Ultima ora

17:21Navalni, quasi cieco da un occhio, vorrei cure estero

(ANSA) - MOSCA, 2 MAG - "L'assalto che ho subito ha ridotto dell'80% la capacità visiva da un occhio. Al momento non è una condizione irreversibile, i medici mi curano attivamente e c'è speranza che ce la facciano. Mi aiuterebbe molto poter rivolgermi alle cliniche specializzate svizzere o spagnole ma, come sapete, il governo mi vieta di lasciare il paese da 5 anni". Così l'oppositore russo Alexei Navalni sul suo blog.

17:11Messico, arrestato capo cartello narcos di Sinaloa

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 2 MAG - La giustizia del Messico ha annunciato la cattura di Damaso Lopez, uno dei leader del potente e violento cartello di narcotrafficanti di Sinaloa. Lopez, che comanda una gang chiamata "Damaso N.", è indicato come uno degli uomini che ha lanciato la lotta per la successione al comando del cartello contro i figli di Joaquin Guzman detto "El Chapo", che ora si trova in carcere negli Stati Uniti. L'arresto di Lopez, confermato dalla procura federale messicana, è stato portato a termine dall'esercito e dall'Agenzia investigativa federale. Lopez, noto anche come "El Licenciado" (Il laureato), sarebbe il responsabile dell'agguato compiuto a febbraio contro due figli del 'Chapo'. E' stato però un elemento-chiave nella prima delle due evasioni del narcoboss, ora estradato negli Stati Uniti, compiuto nel gennaio del 2001. Nel 2011 Lopez è stato incriminato da un tribunale della Virginia di traffico di droga e riciclaggio.

16:57Merkel a Putin, ‘proteggere diritti gay in Cecenia’

(ANSA) - MOSCA, 2 MAG - La cancelliera tedesca Angela Merkel in visita a Sochi ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin di "proteggere i diritti dei gay in Cecenia", dopo la denuncia di Novaya Gazeta. Nel corso della conferenza stampa congiunta si è anche parlato delle proteste in Russia ed il presidente russo ha sottolineato che la reazione delle forze dell'ordine è stata "più moderata e liberale" che in alcuni Paesi europei. Putin poi ha detto che come la Russia "non interviene negli affari interni di altri Paesi": sarebbe il caso, ha sottolineato, che gli altri "non s'intromettessero" nella vita politica interna russa. Sull'Ucraina Merkel "vorrebbe che ci fossero le condizioni per togliere le sanzioni" alla Russia, che passano per "l'attuazione degli accordi di Minsk", sottolineando "l'importanza" del lavoro del Quartetto Normandia, "molto difficile" e che ha registrato anche "passi indietro", ma nonostante tutto il processo "va avanti". I due hanno condannato l'uso delle armi chimiche in Siria.

16:56Guerini, domani i dati definitivi, spostamenti minimi

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - "Domani la commissione Congresso darà i dati definitivi ma i dati forniti ieri dall'Organizzazione sono sulla base dei dati provenienti dalle federazioni provinciali e mi sembrano abbastanza attendibili, le variazioni potranno essere di pochissimi decimali. Eviterei polemiche sui dati raccolti". Così il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini replica alla polemiche sulle percentuali delle primarie, sollevate dalla mozione Orlando.

16:54Dj Fabo: pm, archiviazione per Cappato

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Marco Cappato, indagato per aiuto al suicidio in relazione alla morte avvenuta in Svizzera di dj Fabo a fine febbraio scorso. La richiesta dei pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini dovrà essere valutata dal gip.

16:54Unesco: ok risoluzione su Gerusalemme

(ANSA) - PARIGI, 02 MAG - L'Unesco ha adottato a larga maggioranza la controversa risoluzione che nega la sovranità di Israele su una parte di Gerusalemme. Il testo è stato approvato da 22 paesi. Dieci, tra cui l'Italia, hanno votato contro e 23 si sono astenuti.

16:51Moto: Gp Jerez, Aprilia punta a confermare progressi

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - La MotoGP sbarca in Europa per la prima gara continentale del calendario 2017, sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera. E' un appuntamento tra i più classici ed è una tappa importante nella evoluzione della Aprilia RS-GP. La V4 italiana, in costante progresso sin dai test precampionato, è chiamata a concretizzare i segnali incoraggianti mostrati anche nelle prime tre gare. Entrambi i piloti dell'Aprilia Racing Team Gresini, che stanno svolgendo una giornata di test a Le Mans, hanno buoni motivi per guardare con ottimismo alla gara spagnola. Aleix Espargaró gioca in casa, su una pista che conosce bene e che sembra adattarsi alle caratteristiche della RS-GP. "Non vedo l'ora di correre in Europa e specialmente a Jerez, una delle mie gare di casa. Mi piace l'atmosfera che creano gli appassionati spagnoli, oltre al tracciato. Dopo la scivolata in Argentina e i problemi di Austin voglio tornare a disputare un GP senza intoppi, lavoreremo per trovare il miglior setup e fare una bella gara".