evento navale internazionale in programma a Singapore per il 15 maggio.

23:57Calcio: Sarri”Napoli incompiuto?Nel ritorno punti come Juve”

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Avere terminato con un solo gol di vantaggio è uno dei pochi aspetti negativi, perché dovevamo chiuderla prima. Obiettivo 2/o posto? Io non ho mai fatto tabelle: la situazione è in mano agli avversari perché, se le vincono tutte, noi non abbiamo possibilità". Così Maurizio Sarri commenta la vittoria del Napoli sul campo dell'Inter. "Ci hanno definito una squadra incompiuta ma, nel girone di ritorno, abbiamo fatto gli stessi punti della Juve - aggiunge -. Qualche punto in maniera stupida l'abbiamo buttato, ma la capacità di fare meno errori possibile è una qualità e forse in questa qualità siamo ancora migliorabili. Cosa si può fare per colmare il gap? Si può andare a Lourdes. Scherzi a parte, è una domanda che bisognerebbe fare a molte altre società: siamo il quinto monte-stipendi, che non è nemmeno la metà di quello di altre squadre, eppure siamo terzi". "Lo scudetto al momento non è programmabile, ma noi siamo sognatori - conclude -. La mia situazione contrattuale? Non ho detto che voglio andarmene via".

23:44Calcio: Inter, Pioli “spirito giusto ma poco precisione”

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Il Napoli è una squadra molto forte ma, da parte nostra, ci voleva maggiore precisione e non dovevamo commettere quel grave errore. Da quel momento la partita si è complicata". Stefano Pioli commenta così la sconfitta dell'Inter contro il Napoli. "Lo spirito è stato quello giusto - le parole del tecnico nerazzurro - stiamo vivendo un momento in cui siamo meno dinamici e meno precisi, ma la volontà c'è stata. E stata una partita diversa da quelle precedenti, dove ha inciso soprattutto l'alto livello degli avversari. Stasera spirito e compattezza non sono mancati, ma dobbiamo comunque continuare a lavorare". "L a rassicurazione ricevuta da Zhang? Questa fiducia l'ho sempre avuta - ha aggiunto - da quando sono arrivato. Stiamo lavorando: è vero che nelle ultime partite non siamo stati all'altezza, ma è un percorso cominciato molti mesi fa. Non c'è da rifondare la squadra, siamo all'inizio di un nuovo ciclo che è cominciato con il cambio di proprietà".