Pubblicato il 01 maggio 2017 da ansa

(ANSA) – ISTANBUL, 1 MAG – La polizia turca ha arrestato una settantina di persone che hanno tentato di raggiungere la simbolica piazza Taksim, sfidando la decisione delle autorità di renderla off limits in occasione del primo maggio, per il terzo anno di fila. Taksim ha un alto valore simbolico: nel 1977 34 manifestanti vennero uccisi proprio il primo maggio, quando più persone spararono sulla folla da uno o più edifici della piazza. C’erano 500mila persone circa, e la polizia intervenne con mezzi pesanti ed idranti. Molte delle vittime furono provocate dai movimenti di panico.