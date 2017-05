Ultima ora

14:001 maggio: Usb fa ‘No shopping day’ nel milanese

(ANSA) - MILANO, 1 MAG - L'Usb - che ha organizzato a Milano un corteo per il primo maggio bloccando simbolicamente l'ingresso a un Carrefour per alcuni minuti - ha anche realizzato un 'no shopping day' al centro commerciale Carosello di Carugate, nel milanese. Per un'ora all'apertura, dalle 9 alle 10, esponenti dell'Usb si sono messi con striscioni e bandiere all'ingresso, simbolicamente fermando gli ingressi "ma lasciavamo passare le persone" ha assicurato il sindacalista Riccardo Germani. "Abbiamo invitato i cittadini a non fare acquisti - ha spiegato - perché il primo maggio ad essere costretti a lavorare sono i precari" che rischiano di non vedersi i contratti confermati. "E' un ricatto fortissimo - ha aggiunto -. Se per un giorno non si acquista si può stare a casa con la famiglia".

13:061 Maggio: a Norcia la manifestazione dei sindacati umbri

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAG - Manifestazione del primo maggio a Norcia per Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria, "per dare un segnale di vicinanza a questa terra violentata - hanno spiegato i segretari generali - e come segnale di rinascita per queste zone e per tutta la regione". "Ricostruiamo insieme" era lo slogan della manifestazione, con una ricostruzione che i sindacati auspicano basata su sicurezza e legalità, e che dovrà rappresentare un volano di sviluppo per l'intera regione, dove la situazione, hanno sottolineato i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Vincenzo Sgalla, Ulderico Sbarra e Claudio Bendini, è "particolarmente difficile per quanto riguarda disoccupazione, cattiva occupazione e consumi". "Norcia - hanno detto - è paradigmatica di quello che è necessario per l'Umbria. Dobbiamo ricostruire insieme un modello di sviluppo per la regione a partire dal lavoro e dalla solidarietà". "Il problema - hanno sottolineato - è la tenuta economico-sociale".

12:44Aerei: superturbolenza su Aeroflot Mosca-Bangkok, 27 feriti

(ANSA) - MOSCA, 1 MAG - Brutta esperienza per i passeggeri del volo Aeroflot SU270 Mosca-Bangkok. A 40 minuti dall' atterraggio, infatti, il velivolo è incappato in quella che in gergo si chiama 'turbolenza da cielo limpido', impossibile dunque da individuare con i radar. Il vuoto d'aria ha colpito l'aereo senza preavviso e 27 persone - 24 russi e tre thailandesi - sono rimasti feriti, alcuni in modo abbastanza grave. Stando a quanto riferito alle agenzie russe dal personale diplomatico, alcuni dei 27 feriti - ricoverati presso gli ospedali della capitale thailandese - hanno sofferto fratture e hanno bisogno d'interventi chirurgici. "La natura della turbolenza ci ha impedito di avvisare i passeggeri e pregarli di tornare ai loro posti", ha fatto sapere la compagnia di bandiera russa in una nota. Secondo Aeroflot ogni hanno si verificano circa 750 casi di 'turbolenza da cielo limpido' in tutto il mondo.

12:30Corea Nord: capo della Cia in visita non annunciata a Seul

(ANSA) - SEUL, 1 MAG - Il direttore della Cia, Mike Pompeo, è giunto in Corea del Sud per una visita non annunciata, ha confermato l'ambasciata Usa a Seul, nell'ambito della crisi con la Corea del Nord. Secondo quanto riferiscono i media sudcoreani, Pompeo è arrivato nel Paese nel corso del fine settimana per incontrare il capo dell'intelligence della Corea del Sud e anche alti funzionari dell'ufficio presidenziale. Un portavoce dell'ambasciata americana, che ha chiesto di mantenere l'anonimato, si è limitato a confermare che Pompeo è giunto oggi a Seul assieme a sua moglie, ma non ha voluto fornire alcun altro particolare.

12:27Arabia Saudita: Angela Merkel a capo scoperto da re Salman

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - Andando contro il protocollo saudita, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha deciso di non indossare alcuna sciarpa sul capo quando ieri ha incontrato a Gedda il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Nel corso del colloquio con il sovrano, secondo quanto è stato riferito, la cancelliera ha parlato della questione dei diritti delle donne, della guerra in Yemen e di altri temi 'delicati'. Angela Merkel non la prima leader politica occidentale che decide di presentarsi a capo scoperto davanti a re saudita, anche se la legge locale stabilisce che le donne devono indossare nei luoghi pubblici il velo sul capo. Prima di lei, ricorda il quotidiano Independent, una scelta analoga è stata fatta anche dalla premier britannica Theresa May, così come da Hillary Clinton e Michelle Obama.

12:00Omicidio in centro Roma, uccide compagna e si costituisce

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - Omicidio in un appartamento nel centro di Roma. Una donna è stata trovata morta, riversa sul letto, in un'abitazione di vicolo del Babuino, una traversa dell'omonima via a due passi da piazza del Popolo e piazza di Spagna. A dare l'allarme il compagno, un 55enne italiano incensurato, che poco prima delle 6 si è presentato a una caserma dei carabinieri dicendo di aver ucciso la convivente, un'italiana di 47 anni. Sul corpo sarebbero state riscontrate ferite alla testa provocate da un corpo contundente. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma centro e del Nucleo radiomobile. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma. Secondo quanto si è appreso l'uomo lavora in banca, mentre la vittima era un'insegnante.

11:521 maggio: polizia blocca centri sociali a Torino

(ANSA) - TORINO, 1 MAG - Lancio di uovo al corteo del Primo Maggio a Torino contro le forze dell'ordine, che hanno impedito ad una cinquantina di manifestanti dei centri sociali l'accesso a piazza San Carlo dove sono previste le orazioni ufficiali dei sindacati. La polizia è stata costretta ad effettuare alcune cariche di alleggerimento. I centri sociali sfilavano al fondo del corteo, dietro uno striscione con la scritta "Poletti infame" e un furgone con la bandiera No Tav. Una manifestante è stata fermata.(ANSA).