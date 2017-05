Ultima ora

00:321 maggio: Turchia, 165 arresti a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 1 MAG - La polizia turca ha reso noto di avere arrestato 165 persone, molte delle quali sono manifestanti che cercavano di raggiungere la simbolica piazza Taksim in occasione del primo maggio, malgrado il divieto delle autorità che avevano chiuso la piazza per il terzo anno consecutivo. Secondo il dipartimento della sicurezza locale altre 18 persone sono state arrestate - in un altra operazione di polizia - con l'accusa di organizzare manifestazioni non autorizzate e compiere atti di violenza.

00:30Francia: Le Pen, negoziati 6-8 mesi con Ue su euro

(ANSA) - PARIGI, 1 MAG - La candidata del Fn alle presidenziali francesi, Marine Le Pen, ha promesso che se sarà eletta intende aprire un negoziato con l'Unione europea di sei-otto mesi per abbandonare l'Euro e ritornare al franco francese. Le Pen, intervistata da France 2, ha poi precisato che aspetterà l'esito delle elezioni in Germania in autunno per discutere della moneta unica con l'Ue e poi indire un referendum in Francia su tale questione. "L'Euro è diventato una sorta di arma nelle mani della Banca Centrale europea, e dell'Ue... Io voglio la gente libera", ha detto.

23:14Hamas accetta Stato Palestina entro confini 1967

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - Hamas, l'organizzazione palestinese al potere nella Striscia di Gaza, ha approvato una modifica del suo programma politico e ha accettato la creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 1967. Lo riporta al Jazeera, precisando che nel documento Hamas non riconosce lo Stato di Israele. Nello stesso testo - aggiunge l'Ap - Hamas prende le distanze dai Fratelli musulmani, proclamandosi un movimento islamico indipendente. La decisione, presa per la prima volta nella storia da Hamas che sta cercando di rompere il proprio isolamento internazionale, è stata resa nota oggi a Doha in Qatar, da Khaled Meshaal, leader della fazione islamica in esilio. Hamas non rinuncia al suo obiettivo di "liberare tutta la Palestina" e chiarisce che la sua lotta è contro il "progetto sionista", non è contro la religione dell'ebraismo, distinguendo in questo modo tra gli ebrei che credono nell'ebraismo e gli israeliani sionisti che occupano le terre palestinesi.

23:04Pirlo “Totti se ha entusiasmo vada avanti”

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - "Ora sto cercando di finire bene, appena torno in Italia studierò per diventare allenatore perché non si sa mai". Così Andrea Pirlo, ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, oggi regista del New York City che milita nella Msl, ai microfoni di Sportitalia. Il campione del mondo 2006 ha a che parlato di Francesco Totti dicendo che "se ha ancora entusiasmo è giusto che giochi ancora. Prima o poi anch'io penserò anch'io al ritiro, è impossibile giocare sempre. Quando non fai più parte dei numeri uno pensi a fare qualcos'altro". E anche a Daniele De Rossi, in scadenza di contratto con la Roma, Pirlo consiglierebbe "di cambiare aria. E' giovane, può ancora fare un campionato in Europa, ma nello stesso tempo è ancora presto per venire in America. Può ancora giocare ad alti livelli".

21:39Oltre ventimila persone alla festa dei Serpari di Cocullo

(ANSA) - COCULLO (L'AQUILA), 1 MAG - Oltre ventimila persone hanno partecipato al suggestivo rito dei "serpari" a Cocullo che caratterizza la festa di San Domenico Abate. Le celebrazioni si sono aperte con la messa officiata dal vescovo della diocesi di Sulmona-Valva Angelo Spina, presenti in chiesa il sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli, la senatrice Stefania Pezzopane, il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso con i sindaci della Valle Sagittario e della Valle Peligna. Poco dopo mezzogiorno il santo è uscito dalla chiesa ed è stato circondato dai serpari che hanno posto le serpi intorno alla testa e al busto della statua. Le serpi vengono catturate da mani esperte, per una tradizione che si tramanda di padre in figlio, almeno un mese prima della festa. Le serpi, di specie non velenose, vengono custodite in cassette di legno. Accanto alla statua del santo due ragazze con abiti tradizionali portano sulla testa un cesto con cinque pani sacri chiamati "ciambellani" in memoria di un miracolo. Questi pani vengono donati per antico diritto ai portatori della sacra immagine e del gonfalone. La processione si è fatta largo a stento tra la grande folla. La leggenda che accompagna la tradizione vuole che il santo, cavandosi un dente e donandolo alla popolazione di Cocullo, fece scaturire una fede che andò a soppiantare il culto pagano della dea Angizia, protettrice dai veleni tra cui quello dei serpenti. Altro segno tradizionale è quello dei devoti che tirano con i denti la campanella della cappella di san Domenico, all'interno della chiesa omonima. Questa usanza servirebbe a proteggere i denti dalle malattie. Subito dopo la processione le serpi sono state liberate, come di consueto, per essere restituite al loro habitat naturale.(ANSA).

20:59Regioni: morto ex presidente Consiglio Marche Scriboni

(ANSA) - PESARO, 1 MAG - E' morto oggi a Pesaro Giancarlo Scriboni, ex presidente del consiglio regionale delle Marche. Considerato tra i leader del Psi marchigiano negli anni '80, fu anche assessore regionale con varie deleghe. Aveva 73 anni ed era malato da tempo. Originario di Tuscania, docente universitario, era stato anche vice sindaco di Pesaro tra gli anni '70 e '80, con la delega alla pubblica istruzione. Fu consigliere regionale del Psi dal 1985 al 1992, presidente del Consiglio regionale dal 1990 al 1992. In precedenza era stato assessore regionale, prima alla Programmazione, Lavoro, Industria e Artigianato, poi alla Programmazione, Urbanistica e Ambiente. Durante la diaspora socialista si avvicinò in un primo momento a Silvio Berlusconi e a Forza Italia, per poi tornare tra le fila dei socialisti, schierandosi con il centrosinistra. Lascia la moglie e un figlio.

20:39Tap: oncologo in sciopero fame e sete, ‘vado avanti’

(ANSA) - GALLIPOLI (LECCE)- Dal palco della "Gallipoli Run - Corri per la ricerca", manifestazione podistica nazionale organizzata da Lilt Lecce a sostegno del Centro Ilma che ha registrato 1255 partecipanti, l'oncologo Giuseppe Serravezza, visibilmente provato e affaticato dai cinque giorni di sciopero della fame e della sete, attuato per protesta contro il progetto che prevede l'approdo a San Foca di Melendugno del gasdotto Tap, circondato da una nutrita delegazione di sindaci del Salento, ha assicurato che andrà avanti nella sua protesta. "Oggi - ha detto - è il quinto giorno di sciopero della fame e della sete, ma vado avanti: dobbiamo riaprire il dialogo con il Governo per fermare l'avanzamento del progetto Tap. Perché questo gesto estremo? Le abbiamo tentate tutte: cinque anni per far capire che il Salento non può più permettersi opere così impattanti. Accanto a queste motivazioni, ce ne sono altre, di carattere quasi personale: sono i miei pazienti che non ci sono più, i tanti che andandosene mi hanno chiesto di fare qualcosa".