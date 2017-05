Ultima ora

14:15Calcio: inglesi su caso Muntari, “Italia fatica su razzismo”

(ANSA) - LONDRA, 2 MAG - L'uscita di campo polemica di Sulley Muntari ha trovato spazio anche sulla stampa britannica che evidenzia le difficoltà del calcio italiano a combattere il razzismo. In un articolo pubblicato dal Guardian è stato riportato nei dettagli quanto successo a Pescara, il battibecco del centrocampista del Pescara col pubblico prima, la discussione con il direttore di gara Daniele Minelli poi, fino alla decisione di Muntari di abbandonare il campo. Dopo la cronaca dei fatti, non è mancata la stoccata critica da parte del quotidiano di Londra: "L'Italia fatica a fermare i cori razzisti nei suoi stadi e ci sono stati già numerosi episodi negli ultimi anni". Tra i casi citati anche l'amichevole di Busto Arsizio del Milan durante la quale l'ex Kevin-Prince Boateng aveva scagliato una palla in tribuna per poi lasciare il terreno di gioco in seguito a ripetuti cori razzisti.

14:11Sudamericani nascondevano fucili su furgone rubato, presi

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Un peruviano di 32 anni e un ecuadoriano di 47 sono stati arrestati a Milano per detenzione e porto abusivi di 10 fucili nascosti su un furgone rubato sul quale viaggiavano (motivo per cui sono stanti anche indagati per ricettazione). Oltre alle armi c'erano anche diverse cinture per le cartucce. Il mezzo era stato rubato tra il 24 e il 25 aprile a Pavia, e gli agenti lo hanno intercettato ieri in zona Porta Genova. Quando lo hanno fermato il peruviano, Lee Karl Reymundo Garay, ha aperto il portellone ed è scappato ma è stato bloccato poco dopo da un'altra volante arrivata in supporto. Il suo complice Ernesto Holger Parra Alba è rimasto chiuso nell'abitacolo. Il primo ha precedenti per evasione, furto, ricettazione, violenza sessuale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; il secondo per furto, detenzione e porto abusivo di armi.

14:05Migranti: Pm Siracusa, no legami Ong-trafficanti

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - "A noi come ufficio non risulta nulla per quanto riguarda presunti collegamenti obliqui o inquinanti tra ong o parti di esse con i trafficanti di migranti. Nessun elemento investigativo": lo ha detto il procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, in Commissione Difesa del Senato. Il magistrato ha aggiunto che ci sono ong più collaborative con l'autorità giudiziaria e altre meno, ma ciò "non l'abbiamo mai interpretato come un ostacolo alle indagini, ma come un atteggiamento ideologico, una sorta di coerenza, loro sono a favore del migrante non a favore della polizia".

14:05Calcio: Stoian in ospedale dopo malore, ‘non preoccupante’

(ANSA) - CROTONE, 2 MAG - L'attaccante del Crotone Adrian Stoian, è stato ricoverato nella tarda serata di domenica nel reparto di neurologia dell'ospedale cittadino dopo un malore. "Le condizioni generali attuali del calciatore Stoian - è scritto nel bollettino medico emesso dal direttore sanitario dell'ospedale Angelo Carcea - non destano particolari preoccupazioni e il decorso clinico si sta svolgendo in modo regolare". Sulle condizioni cliniche del calciatore, la direzione sanitaria del Presidio ospedaliero, "presa visione delle condizioni mediche del calciatore, comunica che è stato ricoverato presso l'Unc Di neurologia in stato confusionale transitorio, associato a stato febbrile". Stoian domenica scorsa era entrato all'8' della ripresa nella gara contro il Milan disputando una prestazione sottotono rispetto al solito. Poi, in serata, il calciatore aveva avuto un malore ed era stato portato al pronto soccorso per accertamenti e successivamente ricoverato in neurologia.

14:03Travolto da ruspa mentre sistema verde su A14, muore operaio

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 2 MAG - Un operaio di 55 anni è morto questa mattina travolto dalla piccola ruspa che stava manovrando per la manutenzione del verde ai bordi della carreggiata dell'autostrada A14 fra i caselli autostradali di Vasto Nord e Val di Sangro. L'incidente è accaduto nel territorio di Casalbordino (Chieti). L'uomo, P.D.V. residente a San Salvo (Chieti), era dipendente di una ditta di Ravenna che da anni si occupa per conto di Autostrade della sistemazione della vegetazione in quel tratto. La ruspa si trovava in un punto di forte pendenza nei pressi di un canale di scolo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Vasto Sud per ricostruire la dinamica dell'incidente. La salma, recuperata dai Vigili del Fuoco di Vasto, è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Casalbordino. (ANSA).

14:03Pugilato: possesso marijuana, arrestato figlio Holyfield

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Elijah Esaias Holyfield, 19enne figlio dell'ex campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield, è stato arrestato per possesso di marijuana. Il ragazzo, giocatore di football a livello universitario con i Georgia Bulldogs, è stato fermato dopo che alcuni poliziotti hanno perquisito la sua stanza nel campus dell'università e hanno trovato la droga. Gli agenti erano intervenuti su segnalazione di un supervisore dell'istituto, che aveva sentito odore di cannabis provenire dalla camera di Holyfield jr. Successivamente il ragazzo è stato scarcerato, secondo quanto riporta il sito americano Tmz, dopo il pagamento di una cauzione di 4000 dollari.

13:57Champions: Chiellini, “gran stagione Monaco, non molla mai”

(ANSA) - TORINO, 2 MAG - "Chi sostiene che il Monaco sarà un avversario semplice, non conosce il calcio". Giorgio Chiellini mostra rispetto per il Monaco, avversario nella semifinale di Champions League. "Li seguo da tempo, non mollano mai - spiega il difensore bianconero -. Stanno disputando una stagione straordinaria e le loro statistiche sono strepitose". Chiellini ricorda che in Champions i monegaschi "hanno vinto il loro gruppo e giocato grandi partite contro il City e vincendo a Dortmund". Sarà dunque fondamentale batterli per proseguire nel sogno "Champions League, il nostro obiettivo principale". La difesa bianconera sarà ancora una volta protagonista, forte dei due soli gol subiti in tutto il percorso europeo. "Siamo stati fortunati - spiega Chiellini -, a volte è questione di centimetri". Parole d'elogio per Mario Mandzukic, "il simbolo di questa Juventus" per la sua propensione al sacrificio difensivo, prima di svelare il suo futuro: "Non ho ancora fissato una data per il ritiro, mi sento meglio di un paio di anni fa".