Ultima ora

19:57Raid anti-terrorismo Londra, fermate altre tre donne

(ANSA) - LONDRA, 2 MAG - Sono state arrestate altre tre donne nell'est di Londra in connessione col raid compiuto la settimana scorsa dall'antiterrorismo di Scotland Yard nella zona di Willesden, periferia nord-ovest della capitale, nel corso del quale la polizia ha aperto il fuoco e ferito una 21enne. Ne dà notizia la Bbc secondo cui le tre ragazze finite in manette hanno un'età compresa fra i 18 e i 19 anni e sono accusate di voler preparare atti di terrorismo. Anche la giovane ferita, una volta dimessa dall'ospedale, è stata immediatamente arrestata per lo stesso reato. In tutto sino ad ora sono state sottoposte a fermo dieci persone, di cui sette donne. Non si conosce la loro identità, tranne quella del 21enne Mohamed Amoudi, che era stato espulso dalla Turchia perché sospettato di volersi unire all'Isis ma che poi le autorità del Regno avevano rilasciato senza alcuna incriminazione.

19:56Tv:Striscia, tapiro d’oro a Emiliano arrivato terzo corsa Pd

(ANSA) - BARI, 2 MAG - Oggi a Striscia la notizia (Canale 5) il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, riceverà il Tapiro d'oro perché è stato battuto da Matteo Renzi e Andrea Orlando alle primarie del Partito Democratico. Intercettato a Bari da Valerio Staffelli, Emiliano ha detto: "Siamo partiti completamente da zero, abbiamo ricevuto 200.000 voti ed esistiamo. Prima non esistevamo. Mi permetterà di dirle anche che non sono riuscito a giocare la partita come avrei voluto, per via del mio problema al tendine. Al di là delle scuse, sono abbastanza contento". Quanto all'essere stato superato dal ministro Orlando, Emiliano ha detto: "Lui è in politica da tanto e ha una bella ditta avviata, mentre noi abbiamo appena aperto".(ANSA).

19:51Libia, intesa anche su controllo esercito

(ANSA) - IL CAIRO, 2 MAG - Fra il premier Fayez Al Sarraj e il general Khalifa Haftar è stata raggiunta ad Abu Dhabi un'intesa anche per porre le forze armate sotto il controllo di un nuovo consiglio presidenziale. Lo segnala Al Arabiya in alcuni tweet.

19:49Siria, 37 uccisi in un attacco dell’Isis nel nord-est

(ANSA) - BEIRUT, 2 MAG - Almeno 37 morti in un attacco compiuto dai miliziani dell'Isis nel nord-est della Siria, che ha preso di mira un posto di blocco di forze curdo-siriane e un campo di profughi. Lo affermano fonti curde e degli attivisti citati dall'agenzia Ap. Secondo le fonti, un attentatore suicida si è fatto saltare in aria al posto di blocco nella località di Rajm Sleibi, nei pressi del campo profughi di Al Hol. Altri avrebbero attaccato i civili alloggiati nel campo, che raccoglie centinaia di persone. L'organizzazione International Rescue Committee ha detto che tra i morti ci sono diversi bambini e che migliaia di civili in fuga da Mosul, in Iraq, sono rifugiate nell'area. Rajm Sleibi si trova lungo il fronte tra la provincia di Hassake, controllata dai curdi siriani, e territori più a sud nelle mani dell'Isis.

19:39Champions: Buffon “Monaco spavaldo, con loro mai finita”

(ANSA) - MONTECARLO, 2 MAG - Il Monaco "è una squadra spavalda, garibaldina, imprevedibile, che sa giocare in attacco in modo eccellente, ha giocatori di qualità fuori dal comune e contro le squadre imprevedibili non sai mai cosa può capitare". Così Gigi Buffon sugli avversari delle semifinali di Champions. "Contro squadre di questo tipo - ha aggiunto il portiere bianconero - a meno che l'andata non finisca con 2-3 gol di scarto, nel ritorno tutto rimane aperto".

19:35Champions: Buffon, Monaco-Juve è sfida equilibrata

(ANSA) - MONTECARLO, 2 MAG - Juventus-Monaco "sarà una sfida equilibrata tra due squadre arrivate a giocarsi la finale con sicurezza e personalità". Così Gigi Buffon, alla vigilia della prima semifinale di Champions. "Al di là dell'entusiasmo dei giovani che ti fa sentire indistruttibile - aggiunge -, il Monaco è arrivato fin qui esprimendo valori netti: ha eliminato Tottenham e Bayer Leverkusen nel girone, Manchester City e Borussia Dortmund in ottavi e quarti".

19:35Turchia nega scuola a 450 mila bimbi siriani

(ANSAmed) - ISTANBUL, 2 MAG - Sono quasi 450mila i bambini siriani in Turchia che non vanno a scuola. A fornire la cifra è il presidente della protezione civile di Ankara (Afad), Mehmet Halis Bilden, citato da Hurriyet. Dei 960 mila minori siriani censiti in età scolare, 524mila sono quelli iscritti quest'anno a programmi educativi. "Credo che entro la fine del prossimo anno tutti potranno essere iscritti", ha sostenuto Bilden, facendo appello ai Paesi Ue perché trasferiscano tutti i 3 miliardi di euro promessi ad Ankara per l'assistenza ai rifugiati. Secondo l'Unhcr, la Turchia ospita complessivamente 3 milioni di siriani. Di questi, precisa Ankara, 260mila vivono in 22 campi profughi allestiti al confine.