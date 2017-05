Ultima ora

20:39Tap: oncologo in sciopero fame e sete, ‘vado avanti’

(ANSA) - GALLIPOLI (LECCE)- Dal palco della "Gallipoli Run - Corri per la ricerca", manifestazione podistica nazionale organizzata da Lilt Lecce a sostegno del Centro Ilma che ha registrato 1255 partecipanti, l'oncologo Giuseppe Serravezza, visibilmente provato e affaticato dai cinque giorni di sciopero della fame e della sete, attuato per protesta contro il progetto che prevede l'approdo a San Foca di Melendugno del gasdotto Tap, circondato da una nutrita delegazione di sindaci del Salento, ha assicurato che andrà avanti nella sua protesta. "Oggi - ha detto - è il quinto giorno di sciopero della fame e della sete, ma vado avanti: dobbiamo riaprire il dialogo con il Governo per fermare l'avanzamento del progetto Tap. Perché questo gesto estremo? Le abbiamo tentate tutte: cinque anni per far capire che il Salento non può più permettersi opere così impattanti. Accanto a queste motivazioni, ce ne sono altre, di carattere quasi personale: sono i miei pazienti che non ci sono più, i tanti che andandosene mi hanno chiesto di fare qualcosa".

20:35Cadono nel fiume Orta, morte due persone nel Pescarese

(ANSA) - CARAMANICO TERME (PESCARA), 1 MAG - Due persone sono morte oggi pomeriggio cadendo nelle acque del fiume Orta, a Caramanico Terme, in località San Tommaso. A lanciare l'allarme, intorno alle 17, sono stati alcuni testimoni che le hanno viste scivolare. Il recupero dei corpi è ancora in corso, reso difficile dal buio e dalla zona impervia. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Pescara, i sanitari del 118 di Pescara e L'Aquila, gli operatori del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e speleologico (Cnsas) e i Carabinieri della compagnia di Popoli (Pescara), con l'ausilio di alcuni elicotteri. Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di una coppia, in gita nella "Zona dei luchi del fiume Orta" insieme alla famiglia e ad altre persone. La donna sarebbe caduta per prima, l'uomo successivamente nel tentativo di soccorrerla. I mezzi di soccorso sono sulla strada, a circa un'ora di cammino dal punto dell'incidente. (ANSA).

20:341 maggio: manifestazione migranti a San Severo, più dignità

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 1 MAG - Circa 200 braccianti africani hanno partecipato questa mattina ad una manifestazione organizzata in occasione del primo maggio a Rignano Garganico organizzata dall'Usb (Unione sindacale di base) per ribadire la richiesta di maggiori diritti e paghe dignitose per i lavoratori della filiera agricola. Dalla campagne di Rignano Grganico i manifestanti si sono radunati nei pressi del cimitero di San Severo per poi attraversare le strade principali della città ed arrivare dinanzi al municipio. Sfilando insieme hanno urlato slogan e richieste: "Lavoro - diritti - dignità", quello più gettonato. Due sono state le richieste che hanno avanzato i manifestanti: la prima è che vengano restituiti i containers posizionati vicino ai luoghi di lavoro e la seconda, che venga portata l'acqua potabile che attualmente non hanno. La manifestazione, nel corso della quale è stato ribadito che va bene smantellare i ghetti, ma contemporaneamente servono servizi e strutture di accoglienza, si è svolta in modo pacifico.

20:31Malta: premier Muscat, elezioni politiche il 3 giugno

(ANSA) - LA VALLETTA, 1 MAG - Il premier maltese, Joseph Muscat, ha annunciato che il prossimo 3 giugno si terranno elezioni politiche anticipate, mentre Malta sarà ancora presidente di turno dell'Ue. Muscat, parlando ad un comizio in occasione della giornata del primo maggio, ha precisato di avere chiesto al presidente della Repubblica di sciogliere immediatamente le Camere, otto mesi prima della scadenza naturale della legislatura.

20:06Champions: Simeone “Spero domani arbitro passi inosservato”

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - Diego Simeone deve essersi ricordato del ritorno dei quarti Real-Bayern al Bernabeu e forse per questo, in vista della semifinale di andata di Champions, domani sera sempre in casa del Real, il tecnico dell'Atletico si augura "che martedì l'arbitro passi inosservato, che sia il migliore per tutti". "Non sarà facile da arbitrare e sarà una partita complessa", aggiunge Simeone in conferenza. "Il Real cercherà di farci del male fin dall'inizio pressandoci. Le partite importanti sono sempre difficili e domani non sarà diverso. Loro partiranno forte, come fanno sempre a casa: possono giocare con diversi sistemi, con Isco, James e Asensio. Sappiamo che sarà difficile soprattutto all'inizio". Simeone dovrà fare i conti con l'infermeria (mancheranno Juanfran, Fernandez e Gimenez) ma, fa sapere, "chi giocherà domani sarà all'altezza. Le assenze sono importanti, ma il calcio è un gioco di squadra e questo può compensare le perdita. In questo noi siamo una squadra autentica che gioca come fanno i bambini in strada".

19:56Corea Nord: Trump, pronto a incontrare Kim Jong-un

(ANSA) - WASHINGTON, 1 MAG - Il presidente Usa Donald Trump ha detto si è detto pronto ad incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un, alle giuste condizioni. Parlando a Bloomberg News nel corso di un'intervista Trump ha detto: "Lo incontrerei sicuramente e ne sarei onorato". Il presidente Usa ha poi aggiunto: "Molti leader politici non direbbero mai" che vorrebbero incontralo, ma vi dico, alle giuste condizioni, lo incontrerei".

19:55Russia, arrestati alcuni attivisti gay a San Pietroburgo

(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 1 MAG - La polizia russa ha arrestato una decina di attivisti gay oggi a San Pietroburgo nel corso di una protesta contro i presunti abusi nei confronti degli omosessuali in Cecenia, denunciate da Novaya Gazeta. Lo ha constato un giornalista presente oggi a San Pietroburgo e la testata online Fontanka.ru. Attivisti Lgbt sono allarmati dopo le notizie diffuse da Novaya Gazeta che da circa un mese pubblica una serie di reportage denunciando che la polizia cecena arresta, tortura e uccide le persone sospettate di essere omosessuali. Fontanka.ru ha scritto che gli attivisti arrestati hanno urlato "Kadirov (il leader ceceno filo-Cremlino, ndr) all'Aia", riferendosi alla Corte penale internazionale.