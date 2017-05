Ultima ora

00:04Foto Kate in topless,reali Gb chiedono a Closer 1,5 mln euro

(ANSA) - NANTERRE (FRANCIA), 2 MAG - Due fotografi sono stati processati oggi nel tribunale di Nanterre, vicino Parigi, con l'accusa di presunta invasione della privacy ai danni della duchessa di Cambridge Kate Middleton, che nel 2012 fu immortalata in topless sulla nota rivista di gossip Closer, all'epoca di proprietà della Mondadori. Le foto furono "rubate" con un teleobiettivo mentre la coppia reale britannica stava trascorrendo una vacanza in un lussuoso resort in Provenza. Adesso, riferiscono i media francesi, il principe William e la consorte hanno chiesto 1,5 milioni di euro di danni ed interessi al settimanale francese. L'avvocato della difesa François Blistene ha dichiarato che i suoi clienti sono innocenti e si è detto certo che verranno scagionati da ogni accusa. "Stanno cercando dei capri espiatori, ma gli elementi contenuti nel fascicolo del tribunale dimostrano che sono estranei ai fatti". "Shakespeare avrebbe detto 'tanto rumore per nulla'", ha osservato il legale. Il verdetto è atteso per il 4 luglio.

21:51Calcio: Champions, Monaco ci crede “vogliamo la finale”

(ANSA) - MONACO, 2 MAG - Il Monaco prova a far meglio del Barcellona che la Juve è riuscita a spegnere per 180' e Jardim, il tecnico portoghese che ha plasmato la squadra del Principato, ci crede: "Se prendiamo un gol domani pazienza, un gol lo facciamo di sicuro anche a Torino, per cui bisogna vincere domani... La Juve non ha fatto segnare il Barca? Tutte le partite fanno storia a sé". "La Juventus abbina un brillante gioco offensivo a una grande organizzazione in difesa. Dovremo fare molta attenzione, in particolare, sui loro calci piazzati: nelle punizioni e negli angoli la squadra di Allegri è molto temibile". Jardim non sceglie tra campionato francese e Champions. "Non abbiamo ancora vinto niente, il vantaggio di tre punti non è ancora sufficiente per cantare vittoria. Però in Champions - chiarisce - abbiamo le stesse ambizioni della Juventus".

21:44Calcio: Lokomotiv Mosca vince Coppa di Russia

(ANSA) - SOCHI (RUSSIA), 2 MAG - Il Lokomotiv Mosca ha vinto la Coppa di Russia, battendo 2-0 l'Ural Ekaterinburg nella finale disputata a Sochi. Si tratta del secondo successo in tre anni per la formazione moscovita, che ha rotto l'equilibrio della partita al 31' della ripresa con Denivos e raddoppiato al 45' con Miranchuk. Poco dopo, è scoppiata una rissa tra i giocatori delle due squadre e l'arbitro ha espulso due giocatori per parte. Il successo in coppa garantisce al Lokomotiv l'accesso all'Europa League.

21:36Strage Palagiano: ergastolo presunto mandante

(ANSA) - TARANTO, 2 MAG - La Corte d'Assise di Taranto presieduta dal giudice Michele Petrangelo (a latere Misserini e sei giudici popolari) ha condannato all'ergastolo Giovanni Di Napoli, detto "Nino il Calabrese", ritenuto il mandante del triplice omicidio avvenuto la sera del 17 marzo 2014, sulla strada statale 106, nel territorio di Palagiano (Taranto). Nell'agguato furono ammazzati Cosimo Orlando, la sua compagna, Carla Maria Fornari, e il figlio di lei, Domenico Petruzzelli, di due anni e mezzo, mentre si salvarono i suoi due fratellini. Il movente sarebbe legato a contrasti personali tra Di Napoli e Orlando. Il collegio di giudici ha inoltre condannato a 4 anni di reclusione Giuseppe Ruffano, imputato per il furto, in concorso con Di Napoli, dell'auto che sarebbe stata usata come mezzo di copertura la notte dell'eccidio, e 2 anni con pena sospesa Antonio Valente e Antonio Daraio, entrambi residenti a Palagiano, accusati di favoreggiamento personale nei confronti di Di Napoli.

20:48Calcio: 18/5 assemblea Milan, aumento capitale fino 120 mln

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Si terrà il 18 maggio la prossima assemblea dei soci del Milan, che ratificherà un aumento di capitale da 60 milioni di euro per coprire le perdite e darà delega al cda di procedere con un secondo, fino a 60 milioni di euro, in caso di eventuali nuove passività. Nell'ordine del giorno dell'assemblea del club, la seconda dopo il passaggio di proprietà al cinese Li Yonghong, è prevista anche la ratifica dell'emissione di due bond, ossia prestiti obbligazionari garantiti, da 73 e 55 milioni di euro. Secondo quanto filtra, il piano industriale del Milan prevede uno stanziamento di 100-150 milioni di euro per il mercato.

20:40Ancora follia omicida, 4 donne uccise in due giorni

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Pene più dure e prevenzione per arginare i femminicidi, ma di "genere" si continua a morire. Nelle ultime 48 ore quattro donne - a Roma, Genova, nell'hinterland di Cagliari e nel salernitano - sono state uccise, per ragioni diverse, da uomini per i quali il prezzo di una vita è poca cosa. Una quinta donna, un'avvocatessa 43enne di Modena, invece, se l'è cavata con "appena" una frattura al braccio: l'ha mandata in ospedale il suo ex, insegnante abilitato per corsi di autodifesa dedicati alle donne. Nella Capitale Michela Di Pompeo, un'insegnante di 47 anni, e' stata uccisa dal convivente, dirigente di banca. Era, invece, una prostituta italiana di 44 anni la donna uccisa la scorsa notte, con una coltellata al petto, a Pagani, in provincia di Salerno. In Sardegna Maria Bonaria Contu, 60 anni, è stata uccisa a coltellate in un parcheggio da un suo vicino di casa mentre è una rapina il movente della quarta mattanza: a Genova è stata uccisa, probabilmente con una spranga di ferro, un'anziana di 81 anni.

20:27Incendio a Fano tv: 3 indagati, forse vendetta passionale

(ANSA) - PESARO, 2 MAG - Sono tre le persone indagate in concorso per l'incendio appiccato il 23 marzo scorso davanti alla sede dell'emittente Fano Tv a Fano: un trentaduenne pugliese residente a Montecchio, e due donne di 51 e 65 anni. Secondo le prime indiscrezioni trapelate dall'inchiesta, condotta dalla procura di Pesaro, l'uomo sarebbe l'autore materiale del rogo, ordinato però da una delle due donne, forse per motivi passionali. Il prossimo 4 maggio il pm Silvia Cecchi conferirà l'incarico peritale sui telefonini cellulari sequestrati agli indagati. La sera dell'incendio, un uomo incappucciato versò del liquido infiammabile davanti al portone dell'emittente, e si allontanò subito dopo aver appiccato le fiamme, ripreso però dalle telecamere di sorveglianza. A dare l'allarme furono alcuni passanti. In quel momento la sede di Fano tv era deserta, e nessuno rimase ferito o intossicato.