Ultima ora

20:01Usa: pigiama party, ultima notte Malia e Sasha a Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 2 MAG - Una notte a base di pizza, alette di pollo e pigiama party. Sono le ultime ore alla Casa Bianca di Malia e Sasha Obama. Lo ha rivelato la stessa Michelle Obama durante una conferenza a Orlando in Florida, al suo primo intervento pubblico dopo aver lasciato il suo incarico di First Lady. Michelle ha detto che ha lasciato fare alle sue figlie ciò volevano per rendere meno traumatico l'addio alla Casa Bianca dopo otto anni. "Malia e Sasha - ha detto - sono cresciute alla Casa Bianca e lasciare quel posto che hanno chiamato casa per otto anni e' stato difficile. Mentre noi davamo il benvenuto alla nuova famiglia le nostre figlie erano in lacrime a dire addio alle persone". L'ex First Lady ha confessato anche che ha cercato di trattenere il più possibile le lacrime il giorno dell'inaugurazione perché non voleva si pensasse che fosse contrariata per il nuovo presidente".

20:00Mogherini: libertà di stampa sotto attacco crescente

(ANSA) - BRUXELLES, 2 MAG - "Celebriamo la giornata mondiale della libertà di stampa in un contesto difficile per il giornalismo. La libertà di espressione e la libertà della stampa sono sotto attacchi crescenti nel mondo". E' quanto afferma l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini in occasione della ricorrenza, domani 3 maggio. "L'Ue - afferma - condanna l'incremento di minacce e violazioni contro i giornalisti e i professionisti dei media sia offline sia nel cyberspazio". "Le linee guida sulla libertà d'espressione adottate nel 2014 - prosegue - riaffermano la determinazione dell'Ue di promuovere la libertà di opinione e di espressione come diritti da esercitare da tutti ovunque".

20:00Somalia: Unicef, raddoppiati in 4 mesi i bimbi malnutriti

(ANSA) - GINEVRA, 2 MAG - Il numero di bambini colpiti o minacciati da malnutrizione acuta in Somalia nel 2017 è in allarmante aumento: secondo le ultime proiezioni dell'Unicef, il numero è cresciuto del 50% dall'inizio dell'anno a 1,4 milioni, di cui oltre 275.000 soffrono o soffriranno di malnutrizione acuta grave e rischiano di morire. I bambini gravemente malnutriti - sottolinea l'Unicef in un comunicato pubblicato a Ginevra - hanno nove volte più probabilità di morire di malattie come colera, diarrea acuta o morbillo, malattie che si stanno diffondendo. La regione del Corno d'Africa è colpita da una gravissima siccità che dal novembre 2016 solo in Somalia ha creato circa 615.000 sfollati, nella stragrande maggioranza donne e bambini. L'Unicef è mobilitata per rispondere alla crisi, ma "abbiamo bisogno di fare molto di più, e più rapidamente per salvare vite umane", afferma. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ha ricevuto 78,7 milioni di dollari in risposta al suo appello che ne chideva 148.

19:57Raid anti-terrorismo Londra, fermate altre tre donne

(ANSA) - LONDRA, 2 MAG - Sono state arrestate altre tre donne nell'est di Londra in connessione col raid compiuto la settimana scorsa dall'antiterrorismo di Scotland Yard nella zona di Willesden, periferia nord-ovest della capitale, nel corso del quale la polizia ha aperto il fuoco e ferito una 21enne. Ne dà notizia la Bbc secondo cui le tre ragazze finite in manette hanno un'età compresa fra i 18 e i 19 anni e sono accusate di voler preparare atti di terrorismo. Anche la giovane ferita, una volta dimessa dall'ospedale, è stata immediatamente arrestata per lo stesso reato. In tutto sino ad ora sono state sottoposte a fermo dieci persone, di cui sette donne. Non si conosce la loro identità, tranne quella del 21enne Mohamed Amoudi, che era stato espulso dalla Turchia perché sospettato di volersi unire all'Isis ma che poi le autorità del Regno avevano rilasciato senza alcuna incriminazione.

19:56Tv:Striscia, tapiro d’oro a Emiliano arrivato terzo corsa Pd

(ANSA) - BARI, 2 MAG - Oggi a Striscia la notizia (Canale 5) il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, riceverà il Tapiro d'oro perché è stato battuto da Matteo Renzi e Andrea Orlando alle primarie del Partito Democratico. Intercettato a Bari da Valerio Staffelli, Emiliano ha detto: "Siamo partiti completamente da zero, abbiamo ricevuto 200.000 voti ed esistiamo. Prima non esistevamo. Mi permetterà di dirle anche che non sono riuscito a giocare la partita come avrei voluto, per via del mio problema al tendine. Al di là delle scuse, sono abbastanza contento". Quanto all'essere stato superato dal ministro Orlando, Emiliano ha detto: "Lui è in politica da tanto e ha una bella ditta avviata, mentre noi abbiamo appena aperto".(ANSA).

19:51Libia, intesa anche su controllo esercito

(ANSA) - IL CAIRO, 2 MAG - Fra il premier Fayez Al Sarraj e il general Khalifa Haftar è stata raggiunta ad Abu Dhabi un'intesa anche per porre le forze armate sotto il controllo di un nuovo consiglio presidenziale. Lo segnala Al Arabiya in alcuni tweet.

19:49Siria, 37 uccisi in un attacco dell’Isis nel nord-est

(ANSA) - BEIRUT, 2 MAG - Almeno 37 morti in un attacco compiuto dai miliziani dell'Isis nel nord-est della Siria, che ha preso di mira un posto di blocco di forze curdo-siriane e un campo di profughi. Lo affermano fonti curde e degli attivisti citati dall'agenzia Ap. Secondo le fonti, un attentatore suicida si è fatto saltare in aria al posto di blocco nella località di Rajm Sleibi, nei pressi del campo profughi di Al Hol. Altri avrebbero attaccato i civili alloggiati nel campo, che raccoglie centinaia di persone. L'organizzazione International Rescue Committee ha detto che tra i morti ci sono diversi bambini e che migliaia di civili in fuga da Mosul, in Iraq, sono rifugiate nell'area. Rajm Sleibi si trova lungo il fronte tra la provincia di Hassake, controllata dai curdi siriani, e territori più a sud nelle mani dell'Isis.