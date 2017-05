Ultima ora

11:38Siria: Mosca propone ‘zone a tensione ridotta’

(ANSA) - MOSCA, 3 MAG - Il direttore del Dipartimento kazako dell'Asia e Africa Aidarbek Tumatov ha confermato che le parti riunite ad Astana per i negoziati sulla Siria stanno discutendo di un documento proposto dalla Russia sulla creazione di quattro zone di 'de-escalation' in Siria. "Sì, il documento relativo a queste zone è in discussione", ha dichiarato a Interfax. Sul tavolo vi sarebbe la creazione di "quattro o più" zone a tensione ridotta. "Se i paesi garanti s'impegnano e firmano il documento, Damasco e l'opposizione dovranno rispettarlo", ha sottolineato Tumatov. Secondo il quotidiano russo Izvestia, Le zone - provincia Idlib, Homs, Ghouta orientale e Siria meridionale - serviranno a evitare "provocazioni" e "schermaglie" tra le truppe governative e quelle ribelli. Saranno poi creati dei corridoi tra le diverse zone - controllati dalle forze russe - per evitare gli scontri diretti e dei "check-point" per garantire la circolazione dei civili e le forniture degli aiuti umanitari.

11:31Musica: singolo e nuovo album per Luca Bassanese

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAG - Esce il 5 maggio 'Gli anni '70 ed io che ti amo' di Luca Bassanese, primo singolo dall'album 'Colpiscimi felicità' disponibile negli store dal 12 maggio. Il brano è stato scritto con Stefano Florio per Buenaonda. Bassanese, targa Mei 2015 (Meeting etichette indipendenti) come miglior artista di musica popolare, già Premio Recanati Musicultura, è un artista in sintonia con i movimenti ambientalisti e di impegno civile. Tra le sue collaborazioni, l'Original Kocani Orchestar di Macedonia presente nel suo album 'Al mercato', l'artista di etnia e cultura berbera Bachir Charaf nel brano 'Il futuro del mondo', l'artista satirico Antonio Cornacchione con il quale ha reinterpretato 'Ho visto un re', in omaggio a Dario Fo ed Enzo Jannacci. Nel suo ultimo album è presente la partecipazione di Jacopo Fo e del Coro delle Mondine di Bentivoglio. (ANSA).

11:29Anziano spinto da scogli muore, forse una bravata

(ANSA) - MONOPOLI (BARI), 3 MAG - Sarebbe stata una bravata, uno scherzo finito male, e non una rapina come inizialmente ipotizzato, a causare la morte del 77enne Giuseppe Dibello, spinto ieri pomeriggio - probabilmente da due giovanissimi - dagli scogli a Monopoli e morto annegato. Anche grazie alle dichiarazioni dell'anziano amico della vittima che era con lui e che si è salvato, dopo essere finito anche lui in acqua, si fanno più chiare le circostanze della vicenda. Tra le persone ascoltate nella notte dagli inquirenti ci sono anche due ragazzi di 17 anni, interrogati dai Cc nell'ambito delle verifiche finalizzate ad identificare i responsabili dell'aggressione. Stando a quanto raccontato dall'uomo che si trovava insieme con Dibello, tuttora in stato di shock, e confermato dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, i due anziani sarebbero stati seguiti da due ragazzini che avevano incontrato in un bar fino sulla scogliera. Sarebbero poi stati aggrediti durante un diverbio, i cui motivi non sono ancora chiari

11:17Muore in schianto frontale bambina di 16 mesi

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Un bambina di 16 mesi è morta dopo essere rimasta coinvolta in un schianto frontale tra due auto accaduto nella tarda serata di ieri a Cantù (Como). La piccola Aurora era a bordo di una macchina con i genitori e i carabinieri stanno verificando se fosse legata al seggiolino, come prescrive la legge, e se avesse assunto alcol o droga il conducente dell'auto, un 34enne, che si è scontrata con la loro. In ospedale, a San Fermo della Battaglia, nel Comasco, anche il padre e la madre della bambina che hanno rispettivamente 28 e 26 anni. Lui ha riportato la frattura ad un ginocchio, lei contusioni multiple.

10:22Cinghiali avvistati in pieno centro a Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - I cinghiali sbarcano nel centro di Genova e se ne vanno a spasso in cerca di cibo in via XX Settembre, la strada principale della città. Fra ieri sera e le prime ore di stamane un cinghiale, probabilmente sempre lo stesso, è stato segnalato prima sul ponte Monumentale, quindi in largo XII Ottobre e anche in via XX Settembre, forse per la prima volta nella storia recente per alcuni minuti attraversata da un animale selvatico in libertà. Le segnalazioni sono giunte alle centrali operative dei vigili urbani: una volta giunti sul posto gli agenti non hanno trovato tracce del cinghiale, ma le segnalazioni sono ritenute attendibili perché numerose e provenienti da cittadini diversi. Fra ieri e la scorsa notte altri cinghiali sono stati avvistati anche sulle alture dei quartieri a cornice della città: da Oregina (via Bologna), a Marassi (in via Fereggiano) e San Fruttuoso, dove sono spuntati in via Donghi.

10:21Pakistan: impiccati quattro militanti talebani del TTP

(ANSA) - ISLAMABAD, 3 MAG - Quattro militanti del gruppo talebano Tehrek-e-Taliban Pakistan (TTP), condannati a morte da speciali tribunali militari, sono stati impiccati oggi In un comunicato, in cui non si precisa il luogo dell'impiccagione, l'Ufficio stampa dell'esercito (Ispr) ha precisato che i militanti erano stati coinvolti in diverse attività terroristiche, tra cui "uccisione di civili innocenti e attacchi alle forze di sicurezza". Nel dicembre 2014 il Pakistan ha posto fine ad una moratoria sulle esecuzioni delle condanne a morte e da allora 428 persone sono state impiccate.

10:17Unioni civili: rifiutò rito,coppia si sposa in comune vicino

(ANSA) - TORINO, 3 MAG - Unione civile celebrata per Massimo e Luca, i due canavesani che a settembre avevano organizzato il matrimonio a Favria ma si erano visti rifiutare la cerimonia dal sindaco del paese, Serafino Ferrino. L'altra mattina i due si sono uniti civilmente a Rivara, Comune limitrofo, davanti al primo cittadino Gianluca Quarelli. La loro vicenda aveva scatenato un ampio dibattito a livello nazionale dal momento che il sindaco di Favria, invocando una sorta di "obiezione di coscienza", si era opposto all'unione civile nonostante la legge appena entrata in vigore. (ANSA).