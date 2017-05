Ultima ora

16:19Guida Aigae a piedi dal Lazio fino a Bruxelles

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAG - E' partito da Soriano nel Cimino (Viterbo), incontrando la stampa ad Attigliano (Terni), e raggiungerà Bruxelles a piedi il prossimo 18 ottobre, Marco Saverio Loperfido, guida Aigae (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche). Circa 2.400 chilometri attraverso 179 città, accompagnato dalla moglie Marina e dal cane Bricco. "Vogliamo incontrare gli europei - ha spiegato - scoprire passo passo come cambiano i territori, conoscere le realtà locali. Il nostro è un tentativo di considerare l'Europa un unico Paese". "Lungo la strada - ha reso noto - le associazioni di volontariato, del Terzo Settore mi consegneranno i progetti da loro elaborati e che condurrò fino al Parlamento europeo". "In questi sei mesi - ha detto ancora Loperfido, fondatore del portale Ammappalitalia che ha già censito più di mille sentieri in Italia - non cammineremo soltanto bensì mapperemo, ovvero coglieremo dal territorio informazioni su come andare da un paese all'altro senza passare da strade principali e trafficate".

16:17Traghetto su scogli a Cinque Terre, paura ma nessun ferito

(ANSA) - GENOVA, 1 MAG - Momenti di tensione oggi alle Cinque Terre per i passeggeri di un piccolo traghetto in servizio sulla tratta La Spezia-Cinque Terre che nel primo pomeriggio si é incagliato sugli scogli della diga di Monterosso. Tutti i viaggiatori, circa quaranta, in gran parte turisti, sono stati tratti in salvo dallo stesso equipaggio della motonave con l' ausilio di scialuppe di salvataggio e fatti sbarcare sulla spiaggia del borgo, a pochi metri di distanza, dove ad attenderli c'erano i militi della locale pubblica assistenza e il 118. Un passeggero é stato trasportato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, capitaneria di porto, vigili del fuoco e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la motonave 'Golfo dei Poeti' del Consorzio marittimo turistico 'Cinque terre Golfo dei poeti' stava ripartendo dal pontile di imbarco quando a causa di una avaria al motore é finita contro gli scogli della diga.

16:11Pirata strada ammette, non ho visto il semaforo rosso

(ANSA) - MILANO, 1 MAG - È stato trasferito dall'ospedale di Rho (Milano), dove era piantonato, al carcere di San Vittore il pirata della strada Franko Della Torre, 33 anni, con precedenti penali, arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravata dall'omissione di soccorso per aver travolto con il Suv della moglie l'auto di Livio Chiericati, 57 anni, lasciato agonizzante dentro le lamiere della sua macchina e poi morto in ospedale. Dalle indagini della Polizia locale, coordinate dal pm Francesco Cajani, è emerso che l'uomo, alla guida di un'Audi Q7, poco prima delle 7 di ieri ha investito quasi frontalmente la Nissan Qashqai di Chiericati 'bruciando' il rosso del semaforo (ci sono le immagini di una telecamera a documentarlo) all'incrocio tra viale Monza e via dei Popoli uniti e poi è scappato. Stando ai primi accertamenti, l'investitore stava viaggiando ad una velocità molto elevata, probabilmente anche oltre i 100 km/h. "Ho avuto un colpo di sonno e non ho visto il semaforo rosso" ha detto, a quanto si è saputo.

16:08Calcio: Procura Figc, prova tv per Strootman

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - Primo maggio di lavoro, conseguenza di una domenica ricca di episodi controversi, per il capo della procura della Figc, Giuseppe Pecoraro. L'ex prefetto di Roma, apprende l'Ansa, ha già deciso di inviare entro la tarda mattinata di domani al giudice sportivo la segnalazione per la prova tv nei confronti di Kevin Strootman per l'episodio del rigore concesso da Orsato, nonostante non ci sia stato contatto tra il laziale Wallace e il giallorosso. Il procuratore federale nelle prossime ore analizzerà anche audio e video di due vicende, entrambe legate al razzismo nel calcio: i cori razzisti che hanno spinto il pescarese Muntari ad abbandonare il campo a Cagliari, e i 'buu' che hanno accompagnato l'uscita dal campo di Rudiger espulso nel finale di partita nel derby romano.

16:04Pd: Salvini, 1,8 mln persone hanno pagato per farsi fottere

(ANSA) - MILANO, 1 MAG - "Non mi spiego come ci siano stati 1 milioni 800 mila italiani che ieri hanno pagato due euro per farsi fottere": così il segretario della Lega Nord Matteo Salvini è tornato a parlare delle primarie, in un video su Facebook. "Di solito - ha detto - paghi per andare a fare qualcosa non per farti fregare. Contenti loro, contento Renzi, contenti tutti. E' vero che ' meno del 5% della popolazione italiana ma mi domando chi può ancora dare fiducia da questo Pd".

16:02Corea Nord: portavoce, test nucleare ‘a qualsiasi momento’

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - La Corea del Nord è pronta a fare un test nucleare "a qualsiasi momento e in qualsiasi luogo deciso dalla leadership suprema": Lo ha detto un portavoce del ministero degli esteri di Pyongyang alla Kcna, l'agenzia di stampa statale, ripresa dalla sudcoreana Yonhap. Ora che gli Usa stanno gonfiando la pressione internazionale per sanzioni contro la Corea del Nord, "spingeremo alla massima velocità" lo sviluppo della deterrenza nucleare", afferma il portavoce, aggiungendo che "siamo pronti al 100% per rispondere a qualsiasi opzione decisa dagli Stati Uniti". (ANSA).

15:541 maggio: prefetto Catanzaro, uso perverso politiche lavoro

(ANSA) - CATANZARO, 1 MAG - "Il lavoro in Calabria è sopratutto mancanza di lavoro, in particolare per i giovani con una disoccupazione al 57%, la più alta d'Europa. Va cambiato il modo di applicazione delle politiche che ci sono perché questo sistema, come dimostrano anche inchieste giudiziarie, spesso diventa perverso. La politica mette i soldi ma poi questi vengono sfruttati per tutt'altro o con metodi che hanno molto della mafia". Lo ha detto il prefetto di Catanzaro Luisa Latella durante la cerimonia per la consegna delle stelle al merito del lavoro. "Spesso - ha aggiunto - nella nostra terra il metodo è quello della sopraffazione, dello sfruttamento, del precariato, della clientela. Non viene valutato il merito ma la raccomandazione. Gli interventi per le politiche del lavoro sono tanti ma sui territori si rivelano portatori di sfruttamento e precarietà. Occorre invertire la tendenza e per farlo non basta l'impegno di magistratura e forze dell'ordine. Deve intervenire la società civile e questo, al momento, non c'è".