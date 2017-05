Ultima ora

18:45Mayday Parade spenta dalla pioggia

(ANSA) - MILANO, 1 MAG - E' stata spenta dalla pioggia la Mayday parade di Milano. A causa del cattivo tempo, infatti, è stato dimezzato rispetto a quello inizialmente previsto il percorso del corteo di antagonisti, disoccupati e precari, che ha portato in manifestazione anche un water. Il wc è stato posizionato per strada poco dopo la partenza, con accanto dei calcinacci e la scritta 'prima ti lasciano a casa, poi senza' (casa), un monito contro gli sfratti. Alcuni partecipanti hanno lasciato scritte sui muri contro le forze dell'ordine e il precariato.

18:351 maggio, decine di arresti ad Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 1 MAG - La polizia turca ha arrestato una settantina di persone che hanno tentato di raggiungere la simbolica piazza Taksim, sfidando la decisione delle autorità di renderla off limits in occasione del primo maggio, per il terzo anno di fila. Taksim ha un alto valore simbolico: nel 1977 34 manifestanti vennero uccisi proprio il primo maggio, quando più persone spararono sulla folla da uno o più edifici della piazza. C'erano 500mila persone circa, e la polizia intervenne con mezzi pesanti ed idranti. Molte delle vittime furono provocate dai movimenti di panico.

18:341 maggio: Reggia Venaria, 28.500 ingressi durante il Ponte

(ANSA) - TORINO, 1 MAG - Sono stati quasi 28.500 gli ingressi alla Reggia di Venaria nel ponte del Primo Maggio. Ancora un successo di pubblico, dunque, per la residenza sabauda alle porte di Torino che quest'anno festeggia i dieci anni dalla riapertura, dopo il più importante intervento di restauro di un bene culturale in ambito europeo. Tra Reggia, giardini e mostre gli ingressi paganti registrati da sabato ad oggi sono stati 28.470. Domenica il giorno di maggiore afflusso, con ben 14.984 biglietti staccati. (ANSA).

18:20Calcio: Verona-Vicenza 3-2, scaligeri ora a +4 su Frosinone

(ANSA) - VERONA, 1 MAG - Un'altalena di gol e di emozioni. Non poteva essere più palpitante il derby veneto tra Verona e Vicenza con la squadra scaligera che acciuffa proprio allo scadere del recupero una gara che sembrava persa. Finisce 3-2 ma sono i biancorossi a recriminare, visto che fino all'88' erano avanti 2-1. Ma l'uno-due di Bessa (88') e Romulo (95') capovolge un copione che sembrava scritto, consentendo ai padroni di casa di staccare momentaneamente di 4 punti il Frosinone, impegnato nel posticipo serale a Salerno. Il Verona avanti con Silingardi al 20' viene raggiunto al 33' da Bellomo e superato al 14' st dalla rete di Esposito. Il pareggio arriva solo a due minuti dal termine sul destro di Bessa che fa 2-2. Sembra tutto finito ma nei 5' di recupero succede di tutto: prima ci prova Valoti, poi Ganz prima del gol-partita di Romulo a pochi secondi dalla fine del recupero e qualche scaramuccia nel finale per il tanto nervosismo.

17:531 maggio: ministro interni Francia, 4 poliziotti feriti

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - Sale ad almeno quattro il numero dei poliziotti francesi feriti in margine al corteo parigino del primo maggio. Lo rende noto il ministro dell'interno Matthias Fekl, che ha "condannato con la massima fermezza le violenze intollerabili contro le forze dell'ordine". Tra i quattro feriti, uno è stato gravemente ferito alla mano, un altro seriamente ustionato al viso.

17:281 maggio: nuovi scontri a Parigi a fine manifestazione

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - Nuovi scontri a Parigi nei pressi di place de la Nation, dove si sta concludendo la manifestazione sindacale del primo maggio. Quasi 150 black bloc incappucciati - secondo Bfm-Tv - hanno attaccato di nuovo la polizia con bottiglie incendiarie e lanciando sampietrini. I poliziotti feriti in precedenza sono almeno tre, secondo la prefettura, uno dei quali grave, con ustioni di terzo grado al viso e ad una mano. Ci sono stati almeno quattro fermi tra i facinorosi.

17:22Frecce Tricolori: al via stagione 2017, ecco i nuovi ‘Pony’

(ANSA) - RIVOLTO (UDINE), 1 MAG - Davanti a un folto pubblico - oltre 7.000 persone - formato da parenti, amici e supporter dei vari Club, il comandante delle Frecce Tricolori, maggiore Mirco Caffelli, ha debuttato oggi dirigendo da terra le evoluzioni dei piloti della Pan. Il primo volo della stagione 2017 è stato dedicato al tenente colonnello Andrea Saia, deceduto prematuramente e per molti anni speaker della Pan. La seconda novità riguarda il capo formazione, "Pony 1", il maggiore Gaetano Farina, che l'anno scorso ricopriva la posizione di primo gregario sinistro, e che ha ricevuto il testimone da Caffelli. Questa la formazione al completo: Pony 0 Magg. Mirco Caffelli Pony 1 Magg. Gaetano Farina, Pony 2 Cap. Luca Galli, Pony 3 Cap. Emanuele Savani, Pony 4 Cap. Massimiliano Salvatore, Pony 5 Cap. Stefano Vit, Pony 6 Cap. Mattia Bortoluzzi, Pony 7 Cap. Pierangelo Semproniel, Pony 8 Cap. Giulio Zanlungo, Pony 9 Cap. Franco Paolo Marocco, Pony 10 (solista) Cap. Filippo Barbero. (ANSA).