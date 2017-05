Ultima ora

11:12Migranti: Salvini, Ong? Ci aspettiamo i primi arresti

(ANSA) - CATANIA, 2 MAG - "Ong? Ci aspettiamo i primi arresti. C'e' qualcuno che non fa volontariato, ma fa soldi sulla pelle di questi disgraziati. C'è qualcuno al soldo degli scafisti, c'é qualcuno che sta facendo pulizia etnica sia in Africa che in Italia. Aspettiamo i primi arresti e i primi sequestri di imbarcazioni. Un Paese serio comincia a sequestrare delle imbarcazioni. Purtroppo al Governo abbiamo gente poco seria". Lo ha detto Matteo Salvini incontrando i giornalisti a Catania, dopo avere dormito nel Cara di Mineo.

11:12Spaccio di droga nel nord Barese, sette arresti

(ANSA) - TERLIZZI (BARI), 2 MAG - I carabinieri della Compagnia di Molfetta hanno arrestato sette persone ritenute coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, con a capo alcuni pregiudicati locali, rivolto alle piazze di spaccio tra Terlizzi, Molfetta e Ruvo di Puglia, nel nord Barese. Gli arresti sono stati eseguiti su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Trani Maria Grazia Caserta e richiesta dal pm Mirella Conticelli; oltre all'ordinanza il gip ha emesso nei confronti di un indagato un obbligo di presentazione ai carabinieri, mentre sono indagati anche alcuni minorenni. Gli arresti fanno seguito ad indagini svolte tra aprile e giugno 2016 con pedinamenti e intercettazioni. L'operazione prende spunto da alcuni arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi eseguiti a Terlizzi. Al telefono i presunti componenti del gruppo indicavano la droga con il termine 'birra'.

11:11Tap: società, lanciate pietre contro guardie cantiere

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 2 MAG - La società Tap, che si occupa della realizzazione dell'approdo dell'omonimo gasdotto, ha segnalato nuove tensioni che si sarebbero verificate la scorsa notte presso il cantiere in località San Basilio, nella marina di San Foca a Melendguno. Un gruppo non identificato di una decina di persone, probabilmente attivisti appartenenti alla frangia più estrema degli oppositori al gasdotto arrivati da fuori provincia in occasione dell'1 maggio, si sarebbe reso responsabile di un lancio di pietre all'indirizzo delle guardie giurate in presidio all'interno dell'area, impedendo il cambio turno e tagliando con dei tronchetti parte della recinzione del lotto principale in cui si trovano gli ulivi che sono stati invasati di recente. L'episodio è stato segnalato dalla multinazionale alla Digos della questura di Lecce.

11:08Francia: profanata la tomba di Romy Schneider

(ANSA) - PARIGI, 02 MAG - La tomba di Romy Schneider, che si trova nel cimitero di Boissy-sans-Avoir, nel dipartimento delle Yvelines, nella regione parigina, è stata aperta, probabilmente nel week-end. La pietra tombale è stata rimossa ma non ci sarebbero segni di danneggiamenti, riportano fonti vicine all'inchiesta. L'attrice tedesca, naturalizzata francese, è morta a 43 anni nel maggio del 1982, 10 mesi dopo la morte del figlio David di 14 anni. Le cause del decesso dell'indimenticata protagonista della principessa Sissi, se suicidio o overdose involontaria legata all'abuso di alcol e medicinali, non sono state mai chiarite, perché la Procura non effettuò l'autopsia.

10:48Calcio: Strootman, 10 turni di squalifica? Forse 11…

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - La squalifica, attraverso la prova tv, per la simulazione nel derby è ancora in dubbio. Già certo è invece l'attacco sui social che Kevin Strootman sta subendo dal giorno del derby. Il centrocampista della Roma, su Instagram, viene attaccato dalla tifoseria della Lazio per il tuffo che ha ingannato Orsato è permesso poi ai giallorossi di trovare il momentaneo pari su calcio di rigore. Sul profilo del giocatore si leggono offese di tutti i tipi, con Strootman che ha comunque deciso di rispondere in maniera sarcastica solo a chi gli dava del "tuffatore" invocando una lunga squalifica. "Magari mi danno 10 giornate? Forse 11" il commento dell'olandese.

10:40Migranti: Legnini, se convocheremo pm Zuccaro non è giudizio

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - "Se decideremo di aprire una pratica, eventualmente convocando il procuratore Zuccaro, questo non significa affatto che abbiamo già emesso un giudizio. Sarà nel caso una valutazione preliminare finalizzata ad acquisire informazioni, ad avere un quadro della situazione e poi decidere cosa fare". Lo ha detto a Radio Radicale il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini sulla vicenda che riguarda il procuratore di Catania che ha sollevato la questione dei salvataggi dei migranti in mare da parte delle ong. "Penso che sia maturo il tempo nel quale noi promuoviamo una riflessione su questo tema - ha detto ancora Legnini - e credo anche che la vicenda catanese stimoli ad andare in questa direzione. Poiché il tema della sicurezza nel nostro Paese e quello del lecito governo dei flussi migratori sono temi che coincidono con aspetti rilevantissimi dell'interesse nazionale, credo che assumere l'iniziativa di quella direzione corrisponda all'interesse nazionale"

10:35Donna uccisa con una coltellata nel Salernitano

(ANSA) - SALERNO, 2 MAG - Una donna italiana di 44 anni è stata uccisa la scorsa notte, con una coltellata, a Pagani, in provincia di Salerno. La donna è stata trovata agonizzante da un passante nei pressi del mercato ortofrutticolo. Soccorsa dal 118, la donna è deceduta durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i militari del Comando Provinciale di Salerno che stanno conducendo le indagini.